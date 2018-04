Nákupy na internetu a surfováním utrácíme více než celý den v měsíci

Internet – moře dostupných informací

Vyhledávání informací předchází téměř každému nákupu na internetu. Nezávisle na výrobku si informace na internetu vyhledává 17 % celkové populace Evropy a 46 % on-line kupujících. Tvrdí to průzkum Barometru Cetelem 2008, který probíhal ve 13 evropských zemích včetně České republiky minulý rok.

Většina Evropanů využívá internet jako důležitý zdroj informací před plánovaným nákupem. Nejčastěji přitom vyhledávají podrobnosti o spotřební elektronice, zboží z oblasti kultury a volného času i cestování.

Nakupovat na internetu se teprve osmělujeme

V konkurenci 13 evropských zemí obsadila Česká republika osmou příčku. Podíl spotřebitelů, kteří alespoň jednou nakoupili přes internet, u nás činí 24 %. Jasně vedou spotřebitelé v Německu (62 %), Velké Británii (57 %) a v Belgii (51 %).

Rozlišíme-li pak spotřebitele nakupující přes internet podle věku, převažují v Česku lidé mladší 35 let (36 %). Necelá čtvrtina patří do věkové skupiny mezi 35 a 65 lety, starších osob nakoupila on-line 2 % (evropský průměr za 13 zemí je 6 %).

Tuzemští spotřebitelé přitom ve svých nákupech preferují přeci jen trochu jistější způsob. Dávají totiž přednost internetovým obchodům s vazbou na kamenné prodejny. Podobný trend je zřetelný i na způsobu, jakým své nákupy Češi přes internet hradí. Nejraději platí za zboží, které už mají "v hrsti“ – tedy na dobírku. Na tom se shodlo téměř 80 % nakupujících. V menší míře pak platí kreditními kartami (21 %) a nejméně spotřebitelským úvěrem (9 %).



Internet na vítězném tažení

Lednové statistiky NetMonitoru odhalily poměrně zajímavá čísla. Přístup na internet má v ČR už 4,64 milionu uživatelů, a tak nepřekvapí ani informace, že internetovým prodejcům se blýská na lepší časy. To ostatně dokazují i rostoucí obraty českých internetových firem (v tabulce pod zkratkou IF) v posledních pěti letech. Lidé navíc tráví prohlížením rozličných webových stránek daleko více času než dříve (průměrný český uživatel internetu strávil letos v lednu téměř 27 hodin, a to na 270 serverech zapojených do NetMonitoru; zdroj: Mediaresearch, a. s.).

"Lidé si už zvykli přes internet nakupovat prakticky cokoli – byty, auta, bílou techniku, hudbu, filmy, oblečení, vlastně cokoli, na co si vzpomenete. Tento trend v tuzemsku výrazně posílil v posledních letech, ve světě boom internetových obchodů trvá ještě déle. Pro mnoho lidí je totiž tento způsob nákupu pohodlnější alternativou k dlouhým hodinám stráveným v nákupních centrech,“ řekl iDNES.cz Martin Kasa, ředitel internetového obchodu Kasa.cz.

Důvodů pro nákupy on-line je však daleko více. "Jistě je to pohodlný nákup, nižší cena zboží i více informací, než můžete vysledovat v kamenné prodejně,“ upřesňuje Zdeněk Polách, ředitel internetového obchodu Bontonland.cz.

Zákazníci čím dál tím častěji pořizují přes internet také svou dovolenou. To potvrzuje i Irena Hrdinová, jednatelka cestovní agentury eTravel.cz: "Tohoto pohodlného způsobu zakoupení zájezdu, bez nutnosti stát fronty na pobočkách, využívá každým rokem více zákazníků.“

V on-line nákupech vedou elektrospotřebiče a spotřební elektronika

Podíváme-li se na to, co tuzemští zákazníci nakupují pomocí internetu nejčastěji, rozhodně vedou elektrospotřebiče se spotřební elektronikou. Toto zboží si on-line pořídilo 16 % dotázaných Čechů. Těsně následují nákupy zboží z oblasti kultury a volného času (14 %), ale i cestování (13 %).

Například finanční produkty (úvěrové, spořicí apod.) si on-line zřídila jen 3 % tuzemských internetových zákazníků. A jaké plány mají spotřebitelé podle průzkumu na příštích 12 měsíců? Preference zůstávají stejné − první tři příčky obsazuje stejné zboží či služby. Své plány pořídit si dovolenou přes internet odhalilo 23 % Čechů, stejné množství si hodlá zakoupit zboží z oblasti kultury. Třetí místo v pořadí oblíbenosti obsadila spotřební elektronika, kterou zamýšlí koupit prostřednictvím internetu 21 % Čechů.