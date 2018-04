I na dárky on-line už je čas. Na co si dát pozor, abyste se nespálili

Že budou mít internetoví obchodníci rekordní konec roku, už naznačily nedávné „černopáteční“ výprodeje (více čtěte zde). Kromě prognóz samotných provozovatelů, které naznačují desetiprocentní růst celého segmentu, to potvrzují také marketingové a notifikační SMS zprávy, které jednotlivé e-shopy rozesílají. Jejich četnost je totiž přímo úměrná počtu realizovaných objednávek. Podle obchodního ředitele společnosti Neogenia Ondřeje Švrčka bude v posledním čtvrtletí letošního roku takových esemesek asi 140 milionů.

Pozor na čas, aby nehrál proti vám

Asociace pro elektronickou komerci si udělala průzkum a celá třetina dotázaných se chystá pořizovat dárky on-line na poslední chvíli. Teď je ještě čas, ale za týden či dva už byste se také nemuseli dočkat. Objednáte sice během pár sekund, zboží však už pod stromeček dorazit nemusí. Třeba proto, že má obchod najednou hodně objednávek a nestíhá je zasílat, některé zboží se vyprodá a musí jej dovést od výrobce, nedorazí včas platba, zasekne se dopravce a jestli se spoléháte na osobní odběr, může třeba zasáhnout i příroda. Zkrátka kvůli ledovce či chumelenici se do prodejny nemusíte dostat.

Průzkum 64 % Čechů letos koupí alespoň jeden dárek v e-shopu.

Čechů letos koupí alespoň jeden dárek v e-shopu. Tři čtvrtiny dotázaných alespoň část dárků zaplatí v hotovosti.



dotázaných alespoň část dárků zaplatí v hotovosti. Třetina lidí využije k uhrazení dárků také bankovní převod.



lidí využije k uhrazení dárků také bankovní převod. Celkem 15 % lidí uhradí nákup na internetu kartou.

Objednávky na poslední chvíli mají i jiná rizika. Například koupíte něco zbytečně draze, protože jste zkrátka neměli čas na důkladné porovnání u konkurence. A nemyslete si, že to obchodníci nevědí. Jak se blíží čas svátků, zdražují, protože spoléhají na to, že lidé nakoupí za každou cenu, jen aby obdarování stihli. A zákazníci pak až zpětně zjišťují, že v jiném e-shopu mohli za stejné zboží utratit mnohem méně.

„Na druhou stranu, cena by nikdy neměla být jediným ukazatelem. Před samotným pořízením dárku je důležité prověřit, zda konkrétní e-shop splňuje zákonnou povinnost a na svém webu prezentuje identifikační údaje, nákupní řád či obchodní a reklamační podmínky,“ říká Markéta Karman ze společnosti FerBuy a doporučuje při hledání spolehlivého e-shopu upřednostnit zkušenosti známých před anonymními recenzemi na internetu.

Ne vždy se podaří koupit dárek, který potěší

Že lze dárek pořízený na internetu vrátit do 14 dnů bez udání důvodů, ví už snad každý. Stejná práva a povinnosti pak díky novému občanskému zákoníku platí také pro prodejce na sociálních sítích či aukčních portálech.

Jak si nepokazit Vánoce Prověřte, zda stejné zboží nenabízí jiný obchodník za lepší cenu.



Dejte si pozor na dodací lhůty zboží, ať vše stihnete do Vánoc.



Lhůta na vrácení zboží bez udání důvodu je ze zákona 14 dnů. Pohlídejte si termín dodání zboží, ať nevhodný dárek stihnete vrátit.



Reklamace bez udání důvodu platí i pro prodejce přes aukce a sociální sítě.



Při nákupu na slevovém serveru si vždy zjišťujte obchodní podmínky konkrétního prodejce.



Ale i tady se vyplatí přemýšlet a plánovat. „Snadno se totiž může stát, že se vám nevhodný dar - i kvůli svátečnímu provozu na poště - nepodaří doručit e-shopu včas a možnost vrácení tím zanikne,“ upozorňuje Markéta Karman.

Na druhou stranu, když zboží koupíte sice včas, ale teprve u stromečku zjistíte, že to není přesně to, co jste chtěli, připravíte se tak o lhůtu na vrácení sami.

„Loni jsem objednala drahý dárek příliš brzo ze strachu, aby dorazil včas a až pod stromkem s hrůzou zjistila, že jsem se spletla a koupila špatný typ zařízení na domácí zálohování. Bohužel mi tak utekla lhůta na vrácení zboží bez udání důvodu a zůstal mi nevyužitelný přístroj v hodnotě šesti tisíc,“ vypráví svou zkušenost Pavla z Prahy. Proto je dobré v takovém případě dárek hned, jak ho dostanete, rozbalit a případně vyzkoušet.

Sledujte datum možného doručení

Kdy si můžete ještě objednat dárek z e-shopu, aby dorazil včas? „Obecně je to přibližně týden před Vánocemi, ale liší se to obchod od obchodu. V případě nákupu okolo poloviny prosince už bych lidem radil, aby si vybírali e-shopy, které u zboží uvádějí konkrétní datum, do kdy je třeba provést objednávku, aby ho bylo možné doručit do Vánoc,“ říká obchodní ředitel společnosti NetDirect Marek Krška a dodává, že bohužel stále více než polovina e-shopů tuto informaci neuvádí, a zákazník tak riskuje, že mu nebude zboží doručeno včas.

Pro pozdější objednávky můžete využít také osobní převzetí či například Uloženku (odběrní místo ve větším městě, které využívá stále víc e-shopů), která umí odbavit klienta i 23. prosince. Tohoto způsobu převzetí zboží využívají lidé stále častěji, je však pravda, že je to výhoda pouze pro obyvatele větších měst.

Podle Marka Kršky bude letos mezi dárky opět vévodit elektronika, a to převážně tablety a chytré telefony. Dalšími tahouny předvánočního období jsou knížky, parfémy a kosmetika. „Pokles zaznamenáváme v prodeji spodního prádla. Naopak nárůst registrujeme u dárkových balení čajů. Kromě nich se z kamenných prodejen do e-shopů přesouvá také prodej šperků,“ vypočítává Marek Krška. Pořízení šperku na internetu však není bez rizika, jak dokázal test MF DNES.

Voucher na úplně nejposlednější chvíli

Zmeškáte-li poslední šanci na objednání dárků v e-shopu, mohou vás ještě zachránit zážitkové vouchery. Ty patří podle vyhledávače slev Skrz.cz každoročně k nejoblíbenějším nabídkám a můžete je zakoupit třeba i 24. prosince. „Po zaplacení si stačí voucher vytisknout a zákazník se nemusí strachovat, že by dárek nedorazil včas,“ říká Petr Kováčik z portálu Skrz.cz.

Češi jsou známí nejenom tím, že dělají vše na poslední chvíli, ale také rádi nakupují ve slevách a podle posledních průzkumů se za to nestydí. Počet slevových serverů se poslední dobou výrazně snížil, odpadají ty neseriózní, úspěšné jsou ty s kvalitní nabídkou a dobrými službami.

Některé servery se začínají specializovat. Například největší výběr módy nabízí Slevomat.cz, Nakupvakci.cz se specializuje na tuzemské pobyty, na zahraniční evropské destinace se zaměřuje Slevoteka.cz. Rostoucí důvěru je dobře vidět například na prodeji zájezdů.

„Zatímco loni před Vánocemi byly pobyty za více než tři tisíce korun téměř neprodejné, aktuálně je o tyto nabídky u nás velký zájem,“ říká Petr Kováčik. Podle serveru Pepa.cz se meziročně zvýší průměrná útrata na slevových serverech o 18 procent, z 1 442 na 1 700 korun.