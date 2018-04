Nákupy: ne všechno, co je levné, se vyplatí

Nabídka prodejců je k mání na letácích distribuovaných do schránek, na internetu. Ceny je možné porovnat například i na specializovaném serveru www.AkcniCeny.cz. Obchodníci se samozřejmě snaží, aby zákazník koupil i to, co nepotřebuje. A aby místo levnější varianty sáhl po dražší.

Domnívám se, že nejvíce peněz z rodinných rozpočtů se utratí při víkendových nákupech v supermarketech a hypermarketech,“ říká analytik společnosti Newton Holding Vladimír Tomšík. „Problémem je to, že lidé podléhají marketingové filozofii: nakupuj a ušetříš, kup dva kusy a třetí dostaneš zadarmo. A to je ten základní omyl, který vede ke zbytečnému utrácení peněz.“

Obecně sice platí, že ceny v hypermarketech jsou zhruba o deset procent nižší než v blízkých supermarketech, tahle úspora však platí jen v případech, že je obchod nedaleko bydliště. Jakmile se musí kvůli nákupům nastartovat auto, je třeba k ceně nákupu připočítat ještě náklady za benzin a také ztrátu času.

Když má auto spotřebu sedm litrů na sto kilometrů a litr benzinu stojí čtyřiadvacet korun, jako by zákazník k ceně nákupu připlácel zhruba korunu sedmdesát za projetý benzin. Navíc je třeba v hypermarketech dodržovat, pokud člověk nechce příliš utrácet, přísnou nákupní disciplínu. Lákadel je mnoho, zákazníkovi jsou předkládány neopakovatelné nabídky, mimořádné slevy a podobně, odolat je těžké. Možná proto až 80 procent lidí přiznává, že nedokáže nakoupit jen to, co opravdu potřebuje.

Jak se bránit trikům obchodníků

Trik Jak se ubránit Přetékající regály, mimořádné akce, slevy Stanovit si časový limit na nákup, nakupovat s předem vypsaným seznamem zboží. Akční nabídky využívejte, jen když zboží opravdu potřebujete. Základní zboží na konci prodejny Nedívat se napravo ani nalevo a směřovat přímo ke zboží, které potřebujete. Velké košíky, kam se vejde hodně věcí a lákají k velkým nákupům Sáhnout po menším, ručním košíku, nakupovat rychle. Drobnosti, nejčastěji sladkosti u pokladen, kde se zákazník zdrží delší dobu Nebrat s sebou na nákup děti, které právě u pokladen žadoní nejvíce. Ochutnávky, kterým neodoláte, a pak je vám trapné zboží nekoupit Nakupovat s plným žaludkem.

Mínění odborníků

a) Kolik takzvaných ministrů financí má být v jedné rodině?

b) Ve kterých případech byste doporučovali přizvat do rozhodování o rodinných investicích s penězi odborníka a proč?

Vladimír Tomšík, analytik Newton Holding

a) V každém vztahu by hospodaření se společnými finančními prostředky mělo být věcí dohody, nikoliv prosazování jednoho názoru.

b) Při vyšších a dlouhodobých investicích. A dále při správě portfolia celého majetku rodiny.

Vladimír Pikora, analytik Volksbank

a) To je věc konkrétní rodiny. Každému vyhovuje něco jiného. Umím si představit, že rodinnou kasu spravuje jeden i oba manželé, případně partneři.

b) Finanční poradce může být velmi užitečný, zvláště pokud se rodina zamýšlí nad složitějším produktem. Obávám se však, že ne každý, kdo o sobě tvrdí, že je finanční poradce, jím skutečně je. Pokud ano, měl by opravdu poradit, a ne jen prodat finanční produkt. Finančního poradce bych doporučil například u výběru vhodného investičního fondu, kde je velmi široká nabídka různých typů.

Zabijákem je kreditní karta

Dluhy jsou všude okolo nás a žít na ně je snadné. Ale ošidné. Stačí mít platební kartu a možnost přečerpat zůstatek na běžném účtu, takzvaný kontokorent. Obsluha bankomatu je jednoduchá, hotové peníze nejsou třeba, stačí platit kartou, třeba kreditní, nebo si pořídit věci na splátky. Po připsání výplaty na účet je majitel karty chvíli v plusu a po pár dnech se může situace opakovat. Na život s dluhy si člověk snadno zvykne a všechno je v podstatě v pořádku, pokud perpetuum mobile vydělávání a utrácení peněz stále funguje. Horší je, když se stroj zadrhne a není z čeho splácet. Odborníci varují: není dobré si brát příklad z hospodaření státu, i když obchodníci a bankéři lidi přesvědčují, že žít na dluh je normální. Dlouhodobě hospodařit s deficitem se totiž nedá.