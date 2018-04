Nákupy po síti: Nástrahy zahraničních e-obchodů

Třicet mililitrů dámské vůně Cacharel je možné ve francouzském internetovém obchodě koupit za necelých devět set korun. Stejné balení se v tuzemské e-prodejně nabízí za 1350 korun. Pokud dáte za poštovné méně než 450 korun, nákup se

vám vyplatí.

Další, na první pohled ještě výhodnější nabídka: digitální fotoaparát Olympus SP-700 v přepočtu za 4700 korun. Kdo by odolal ceně v americkém e-shopu, když v tuzemském se nabízí stejný přístroj za 7500 korun. Jenže, pokud si necháte poslat fotoaparát ze zámoří, zaplatíte navíc 2200 korun za dopravu a ještě devatenáctiprocentní daň z přidané hodnoty. Takže vás přístroj nakonec vyjde zhruba o tři sta korun dráž.

Pozor na clo a DPH

Obecně platí, že nakupujete-li v internetových prodejnách v rámci zemí Evropské unie, clo i DPH odpadá, k ceně zboží je nutné připočítat jen poštovné. U prodejen mimo EU vstupuje do hry i clo a daň z přidané hodnoty.

Zatímco poštovné si zahraniční obchod obvykle připočítá rovnou k ceně zboží, clo a DPH platíte zpravidla zvlášť až poté, co zboží přijde do České republiky. Pošta či kurýrní služba vás vyzve, abyste tento dluh vyrovnali, a teprve potom vám zásilku

předá. Pokud vás k zaplacení nevybídne, chtějte doklad o tom, že zboží bylo procleno a byly z něj odvedeny veškeré poplatky. V opačném případě byste se museli sami

zajímat o to, kolik a komu zaplatit.

„Zákazník nakupující v zahraniční e-prodejně by si měl řádně přečíst obchodní podmínky a smlouvu a předem se zeptat, kdo, kdy a na základě čeho bude uvedené poplatky hradit,“ radí mluvčí Generálního ředitelství cel Jiří Barták. Dodává, že

zboží v hodnotě do 22 eur clu a DPH nepodléhá.

Zatímco DPH je devatenáctiprocentní, sazby cla se liší podle druhu zboží. Najít je můžete například na stránkách generálního ředitelství cel (www.cs.mfcr.cz v sekci Obchod se zbožím Problematika TARICu).

Nakupujte u těch, kterým věříte

Nákup v zahraničním internetovém obchodě může zkomplikovat i způsob platby. Obchodníci obvykle požadují placení kartou. To je problematické v případě, že nakupujete u neprověřeného obchodníka – nevíte totiž, jaký typ zabezpečení plateb

používá.

„Kartou rozhodně plaťte jen v důvěryhodných obchodech. Riziko lze omezit používáním elektronických peněženek (jako PayPal) nebo internetových platebních karet,“ radí Nikola Rafaj z Asociace pro elektronickou komerci. Doplňuje, že je Česká republika v porovnání s Evropou napřed s používáním bezpečného placení 3D-Secure, v rámci kterého se obchodníci vůbec nedostanou k údajům o platební kartě.

Poznej solidní obchod

Doporučení, jak předejít podvodu při internetových obchodech. Odpovíte-li si na jednu, či dokonce více následujících otázek ne, můžete se setkat s problémem:

- Je jasně uveden název prodejce, adresa sídla prodejce a další kontaktní informace jako e-mailová adresa a telefonní číslo?

- Poskytl prodejce dostatek informací o klíčovém charakteru výrobku/služby?

- Dostali jste jasné informace o ceně, dodání, platbě a dalších podmínkách nákupu?

- Můžete platit kreditní kartou?

- Informuje prodejce o právu odstoupení od smlouvy?

- Vysvětluje prodejce, co dělat v případě vadného výrobku?

- Chrání prodejce vaše osobní a platební údaje?

Zdroj: Evropské spotřebitelské centrum