Zásilku z e-shopu nepřevzala, obchodník ale trvá na zaplacení

Příkladem je paní Libuše z Hodonína, která si v e-shopu objednala balíček kosmetiky. Cena byla opravdu skvělá, navíc e-shop sliboval doručení zboží zdarma. Když ovšem zákaznice na zboží marně čekala týden a pak i další a další týden, kontaktovala prodejce, aby se zeptala, v čem je problém. Odpověď byla strohá a jasná, měla si přečíst podmínky doručení. A skutečně, na webu obchodníka stálo drobným písmem, že podmínkou pro doručení zdarma je to, aby se na e-shopu nashromáždil určitý počet objednávek.

Paní Libuše se s prodávajícím snažila domluvit, vyměnili si ještě několik e-mailů, k žádné dohodě ale nedošlo. A tak paní Libuši došla trpělivost a rozhodla se, že s obchodem už nechce mít nic společného. Když zboží po třech měsících dorazilo, paní Libuše zásilku nepřevzala. E-shop jí přesto poslal fakturu. „Obchodník trvá na tom, že zboží musím převzít a zaplatit a ještě mi naúčtoval smluvní pokutu a úroky z prodlení,“ rozhořčuje se zákaznice.

Nepřevzetí zboží není odstoupení od smlouvy

Podle odborníků nepřevzetí zásilky nic neřeší, naopak, může vést ke smluvním sankcím. „Tím, že spotřebitel odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. Paní Libuše tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. „Smluvní pokutu a úroky z prodlení však bude muset paní Libuše zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší,“ dodává Zelený.

Nepřevzetí zásilky se paní Libuši nevyplatilo. A pokud se nechcete dostat do podobných problémů, pamatujte si:

1. Nehleďte pouze na základní cenu inzerovaného zboří

Cenové rozdíly v jednotlivých elektronických obchodech dosahují u stejného zboží stovek i tisíců korun. První přehled o cenách můžete rychle získat pomocí cenových srovnávačů, je ale dobré ověřit si i další skutečnosti. Místo obvyklého poštovného po vás obchodník totiž například může chtít až dvojnásobek a k tomu třeba ještě poplatek za platbu předem nebo za dobírku. Když se pak vrátíte k prvnímu srovnání cen, možná zjistíte, že obchod, ve kterém sice bylo zboží o 150 korun dražší, je ve výsledku levnější, protože obchod garantuje doručení zdarma.

2. Ověřte si termín dodání

Pokud na nákup pospícháte, nespoléhejte na informaci na webových stránkách, že je zboží skladem. Nechte si ještě před objednáním potvrdit, kde je zboží naskladněné a jak dlouho trvá jeho doručení. Termín dodání zboží bývá častým problémem e-shopů. Obchodník sice potvrdí objednávku, ale vzápětí vás může informovat, že zboží skladem v jeho řeči znamená, že jej máte očekávat nejdříve za 14 dní.

3. Čtěte obchodní podmínky

Občanský zákoník ukládá, aby smlouvy a obchodní podmínky byly čitelné a srozumitelné tak, aby je pochopil každý. Neměly by obsahovat žádná malá písmenka či skryté odkazy a zároveň by neměly být extrémně dlouhé. Pokud zaškrtáváte souhlas s čímkoliv, měli byste se přes jednoduchý odkaz dostat k tomu, s čím souhlasíte. A než obchodní podmínky odsouhlasíte, přečtěte si je. Určitou pomůckou mohou být certifikáty deklarující, že dané obchodní podmínky jsou ke spotřebiteli férové. DTest férovým obchodníkům udílí značku dTest obchodní podmínky.

4. Informace o e- shopu si ověřte z více zdrojů

K uživatelským recenzím přistupujte kriticky. Nikdo vám nezaručí, že několik pozitivních recenzí si obchodník na svůj web nenapsal sám, nebo si nenajal reklamní agenturu, která se mu o pozitivní ohlasy stará. Podle průzkumu dTestu se s falešnými recenzemi setkala většina uživatelů internetu. Nakupujete-li v konkrétním obchodě poprvé, prověřte si ho důkladněji a informace si ověřte z více zdrojů.

5. Platba kartou má své výhody

Jestliže se rozhodnete zboží zaplatit předem, plaťte kartou. V situacích, kdy zaplacené zboží nedostanete, byli jste e-shopem podvedeni nebo vám obchodník upírá právo na odstoupení od smlouvy, můžete svou banku požádat o takzvaný chargeback neboli zpětnou platbu. Zjednodušeně řečeno vaše banka požádá banku obchodníka o navrácení zaplacené částky. Banky v Evropské unii obvykle nemají ze zákona povinnost zpětnou platbu provádět. V určitých případech jsou k tomu ale svolné, a to na základě pravidel karetních asociací. Uvedený postup se dá použít v případě potíží při nákupu na internetu jak v tuzemských e-shopech, tak i u obchodníků z jiných zemí Evropské unie.

6. Vánoční dárky rozbalte včas

Nakoupili jste v e-shopech vánoční dárky? Nečekejte na to, až je obdarovaný rozbalí pod stromečkem. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené v internetovém obchodě je skutečně jen čtrnáct dní (pokud obchodník lhůtu sám dobrovolně neprodloužil nad rámec zákona) bez ohledu na to, kdy je dárek předán konečnému příjemci a tedy reálně vybalen a vyzkoušen. Když lhůtu promeškáte, můžete sice zboží v případě pozdějšího zjištění vad reklamovat, vyřízení reklamace však může trvat až 30 dní a nemusí vám být rovnou vrácena plná kupní cena jako při odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

7. Komunikací s e-shopem se vyhnete problémům

Pokud odmítnete objednanou zásilku převzít a ta putuje zpět do e-shopu, neznamená to automaticky odstoupení od smlouvy. Internetový prodejce takové jednání nemusí vyhodnotit jako vrácení zboží v zákonné 14denní lhůtě a dokonce po vás i po nějaké době může vymáhat, abyste objednané zboží zaplatili a převzali. Pokud tedy chcete využít svého práva a od smlouvy odstoupit, řádně to prodávajícímu oznamte. Telefonicky, e-mailem nebo jednoduchým dopisem přiloženým k vracenému zboží.

