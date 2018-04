Namíchejte si hypotéku a úvěr ze stavebního spoření (1.část)

Nejlepší cestou, jak maximalizovat pomoc státu při investicích do bydlení, je kombinace hypotéky a stavebního spoření. Možností je více, avšak pravděpodobně nejzajímavější variantou je použití úvěru ze stavebního spoření na jednorázové snížení části jistiny hypotečního úvěru.

Kombinace hypotéky a stavebního spoření bývá samozřejmě efektivní v případě objemově vyšších úvěrů (řekněme vyšších než 800 tisíc korun). Určitě se shodneme na tom, že nemá smysl si brát hypotéku na úvěr ve výši 200 tisíc. Pro úvěry takového rozsahu je určitě ideální stavební spoření.

Principy této kombinace

Obvykle se splácí hypotéka formou anuit. To znamená, že klient hradí po celou dobu splatnosti konstantní splátky obsahující úrok i úmor. Podíl úroku v anuitě se s blížícím koncem doby splatnosti snižuje, zatímco úmor roste.

Existuje však také možnost nesplácet hypotéku prostřednictvím anuit (nesnižovat jistinu prostřednictvím úmoru), nýbrž zaplatit ji jednorázově. Splátku jistiny tedy klient nebude hypoteční bance platit a místo toho bude spořit na svůj účet stavebního spoření.

Hypoteční banka na takovou možnost bude ochotna přistoupit pouze v případě, že účet stavebního spoření bude vinkulován v její prospěch. Klient tedy bude až do okamžiku než získá nárok na přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření hradit hypoteční bance pouze úroky. Pro lepší přehlednost celé kombinace je lepší celý proces rozčlenit do tří fází:

klient hradí pouze úroky z hypotečního úvěru a spoří na účet stavebního spoření

po přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření ho klient čerpá a použije na snížení jistiny hypotéky. Od tohoto okamžiku začne splácet hypotéku (sníženou o úvěr ze stavebního spoření) běžným anuitním způsobem a úvěr ze stavebního spoření

úvěr ze stavebního spoření bude s ohledem na kratší dobu splatnosti splacen dříve a po ukončení jeho splatnosti již v závěrečné fázi bude klient splácet pouze hypotéku

Zkusme si kombinaci demonstrovat na konkrétním příkladu: Na pořízení staršího bytu potřebuje mladý muž 700 tisíc korun. Je dostatečně bonitní a hypoteční banka mu přidělí hypotéku s úrokovou sazbou 8 procent p.a., dobou splatnosti 15 let. Nemá nárok na státní příspěvek.

Jeho měsíční anuita za těchto podmínek činí 6 692 Kč

On se však rozhodne pro kombinaci hypotéky a stavebního spoření. Uzavře si tedy smlouvu o stavebním spoření na cílovou částku 240 000 Kč a zároveň se dohodne s hypoteční bankou na splácení pouze úroků z hypotéky až do okamžiku přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření. Stavební spoření bude vinkulováno ve prospěch hypoteční banky a v okamžiku přidělení řádného úvěru bude okamžitě použit pro snížení jistiny hypoteční banky. V jeho případě činí úrok měsíčně 4 667 Kč.

Rozdíl mezi úrokem a anuitou činí 2 025, které bude mladý muž ukládat pravidelně na účet u stavební spořitelny. Stavební spořitelna mu vypočte, že při pravidelných úložkách této hodnoty splní všechna nutná kritéria pro přidělení řádného úvěru za 4 roky. Za tuto dobu dosáhne uspořená částka 120 tisíc korun a klient dosáhne na úvěr.

Ten činí 120 000 Kč a společně s uspořenou částkou klient obdrží od stavební spořitelny 240 000 Kč.

Tabulka plateb v první fázi (do přidělení úvěru z SS, 4 roky)



Měsíční platba HB Měsíční platba SS Celkové měs.zatížení Celkem za období (4 roky) 4 667 Kč 2 025 Kč 6 692 Kč 321 216 Kč

HB…hypoteční bankaSS…stavební spořitelna

Po čtyřech letech tedy klient získá nárok na úvěr ze stavebního spoření a od stavební spořitelny obdrží 240 000 Kč. Ta je tvořena uspořenou částkou a vlastním úvěrem, které činí shodně 120 000 Kč. Zmiňovanou částku tedy převede na účet hypoteční banky a sníží si o ni jistinu hypotéky. Nová jistina hypotéky bude činit 460 000 Kč (700 000 – 240 000). Hypoteční banka mu nabídne předpokládejme opět shodné podmínky (8% p.a., 15 let) s tím rozdílem, že měsíční anuita z úvěru ve výši 460 000 Kč bude činit 4 397 Kč. Nyní již klient začne hypotéku splácet klasickým anuitním způsobem.

Od tohoto okamžiku však také klient musí splácet úvěr ze stavebního spoření. Ten má úrokovou sazbu 5,5%, splatnost 10 let a měsíční splátka činí po celou dobu splatnosti 1 320 Kč. Pro klienta to tedy znamená, že bude splácet po dobu 10 let hypotéku i úvěr ze stavebního spoření současně.

Tabulka plateb ve druhé fázi (splácení hypotéky i úvěru z SS, 10 let)



Měsíční platba HB Měsíční platba SS Celkové měs. zatížení Celkem za období (10 let) 4 397 Kč 1 320 Kč 5 717 Kč 686 040

