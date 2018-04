Namíchejte si hypotéku a úvěr ze stavebního spoření (2.část).

Po deseti letech souběžného splácení hypotéky a stavebního spoření zbývá klientovi již pouze 5 let, během nichž už bude odvádět měsíční anuity na účet hypoteční banky.Vzhledem k rozdílným dobám splatnosti hypotéky (15 let) a úvěru ze stavebního spoření (5 let) již tedy klientovi odpadne povinnost hradit splátky úvěru stavební spořitelně . Logicky tedy bude poslední fáze z jeho pohledu nejpříjemnější, neboť měsíční zatížení bude v porovnání s oběma předcházejícími fázemi nejnižší. Chcete-li se vrátit k úvodní části tohoto komentáře, klikněte zde

Tabulka plateb třetí fáze



Měsíční platba HB Měsíční platba SS Celkové měs. zatížení Celkem za období (5 let) 4 397 Kč 0 Kč 4 397 Kč 263 820 Kč

V posledních pěti letech úvěrového zatížení klienta již tedy dojde k výraznému poklesu hodnoty měsíční splátky. Nejlepší přehled o této kombinaci přináší následující tabulka vysvětlující průběh měsíčního zatížení klienta, výši a strukturu plateb a délku splácení.

Souhrnná tabulka kombinace



Délka fáze Měsíční zatížení Celkem za období 1.fáze 4 roky 6 692 Kč 321 216 Kč 2.fáze 10 let 5 717 Kč 686 040 Kč 3.fáze 5 let 4 397 Kč 263 820 Kč Celkem 19 let - 1 271 076 Kč

Ze souhrnné tabulky vyplývá, že klient ukončil vlastní úvěrové zatížení po 19 letech a celkem zaplatil 1 271 076 Kč. Z toho je třeba vyjmout jistinu ve výši 700 000 Kč. Na úrocích tedy zaplatil za zmiňovaných 19 letTo nám samo o sobě nedává odpověď na to, zda je kombinace hypotéky úvěru ze stavebního spoření výhodnější než pouze hypotéky. Právě z tohoto důvodu je třeba přidat srovnání s hypotékou s dobou splatnosti 19 let, úrokovou sazbou 8% a klasickou formou splácení prostřednictvím měsíčních anuit

Tabulka hypotéky s dobou splatnosti 19 let



Délka Měsíční zatížení Celkem za období Hypotéka 19 let 5 985 Kč 1 364 580 Kč

Teprve nyní můžeme skutečně relevantně porovnat, jak výhodná je taková kombinace. Jenom pro upřesnění připomínáme, že hypotéka je úročena opět úrokovou sazbou 8 procent p.a. a nevztahuje se na ní státní příspěvek . Náš mladý muž díky této kombinaci ušetřil 93 504 Kč. Tato částka je tedy rozdílem mezi náklady na variantu využívající pouze hypotečního úvěru a náklady na kombinaci. Abychom byli spravedliví, tak je třeba vzpomenout také na náklady spojené s úvěry. V případě kombinace samozřejmě musí klient hradit náklady spojené s vedením obou úvěrových účtů, což mírně snižuje výhodnost kombinace.

Měsíční zatížení v případě kombinace příliš nekolísá

Určitým odrazujícím prvkem uvedené kombinace může být, že výše měsíčního zatížení v průběhu splácení úvěru kolísá. Tak tomu je skutečně také i v našem případě, avšak nijak dramaticky. Jak je z výše uvedených tabulek patrné, nejvíce je zatížen rozpočet klienta v první fázi, kdy hradí úroky z hypotéky a zároveň spoří na účet stavebního spoření. Poněkud překvapivě klientovo zatížení v druhé fázi úvěru je dokonce nižší, přestože splácí oba úvěry. Klíčovou roli samozřejmě sehrálo jednorázové snížení jistiny hypotéky prostřednictvím úvěru ze stavebního spoření. Ve třetí fázi již mladý muž splácí pouze hypotéku, což už není příliš vysoká zátěž.

Za úsporou plynoucí z kombinace samozřejmě stojí stát a díky jeho štědré ruce výhodnost stavebního spoření. Již během fáze spoření na přihazuje každý rok státní podporu ve výši 4 500 Kč a potom ještě klient získá úvěr úročený směšnými 5,5 procenta. Tyto dva faktory tedy stojí za téměř stotisícovou úsporou.

Předpoklad: U hypoték je třeba fixovat úrokovou sazbu na období fixace. To bývá většinou pětileté a na jeho konci dochází ke změně sazby s ohledem na aktuální vývoj sazeb na trhu. Pro zjednodušení jsme počítali s konstantní úrokovou sazbou po celou dobu splácení hypotéky. Zároveň jsme abstrahovali od poplatků spojených s úvěry.

