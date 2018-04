Projekt Stínování manažerů umožní získat praxi studentům

Získat praxi a také důvěru ve své schopnosti - to nabízí studentům upoutaným na invalidní vozík nový projekt Konta Bariéry s názvem Stínování manažerů bez bariér.

Studenti prožijí běžný pracovní týden v mezinárodní firmě nebo na ministerstvu, zúčastní se pracovních porad či obchodních jednání a poznají práci manažerů na vlastní kůži.

Během stáže dostávají studenti i úkoly

"Strávil jsem na ministerstvu zahraničí celkem třicet hodin. Za tu dobu jsem stihl zhruba dvanáct schůzek na různých odborech, kde mě celkem dopodrobna seznámili s náplní práce zaměstnanců. Poznal jsem, jak úřad funguje. Vzhledem k tomu, že jsem absolvent oboru mezinárodní vztahy a evropská studia, byla pro mě stáž přínosná," říká student Štěpán Beneš.

Mile ho překvapily bezbariérové úpravy Černínského paláce, ve kterém ministerstvo sídlí. "Pan ministr mě požádal, abych vypracoval zprávu, co by se ještě dalo zlepšit. To jsem udělal a věřím, že nezůstane jen u slov. Není toho moc, co je potřeba pro handicapované v této budově upravit, stačí dopilovat jen detaily,“ poznamenává student.

Uvolní-li se volné místo, lze o ně snadněji usilovat

Účastníci projektu mají příležitost zapůsobit na zaměstnavatele a domluvit si případné uplatnění. "V tuto chvíli mají na ministerstvu stop stav, ale pokud by se uvolnilo místo, rád se do konkurzu přihlásím. Líbilo se mi tam," dodává Štěpán Beneš.

Do prvního kola projektu, který odstartoval před pár týdny, se přihlásilo sedmnáct studentů, dvanáct jich bylo vybráno. Dva už mají stáž za sebou, další se právě školí u společnosti Microsoft, na Letišti Praha, na Úřadu vlády, na ministerstvu práce a sociálních věcí či v Národní knihovně.

"Zaměstnavatele vybíráme podle studovaných oborů uchazečů a důraz klademe na bezbariérovost. Z projektu vypracujeme na jaře první výstup a v případě jeho úspěšnosti budeme vyhlašovat další kola,“ říká Eva Hajdušková z Konta bariéry.