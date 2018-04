Jak sepsat životopis, aby zaujal? Zkuste webového průvodce zdarma

Praktické rady Pokud připojujete fotografii, měla by být v horním rohu a měla by to být taková jako je na cestovní pasu nebo občanském průkazu.

Píšete-li životopis i v cizím jazyce, dejte si překlad ověřit odborníkem. Zároveň počítejte s tím, že část pohovoru se pravděpodobně uskuteční v tomto cizím jazyce.

Nepište do životopisu důvod, proč odcházíte od současného zaměstnavatele a pokud se vás na to zeptají při pohovoru, hlavně nenadávejte a zkuste odpověď formulovat spíše diplomaticky.

Vhodné je k životopisu připojit motivační dopis. Pište ho ale individuálně pro každou pozici, na kterou chcete reagovat. Má přesvědčit zaměstnavatele, že o danou pozici stojíte a že svou práci budete vykonávat naplno a rádi. Stačí jedna popsaná stránka. Personalisté ve firmách nemají čas číst sáhodlouhé texty.