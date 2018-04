Napoprvé oslňte i zanechte dobrý dojem

Většina z nás si velmi dobře uvědomuje, jak je při nástupu do zaměstnání nebo při obchodním jednání důležitý první dojem. Ten je důležitý nejen pro to, abychom zapůsobili sympaticky, ale také dosáhli určitého cíle. Vše, co se za dosažením úspěchu během několika vteřin skrývá, je mnohdy velmi složité.

Musíme si totiž uvědomit, že pokud si zkazíme první dojem, většinou není jednoduché později chybu napravit. Protože málokdy dostaneme šanci druhého pokusu, náprava se nám nemusí podařit už vůbec.

Zaujmout a vzbudit sympatický dojem ale nemusíme jenom v kanceláři, při obchodním, jednání nebo pohovoru ve firmách. Poprvé se se svými obchodními partnery můžeme setkat například při společensko-pracovním obědě, večeři nebo jiné společenské akci nebo během služební cesty.

Zvolte si svou image

Jestliže si zvolíme svou image, neměli bychom ji měnit příliš často. Působí potom navenek jako přetvářka a i když tuto skutečnost nevnímáme, protějšky si při jednání této „přetvářky“ všimnou velmi dobře.

Image je celkový soubor informací, které o sobě podáváme jiným prostřednictvím stylu jednání, mluvy, gest, oblečení - kombinace barev, líčení… Například v otázce oblékání platí: čím výše jsme postaveni, tím slušněji a kvalitněji bychom měli být oblečeni. Umělecká povolání naopak umožňují jistou volnost, ale i tady bychom měli dbát určitých pravidel.

Další nezbytností je úměrný způsob komunikace. Dobře nepůsobí hlasitý ani naopak zakřiknutý projev. Važme slova. Máme-li zdůraznit své schopnosti, zkušenosti, nesmíme v žádném případě působit nejistým dojmem. Nechtějme se zalíbit za každou cenu. Své myšlenky, přání, bychom měli formulovat jasně, stručně, věcně. Nikdy nezapomínáme na slušnost a dobré společenské vystupování. Familiárnost nebo sdělování osobních problémů je naprosto neprofesionální.

Soustřeďte se na pozitivní myšlenky

Na první setkání ať už s obchodními partnery, kolegy nebo při prvním jednání s potencionálním zaměstnavatelem se musíme připravit tak, abychom zvládli trému, nervozitu a další emoce. Vzhledem k tomu, že se často soustředíme, abychom na začátku setkání neudělali chybu, můžeme působit nepřirozeně, křečovitě nebo nejistě.

Proto bychom měli přistupovat k lidem ať už během jednání nebo komunikace v dobré náladě a své osobní problémy „nechat za dveřmi“.

Sebedůvěru je třeba použít s rozvahou, lépe je řídit se vlastní intuicí, než se snažit působit přehnaně sebevědomě nebo naopak zakřiknutě. Mysleme na to, že při obchodním jednání, prvním pohovoru nebo vstupu do nového zaměstnání nás okolí vnímá sice jako celek, přesto si ale pečlivě všímají každého detailu. A tak je důležitý nejen náš slovní a mimoslovní projev, ale i celková úprava vlasů, nehtů, oblečení, doplňků i vůně.





Zanechte po sobě příjemnou atmosféru

Zaujmout, zapůsobit sympaticky není jednoduché. Rozhodně bychom neměli zapomínat, že není důležité udělat jenom dobrý první dojem ale také jej po sobě zanechat. A to i v případě, že naše jednání nebylo tak úspěšné, jak jsme si původně představovali.

Nezapomeňte, že první dojem můžete udělat jen jednou, proto se nebojte navštívit některou z agentur která vás připraví jak obecně na jednání, tak například na vstup do zaměstnání, naučí vás správnému vyjednávání, pomůže i s vhodným výběrem oblečení, doplňků nebo účesu.

Nakonec jen můžeme věřit, že vším úsilím dosáhneme vzájemné sympatie, dokážeme zaujmout a příjemně překvapit. Věřte, že vše co jste vložili do snahy o co nejlepší první dojem, vám pomůže nakonec i v osobních vztazích.