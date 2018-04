Napracování svátků

T. Koláček, Domažlice



Fond pracovní doby je pro všechny zaměstnance, a to bez ohledu na to, zda pracují v přetržitém nebo nepřetržitém provozu, stejný. Přitom se samozřejmě do fondu pracovní doby také započítávají i svátky připadající na jinak pracovní dny.

Zaměstnacům v přetržitém provozu pak buď pracovní doba, která jim připadla na den svátku, odpadá, přičemž dostávají za takto odpadlou pracovní dobu náhradu mzdy, aby nebyli poškozeni. Nebo musí den svátku odpracovat a dostávají mzdu s příplatkem ve výši 100 procent průměrného výdělku.

Avšak zaměstnanci v nepřetržitých provozech mají tyto dvě níže uvedené možnosti.

Buď jim na den svátku připadne pracovní směna a pak ji musí odpracovat. Zároveň pak obdrží mzdu s příplatkem 100 procent.

Nebo se stane, že jim na den svátku směna nepřipadla, a tedy nemají nárok na žádnou náhradu, protože se jim v důsledku svátku mzda nesnížila. Pracovní směnu pak odpracují podle harmonogramu v jiný den. Nejde v žádném případě o napracování dne svátku.

Pokud jde o druhou část vašeho dotazu týkajícího se dovolené, pak zaměstnavatel nemůže na den svátku nařizovat čerpání dovolené. To nepřipouští

§ 110 odst. 2 zákoníku práce.

To znamená, že připadne-li svátek připadající na jinak pracovní den do týdne dovolené zaměstnance, musí mu zaměstnavatel svátek proplatit a nesmí mu den svátku započítávat do vyčerpané dovolené.

V opačném případě by zaměstnavatel porušoval ustanovení zákoníku práce.