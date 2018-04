Nařčení z krádeže v obchodě nehroťte, hlídejte si účtenky nebo svědky

Bezpečnostní kódy označují v současné době nejen drahé luxusní zboží, ale i drobnosti za pár korun, které se nejvíce kradou. Pokud si pokladní kódu nevšimne, hlasitý alarm dokáže slušného člověka pořádně otrávit i vytočit.

"Vůbec jsem netušila, co může v mé tašce pískat. Bylo mi nepříjemné, že mě zastavila ochranka. Opodál procházela známá z práce, myslela jsem, že se hanbou propadnu," popisuje 34letá Irma z Brandýsa nad Labem.

Osobní prohlídku smí dělat jen policie



Pokud vás ochranka kvůli pískání bezpečnostního rámu zastaví, odborníci doporučují situaci nevyhrotit a začít s pracovníky bezpečnostní agentury spolupracovat. "Projev dobré vůle na ochranku působí, dáte tak najevo, že jste slušný zákazník. Nejlépe je vyndat zboží z tašky a ukázat doklad, že jste ho zaplatili. I u drobných nákupů si proto ohlídejte, abyste paragon nezapomněli u pokladny," radí právník Miroslav Huml ze sdružení Spotřebitel.net, které hájí práva zákazníků.

Přitom je dobré vědět, že bezpečnostní ochranka vás může po zaplacení zboží o prohlídku tašky požádat, pokud ji ale z nějakého důvodu odmítnete, nemůže se jí domáhat. "Pracovníci ochranky nesmí nahlížet do vaší tašky, kabelky ani kapes. Jediný, kdo má právo udělat osobní prohlídku, je policie. Přitom platí pravidlo, že prohlídku má dělat osoba stejného pohlaví. Ženu tedy prohlíží žena," říká právník.

Jestliže dojde ke konfliktu a ochranka na vás začne křičet nebo útočit, vyžádejte si, aby byly okamžitě zajištěny kamerové záběry nebo svědci. "I zloděj, který opravdu kradl, by neměl být vystaven násilí. Reakce ochranky musí být přiměřená. Připoutat zloděje k topení nebo ho srazit k zemi přiměřené není."

Chybu pokladní prokáže nejen inventura



Ke konfliktu v obchodě může dojít i při samotném placení, kdy vám pokladní vrátí méně korun a začne tvrdit, že jste platili menší bankovkou. Za svědky si může brát i netrpělivé zákazníky stojící ve frontě za vámi. V takovém případě zachovejte klid. Jestliže jste v právu, nechejte si přivolat manažera prodejny a požádejte o inventuru kasy a přepočítání tržby.

Počítejte ale i s tím, že pokladní mohla vrátit zákazníkovi před vámi omylem více korun, než měla a zkusí šidit, aby nemusela hradit manko ze své kapsy. Inventura pak schodek v kase nezjistí a bude to vypadat, že se dovoláváte vrácení peněz neoprávněně. "V takovém případě je nutné mít dva svědky, kteří potvrdí, s jakou bankovkou zákazník platil. Jestliže svědci nejsou, je potřeba požádat o záznam kamery z prostoru u pokladen, ze kterého lze prokázat, na čí straně je pravda."

V některých hypermarketech vám mohou také sdělit, že inventuru nelze udělat okamžitě, ale až na konci směny. Jde o situaci, kdy počáteční stav pokladny zná jen pověřený pracovník. Obchodníci se tak chrání, aby pokladní nebrali z kasy peníze, které jim zákazníci nechávají navíc. "V takovém případě požádejte o sepsání protokolu. Do něj zapište datum, kolik jste utratili, jakou bankovkou platili a jakou částku vám pokladní vrátila. Doklad podepište a nechejte si ho podepsat rovněž vedoucím pokladny nebo manažerem prodejny."

Zlodějem až za kasou po nezaplacení



Jestliže si v obchodě dává někdo zboží do vlastní tašky, nemusí být ještě zloděj. "Mám zkušenost z německých obchodů, ve kterých jsem běžně nakupoval tak, že jsem zboží ukládal zboží přímo do své tašky. Pak jsem přišel k pokladně, celý nákup vyložil a řádně zaplatil. Nikdo s tím neměl žádný problém. V Česku ale působí takový zákazník podezřele. Vyzkoušel jsem si to na vlastní kůži. Okamžitě za mnou začal chodit pán v obleku. Když ale viděl, že jsem všechno zboží řádně zaplatil, přestal si mně všímat," říká Miroslav Huml.

Jak dodává, ke krádeži dojde až tehdy, když nakupující projde kasou a zboží nezaplatí. "Jestliže si je ochranka jistá, že zákazník má u sebe nezaplacené zboží, má právo ho zadržet a zavolat policii. Prohlídku by v takovém případě ochranka dělat neměla, je lepší, aby ji provedla policie."

Pokud se v obchodě stanete svědky krádeže, neměli byste dělat mrtvé brouky. "Jde o veřejný zájem. Na případ je dobré okamžitě upozornit pracovníka ochranky, zaměstnance prodejny nebo na informacích, aby mohli začít podezřelé chování zákazníka sledovat a zajistit proti němu i kamerové důkazy," uzavírá právník.