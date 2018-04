Nárok na automobil

Š. Kellerová, Hradec Králové



Po skončení rodičovské dovolené (to jest nejpozději v době, kdy dítě dosáhne tří let věku) je zaměstnavatel povinen přidělit zaměstnankyni práci odpovídající její pracovní smlouvě. Bude-li vám nabídnuta práce v jiném místě, pak musí odpovídat místu výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě.

Na jiné místo, než je to sjednané v pracovní smlouvě, vás může zaměstnavatel přeložit nebo je s vámi sjednat pouze s vaším souhlasem. Nárok na poskytování služebního vozu, případně nárok na úhradu nákladů na cestu máte pouze tehdy, pokud to bylo se zaměstnavatelem dohodnuto.

V případě rozvázání pracovního poměru výpovědí (z důvodu péče o dítě) a žádosti o zprostředkování zaměstnaní u úřadu práce se podmínky vzniku nároku na hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti (podporu v nezaměstnanosti) řídí zákonem č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti. Překážkou poskytování podpory v nezaměstnanosti by mohlo být ustanovení paragrafu 14 odst. 1 písm. f) tohoto zákona, které stanoví, že nárok nenáleží, pokud uchazeč v posledních šesti měsících opětovně ukončil zaměstnání sám, bez vážných důvodů.

Ani jedna z těchto podmínek však ve vašem případě splněna není, neboť péče o dítě, respektive docházka dítěte do předškolního zařízení se považuje za vážný rodinný důvod a dále se nejedná o opětovné ukončení zaměstnání.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vám vznikne i v případě, že jste byla v posledních třech letech na rodičovské dovolené, neboť dle par. 13 ost. 2 tohoto zákona se osobní péče o dítě ve věku do tří let považuje pro tyto účely jako doba zaměstnání.