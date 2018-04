Nárok na dovolenou

Čtvrtého října 2000 připadlo na středu. Když tedy zaměstnanec nenastoupil do podniku od prvního pracovního dne v měsíci, pak nemohl odpracovat celý měsíc ve smyslu zákoníku práce, a proto mu nenáleží dovolená za měsíc říjen. Jestliže pak do konce roku odpracuje 60 dnů vznikne mu nárok na alikvotní část dovolené za rok 2000, a to za měsíc listopad a prosinec, což by představovalo tři dny v případě jeho nároku na čtyři týdny dovolené. Kdyby neodpracoval 60 dnů a odpracoval by alespoň 44 dnů, vznikl by mu v tomto případě rovněž nárok na dvě dvanáctiny dovolené, to znamená na 3 dny. Ovšem v případě, že by zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 2. října, to je v pondělí, odpracoval by všechny pracovní dny v měsíci říjnu. Pak by mu vznikl nárok na alikvotní část dovolené za tři měsíce, to je na pět dnů dovolené.