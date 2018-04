Je nepsaným pravidlem, že většina firem poskytuje zaměstnancům dovolenou až po zkušební době, která je zpravidla tříměsíční. Tento postup má své opodstatnění - většinou až skončením zkušební doby je jasné, zdali zaměstnanec u zaměstnavatele zůstane, či nikoli. Pokud pracovník není v zaměstnání alespoň 60 dnů v kalendářním roce, má nárok na takzvanou dovolenou za odpracované dny - platí pravidlo, že za každých 22 odpracovaných dní náleží zaměstnanci jedna dvanáctina z celkové výměry dovolené.

Pokud u zaměstnavatele odpracujete alespoň 60 kalendářních dnů, máte nárok na dovolenou za kalendářní rok, případně na poměrnou část dovolené za kalendářní rok. Základní výměra dovolené činí čtyři týdny, poměrná část se stanoví tak, že za každý celý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru máte nárok na jednu dvanáctinu dovolené.

Nastoupil-li jste do zaměstnání 1. března 2006, pak v létě, pokud bude stále trvat váš pracovní poměr a bude-li předpoklad, že v pracovním poměru setrváte až do konce kalendářního roku, budete mít nárok na poměrnou část dovolené. Namísto 4 týdnů vám bude náležet 16 a půl dne dovolené. Pokud byste měl sjednán pracovní poměr na dobu určitou, například od začátku března do konce října, pak byste rovněž měl nárok na dovolenou, a to za osm odpracovaných měsíců. Dovolená by vám tak náležela v délce 13 a půl dne.

Na poskytnutí neplaceného volna za účelem rekreace žádný zaměstnanec nemá právní nárok. Společnost, ve které pracujete, vaší žádosti může, ale nemusí vyhovět. Neplacené volno v podstatě znamená, že firma omluví vaši nepřítomnost v práci - v některých případech zaměstnavatel vaši nepřítomnost omluvit musí (například rodičovská dovolená nebo nemoc), touha po dovolené však takovým důvodem není. Pokud by vedení s neplaceným volnem nesouhlasilo, mohlo by vaši nepřítomnost posoudit jako neomluvenou a vyvodit z ní výpověď z pracovního poměru.

Pokud by vám zaměstnavatel poskytl volno na delší dobu, pak si musíte sám zaplatit zdravotní pojištění.