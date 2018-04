V předčasné penzi je již přes půl milionu lidí. A počty narůstají

"Mám tři roky do řádné penze. Moje firma však již několik měsíců moc nevydělává a nové zakázky je stále těžší získat. Po dvaceti letech budu muset podnikání ukončit a jít na úřad práce. Dotovat firmu z vlastních úspor a čekat na lepší časy si již nemůžu dovolit. Když práci neseženu, půjdu raději do předčasné penze," říká 60letý Petr, který podniká v Praze.

"Lidé, kterým se blíží věk 60 let, se stále častěji přicházejí na okresní správy sociálního zabezpečení poradit, zda částečně vyřeší svou situaci, zejména ztrátu zaměstnání nebo pracovní výkonnosti, odchodem do předčasného starobního důchodu. Mnohdy se ale neorientují, kdy a za jakých podmínek mohou o předčasný starobní důchod žádat," potvrzuje Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Dvě podmínky pro přiznání předčasné penze

V předčasném důchodu je nyní téměř 524 tisíc lidí, což je o zhruba 349 tisíc více než v roce 2000.

Vývoj počtu starobních důchodců v ČR

Jen loni požádalo o přiznání předčasné penze téměř 27 tisíc lidí a počty předčasných penzistů v porovnání s počty lidí v řádném starobním důchodu dnes dosahují 22procentní podíl.

Pro přiznání předčasné penze musejí lidé splnit dvě základní podmínky. Tou prvou je získat potřebnou dobu pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod, tedy do 1. důchodového pilíře přispívat předepsaný počet let. A ten se postupně prodlužuje. Může se tak stát, že vám mohou potřebná léta chybět (čtěte více zde).

Potřebná doba pojištění pro kalendářní rok, ve kterém je dosaženo důchodového věku 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 po roce 2018 26 let 27 let 28 let 29 let 30 let 31 let 32 let 33 let 34 let 35 let zdroj: ČSSZ

Druhou podmínkou pro přiznání předčasné penze je dosáhnout zákonem stanoveného věku. A zde platí následující pravidla:

Až o tři roky dříve mohou odejít do předčasné penze ti, jejichž důchodový věk je nižší než 63 let.

Až o pět let dříve mohou jít do předčasné penze ti, jejichž důchodový věk je alespoň 63 let a dosáhnou alespoň 60 let, což se týká nejdříve mužů narozených v roce 1953 a žen narozených v roce 1956, které nevychovaly žádné dítě.

Předčasná penze: dva příklady z praxe 1. příklad: žena, nar. 15. 6. 1955, vychovala 1 dítě

Její důchodový věk je 61 let + 4 měsíce. Nárok na řádný starobní důchod jí dle ročníku narození vznikne k 15. 10. 2016. Dosažení důchodového věku v roce 2016 odpovídá podmínce získat 32 let doby pojištění (nebo 30 let bez náhradní doby pojištění). Předčasný starobní důchod jí může být přiznán nejdříve od 15. 10. 2013, tedy nejvýše o 3 roky dříve, než je její důchodový věk. 2. příklad: muž, nar. 1. 4. 1953

Jeho důchodový věk je 63 let. Nárok na řádný starobní důchod mu dle jeho roku narození vznikne k 1. 4. 2016. Dosažení důchodového věku v roce 2016 odpovídá podmínce získat 32 let doby pojištění (nebo 30 let bez náhradní doby pojištění). Předčasný starobní důchod mu může být přiznán nejdříve od 60 let věku, tedy od 1. 4. 2013.

Za předčasnost se krátí procentní výměra penze

Kdo odejde do předčasné penze, musí počítat s tím, že dostane méně, než by činil jeho řádný starobní důchod. Krátí se totiž procentní výměra předčasné penze, a to vždy o předepsanou procentní sazbu.

Tvrdost sankce se odvíjí od počtu dnů, o které odejde občan do penze dříve. Například u 450denní předčasnosti je celková sankce 4,8 procenta, ale kdo odejde do předčasné penze o 451 dnů dříve, bude penalizován už šestiprocentní sankcí.

Proto je třeba velmi dobře počítat, abyste zbytečně neprodělali. Jeden jediný den vás totiž může v konečném důsledku připravit o desetitisíce (více zde).

Jak se zkrátí procentní výměra předčasné penze Podle počtu dnů předčasnosti/procentní sankce 90 a méně 91-180 181-270 270-360 361-450 451-540 541-630 0,9 % 1,8 % 2,7 % 3,6 % 4,8 % 6 % 7,2 % 631-720 721-810 811-900 901-990 991-1080 1 080-1 170 1 171-1 260 8,4 % 9,9 % 11,4 % 12,9 % 14,4 % 15,9 % 17,4 % zdroj: ČSSZ

Počítejte také s tím, že krácení předčasné penze je trvalé i po dosažení řádného důchodového věku. Pokud si navíc seženete zaměstnání, kdy výdělek podléhá odvodům, výplata předčasné penze se pozastaví do doby, než dosáhnete řádný důchodový věk, nebo do doby, než tuto práci ukončíte.

Kde vám poradí Objednávka osobní konzultace : 257 062 869 (složitější případy a informativní výpočty penzí).

: 257 062 869 (složitější případy a informativní výpočty penzí). Běžné konzultace ohledně penzí: telefonicky na čísle 257 062 860 nebo osobně na okresní správě sociálního zabezpečení.

Požádat o osobní konzultaci a propočet, k jakému datu odejít do předčasné penze, abyste pokud možno příliš netratili, můžete pražskou centrálu České správy sociálního zabezpečení.

Jestliže si v předčasné penzi budete chtít přivydělat, je to možné, ale jen zaměstnáním malého rozsahu do příjmu 2,5 tisíce korun měsíčně. Přivydělat si můžete i na dohodu o provedení práce, ovšem jen tehdy, když započitatelný příjem v měsíci nepřesáhne 10 tisíc korun. A můžete i podnikat jako OSVČ, avšak jen do ročního příjmu, který nezaloží účast na pojištění (v roce 2013 do výše ročního příjmu 62 121 korun).

Předčasný důchod není předdchůchod

Podle mluvčí České správy sociálního zabezpečení si lidé velmi často pletou předčasnou penzi s předdůchodem. "Předdůchod není dávka, kterou vyplácí stát," upozorňuje Jana Buraňová.

Předůchod je novinka, která začala platit od letošního roku. Jde o produkt penzijního připojištění, respektive doplňkového penzijního spoření, tedy 3. důchodového pilíře. "Vysvětlení podmínek čerpání předdůchodu podávají pracovníci penzijních společností, u kterých má klient uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření," dodává Buraňová.

Do předdůchodu mohou jít tedy jedině ti, kteří si na něj naspoří ze svého. U dvouletého předdůchodu je to přibližně 176 500 korun, kdo by ho chtěl pobírat pět let, musí mít na účtu okolo 442 tisíc korun. Výhodou je, že stát za předdůchodce platí zdravotní pojištění, pobírání předdůchodu se zohledňuje při výpočtu starobního důchodu a lze při něm neomezeně pracovat a vydělávat (o rozdílech mezi předčasnou penzí a předdůchodem čtěte zde).