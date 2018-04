Nároky na administrativní pracovníky se zvyšují

Dříve se používal pro tuto pozici název sekretářka. Dnes je to téměř pejorativní označení. Liší se nějak asistentské a sekretářské pozice?



Zásadní rozdíl mezi nimi není. Ale pokud bychom je opravdu chtěli rozlišit, pak mezi úkoly sekretářky patří zejména vyřizování korespondence, přepisování různých dokumentů, záznamy z porad, vítání hostů a vedení diáře nadřízeného. Asistentské práce zahrnují často samostatné úkoly navíc - například organizování různých akcí, vedení databáze klientů, komunikace s nimi a podobně. Zaměstnavatelé nazývají tyto pozice různě, a názvy pozic tedy nejsou nijak přesně vypovídající. Nyní se ale užívá spíše názvu asistent, asistentka.



Říkáte asistent, ale mužů v takových pozicích moc není. Proč?



Máte pravdu a myslím, že je to často škoda. Jde o stereotyp zakořeněný u zaměstnavatelů i zaměstnanců. Občas se u nás v agentuře setkávám s muži, především s mladými absolventy středních škol, kteří mají o takové pozice zájem, ale zaměstnavatelé dávají většinou přednost ženám. Důvodem je asi jejich pocit, že ženy jsou spolehlivější, pečlivější a ochotnější. Vlastně se v této oblasti můžeme setkat s diskriminací, tentokrát namířenou proti mužům.



Jaké vlastnosti se nejvíce cení u zaměstnanců, kteří jsou administrativní podporou?



Vedle výše zmíněných jsou to také organizační a komunikační schopnosti, protože zejména osobní asistenti a asistentky bývají jakýmsi komunikačním prostředníkem mezi vedoucím a ostatními členy týmu. Vzhledem k tomu, že často přicházejí do styku s citlivými informacemi, určitě je jejich důležitou vlastností i diskrétnost.



Lze v současné době vysledovat v oblasti těchto pozic nějaké aktuální trendy?



V současné době je méně pozic osobních asistentek i asistentů v podobě, v jaké byly známy dříve. Je to tím, že dnešní manažeři jsou většinou schopni si základní administrativu dělat sami, umějí pracovat s počítačem, většinou nepotřebují nikoho na diktování dopisů a vyřizování korespondence. Proto se od zaměstnanců v oblasti administrativní podpory často požadují další dovednosti - například větší uživatelské znalosti práce s počítačem, programy jako PowerPoint, Access, základní orientace v účetnictví, jazykové znalosti - někdy až na překladatelské úrovni.