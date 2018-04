Nároky při nemoci

K. Ježková, Plzeň



Na rozdíl od zaměstnanců se osobám samostatně výdělečně činným poskytují pouze nemocenské dávky a peněžitá pomoc v mateřství. Informace, které se vám dostalo, je proto správná.

Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných je upraveno zákonem o sociálním zabezpečení. U zaměstnanců tyto otázky řeší zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců. Podle zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců jsou dávkami nemocenského pojištění peněžité dávky, a to nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství.

Podpora při ošetřování člena rodiny náleží zaměstnanci, a to bez ohledu na to, zda jde o muže či ženu, pokud nemohou pracovat, poněvadž musí ošetřovat nemocné dítě mladší než 10 let. Nebo pečovat o dítě mladší než 10 let z toho důvodu, že dětské výchovné zařízení, v jehož péči dítě jinak je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny z nařízení příslušných orgánů.

Stejně tak náleží tato podpora v případě, že dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči dětského výchovného zařízení nebo docházet do školy nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. V poslední řadě náleží podpora i v případě, že zaměstnanec musí ošetřovat jiného nemocného člena rodiny, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytné ošetřování jinou osobou.

Podmínkou pro poskytování podpory při ošetřování člena rodiny je samozřejmě to, že dítě nebo nemocný člen rodiny žije se zaměstnancem ve společné domácnosti. Tato podmínka se nevyžaduje, jde-li o ošetřování či péči o dítě mladší 10 let rodičem.