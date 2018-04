Nasdaq se zřejmě vrátí do roku 1998

Nasdaq 2000: 16. července 1998.Nasdaq 5000: 9. března 2000.Nasdaq 2000: březen 2001?

Je to až neuvěřitelně nemožné – indexu technologických akcií Nasdaq trvalo 20 měsíců, než se jeho hodnota zvýšila z 2000 na 5000 – zpátky k úrovni 2000 ale spadl mnohem rychleji. Před rokem se zdálo, že růst Nasdaqu nemůže nic zastavit. Teď se zdá, že neexistuje brzda, která by mohla zastavit jeho pád. Před rokem investoři vydělávali kvanta peněz díky nákupu dočasně klesajících akcií. Nyní investoři ztrácejí kvanta peněz kvůli nákupu klesajících akcií, které ale klesají dále.

Scott Black, new-yorský právník, který začal investovat na burze v roce 2000, vzpomíná: „Bylo to úžasné. Zdálo se, že příležitosti k dobrým nákupům jsou nekonečné. Člověk si připadal jako blázen, pokud neinvestoval do Nasdaqu.“

Minulý pátek se Nasdaq propadl na necelých 2 118 bodů, což je 58% pod jeho vrcholem z 10. března loňského roku a úroveň, které naposledy dosáhl 18.prosince 1998.

Jak intenzivní byla agónie propadu z březnových výšin loňského roku? Více než 44%, což představuje 1 700 akcií obchodovaných na Nasdaqu se propadlo o více než 50% za posledních 12 měsíců, podle Ned Davis Research. Mezi těmito pády figurovaly nejen neznámé dotcomy, ale i velké a zavedené společnosti jako jsou Sun Microsystems (pokles o 58%), Oracle (59%), Cisco Systems (67%) a Yahoo! (88%).

Jedenáct procent akcií Nasdaqu, což je 428 akcií, se propadlo dokonce o více než 90%. Jsou mezi nimi i takové chvilkové hvězdy jako Priceline.com nebo Etoys. Nejhůře dopadly internetové akcie, kterým mnozí předpovídali obrovský růstový potenciál v následujících deseti letech. Dow Jones Internet Index se propadl o neuvěřitelných 81% za posledních 12 měsíců.

Jen to porovnejte s rokem 1999, kdy Nasdaq díky robustnímu růstu technologických, biotechnologických a telekomunikačních akcií posílil o bezprecedentních 86%. V tomto roce se hodnota 19% akcií na Nasdaqu více než zdvojnásobila a jenom 8% akcií spadlo o více než 50%.

Investorům, kterým v posledních 12 měsících zbývaly jen oči pro pláč, se musí nyní honit hlavou následující: Nasdaq může padat dále, protože většina akcií v něm obsažená se zdá být stále nadhodnocená. Ukazatel P/E Nasdaqu sice spadl na 121 z loňských 400, ale i tak je stále vysoko nad úrovní z roku 1985, a to 52. Aby se akcie Nasadqu dostaly na své průměrné historické P/E, musely by spadnout o dalších 50%.

Býci Nasdaqu mají za to, že současné ceny již odrážejí relativně nepříznivý výhled pro zisky společností. Věří, že razantně vzrostou, jakmile se ekonomika vzpamatuje díky nižším úrokovám sazbám a očekávanému snížení daní, po kterém volá prezident Bush. Fondy a další investoři sedí na rekordně vysokých balících hotovosti, která by mohla být investována, alespoň zčásti, zpět do Nasdaqu někdy v letošním roce. E. M. Kerschner, hlavní stratég investiční banky UBS Warburg a jeden z nejvíce uznávaných strategů v oboru prohlašuje, že investoři nyní mají před sebou nejlepší nákupní příležitost za několik posledních desítek let.

Ovšem nadbytek zásob různých druhů technologických a telekomunikačních výrobků se nesnižuje. Navíc kvůli rekordně vysokým dluhům a žádným novým převratným technologiím na obzoru se dá očekávat snížení výdajů na technologie, které bude mít nepříznivý dopad právě na výrobce těchto různých technologických zařízení (a možná i celou americkou ekonomiku), jejichž akcie jsou tak silně zastoupeny v Nasdaqu.

Podle některých analytiků bude vhodné vstoupit do vod Nasdaqu až poté, co se zpomalí propad zisků, bez ohledu na cenovou úroveň. Je třeba čekat na důkazy o navracející se síle americké ekonomiky. James Paulsen, investiční šéf společnosti Wells Capital Management, k tomu dodává: „Dostáváme se blízko dna u velkých technologických společností, ale ekonomika se stále ještě nevzpamatovala ze zpomalení a na obzoru nevidím žádný nový technologicko-výrobní cyklus. Nasdaq se může blížit novým a novým dnům po celý rok.“

A skutečně. Kdykoli se zdálo, že se Nasdaq ocitl na dně, ukázalo se, že toto zdání bylo klamné. Po prudkém jarním propadu se Nasdaq vyhoupl zpět na 4 234 bodů na začátku září, kdy se opět vrhl střemhlav dolů. Pak po překvapivém snížení úrokových sazeb začátkem ledna Nasdaq vzrostl na 2 859 bodů dne 24. ledna. Pak se ovšem opět vydal na sestupnou dráhu, i když FED opět snížil úrokové sazby na konci ledna.

Díky tomu všemu mají někteří investoři pocit, jako kdyby při pádu z letadla marně tahali za provaz od padáku, který se ne a ne otevřít. „Mám velké ztráty“, svěřuje se pan Black, který vydělal na akciovém trhu 65 000 USD během roku 1999 a začátku roku 2000, ale nyní je jeho počáteční investice nižší o 35 000 USD!

Kolaps Nasdaqu poněkud zastínil skutečnost, že jiné indexy (např. DJIA) se nijak výrazně nepropadly a pohybují se na zhruba stejné úrovni jako před rokem, a to především díky silnému růstu farmaceutických, pojišťovacích a elektrárenských společností, jejichž váha v Nasdaqu je minimální. A jelikož celkový býčí trh vlastně začal již v roce 1982, jsou pro některé investory dokonce i ztráty Nasdaqu poměrně lehce stravitelné.

(podle The Wall Street Journal Europe)

A co vy? Vsadili byste si na růst či další pád Nasdaqu? Kdy myslíte, že by mohlo dojít k obratu na akciových trzích?