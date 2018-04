Naspořit dětem do začátku lze i s průměrnými rodinnými příjmy

Příklad

Na našem příkladu vidíte, že manželé nemusejí vydělávat žádné horentní peníze. Petr (30) a Jana (27) Kučerovi bydlí v krajském městě v družstevním bytě 3+1, který si pořídili před dvěma roky. Petr pracuje u jedné větší firmy jako dělník, Jana je v současné době na mateřské dovolené, před půl rokem se jim narodil syn Jakub. Celkové příjmy rodiny jsou včetně mateřské 25 500 Kč měsíčně. Petr s Janou splácejí úvěr, který si vzali na pořízení bytu, ve výši 5500 Kč měsíčně.

Petr s Janou v současné době uvažují o vhodném produktu pro svého syna. Sami si každý platí stavební spoření a přemýšlejí i o smlouvě pro Jakuba. Zvažují eventuálně spořicí pojistku, případně nějakou jinou zajímavou alternativu.



V současné době by z rodinného rozpočtu mohli uvolnit částku 1000 Kč až 1500 Kč a chtěli by spořit po dobu 20 let.



Co se týče spoření pro děti, máme na trhu několik možností. První z nich je dnes již klasický produkt - stavební spoření, dalším je životní pojištění a poslední možností investice do některého z mnoha otevřených podílových fondů.

Stavební spoření

První možností, kde se dají dětem naspořit peníze do budoucna, je stavební spoření. Předností tohoto produktu je přehlednost a transparentnost. K penězům, které ročně pošleme na účet stavebního spoření, dostaneme každý rok státní podporu ve výši maximálně 3000 Kč/ rok při úložce 20 000 Kč ročně.



V našem případě to znamená, že by manželé Kučerovi získali každý rok navíc od státu mezi 1800 až 2700 Kč. Navíc se tyto peníze zhodnocují o úrok z vkladů, který dnes činí u většiny stavebních spořitelen 2 %.



Stavební spoření nám přináší i další výhody, výnosy jsou osvobozeny od zdanění a potomek si v dospělosti může zažádat o úvěr, který mu může pomoci při pořizování jeho vlastního bydlení. Navíc má pro rodiče další přednost v tom, že mohou platby kdykoliv přerušit, mohou posílat úložku i nepravidelně či jednorázově (státní podpora se vypočítává z celkové sumy vložené za rok a je tedy jedno, kdy je vložena).



Všechny výše uvedené argumenty by nás mohly uvést v přesvědčení, že Kučerovi nemají vůbec nad čím přemýšlet a že stavební spoření bude tou jedinou správnou alternativou, ale pojďme obrátit i druhou stranu mince. Stavební spoření se svou povahou řadí mezi konzervativní produkty, u kterých se dá již dnes takřka na korunu spočítat, jaká bude jejich kapitálová hodnota za 10, 15 či 20 let.



Například při měsíční úložce 1000 Kč bude za 20 let na účtu stavebního spoření kolem 340 000 Kč a celkový zisk bude činit zhruba 100 000 Kč.



Díky tomu, že státní podpora se vztahuje pouze na finanční prostředky zaslané na účet stavebního spoření za daný rok a zbytek naspořených peněz se zhodnocuje pouze 2%, což v dnešní době nepokrývá ani hodnotu inflace, dochází během delší časové doby k tomu, že efektivnost stavebního spoření výrazně klesá.

Životní pojištění

Druhou z možností, kterou můžeme použít jako spořicí produkt pro děti, je životní pojištění. Většina dnešních rodičů má ještě v živé paměti, jak jim rodiče "spořili" na pojistce do 18 let a oni potom dostali vyplacené nějaké peníze.



V dnešní době se s různými pojistkami pro děti doslova roztrhl pytel. Tyto pojistky mají různé parametry, různé možnosti připojištění, ať již rodičů nebo dětí. Pokud budeme chtít uvažovat o zhodnocení, pak jako jediné přichází v úvahu investiční životní pojištění pro děti, kde můžeme dosáhnout daleko zajímavějšího zhodnocení než na klasických kapitálových či flexibilních pojistkách.



Měsíční platby můžeme také kdykoliv snížit, na nějakou dobu můžeme placení i přerušit, při předčasném výběru peněz však pojišťovna může účtovat sankční poplatky - záleží na době, která chybí do konce pojištění.



Jako přidanou hodnotu si u tohoto produktu můžeme zvolit tzv. zproštění od placení pojistného, což znamená, že pokud se připojištěný rodič(e) stane z jakékoliv příčiny plně invalidní nebo zemře, pojišťovna doplatí sjednanou část pojistného do konce pojištění. Tím jsou úspory dítěte ochráněny až do dospělosti.



U naší měsíční 1000Kč úložky se kapitálová hodnota po 20 letech pohybuje kolem 400 000 Kč (počítáno se zhodnocením 7 % p.a.) a čistý zisk tedy činí zhruba 160 000 Kč.

Rady a tipy - u stavebního spoření se zajímejte i o možnost a parametry úvěru ze stavebního spoření, v těchto bývají mezi stavebními spořitelnami největší rozdíly

- u životního pojištění si nechte přesně vysvětlit, o jaký typ pojištění se jedná a jakým způsobem se zhodnocují vaše peníze, případně jaké jsou možnosti připojištění rizik

- u podílových fondů se vyplatí investovat v korunách či eurech

- zjistěte si profil investiční společnosti, která vámi vybraný fond spravuje

- nevybírejte si fond podle dosažené výkonnosti v posledním roce či měsících, zajímejte se o zhodnocení fondu v delším časovém horizontu

- pokud možno investujte do více fondů, případně do různých investičních programů (jsou vytvářeny investičními společnostmi a zahrnují v sobě mix různých fondů - tím omezujete riziko)

Otevřený podílový fond

Poslední a zatím pořád nejméně využívanou možností je investice do některého z mnoha podílových fondů. Je dobré si na úvod připomenout, že otevřený podílový fond vzniká tak, že větší množství menších investorů investuje společně prostřednictvím profesionálního správce - investiční společnosti. Z menších částek se tak složí velká suma peněz, kterou správce fondu investuje do různých cenných papírů. Každý z investorů dostane tzv. podílové listy, jejichž prostřednictvím se podílí na všech investicích fondu. Aktuální kurz podílového listu se stanovuje obvykle každý den a jeho hodnota odpovídá přesné hodnotě majetku, který připadá na jeden podíl. Na základě tohoto kurzu podílového listu lze pak přesně spočítat aktuální výnos investice.



Investovat se dá do dluhopisových, akciových nebo smíšených fondů. Dluhopisy patří mezi konzervativnější investice a v delším časovém horizontu nejsou úplně nejvhodnější. S ohledem na potenciál zhodnocení je proto zajímavější uvažovat o akciových fondech. U nich je potenciál zhodnocení mezi 8 – 10 % p.a., což nám v dlouhodobém horizontu může přinést velmi zajímavé výnosy. Navíc můžeme platby kdykoliv přerušit nebo úplně přestat platit a v případě potřeby máme peníze do jednoho měsíce na účtu.



Pokud budeme počítat s 1000Kč měsíční úložkou, kapitálová hodnota se po 20 letech pohybuje kolem částky 550 000 Kč (počítáno se zhodnocením 8 % p.a.) a čistý zisk tedy činí zhruba 310 000 Kč.



Jak jsme si ukázali, manželé Kučerovi mají celou řadu alternativ, jak spořit svému synovi Jakubovi. Výše uvedené produkty jsou seřazeny od těch konzervativních a méně výnosných až po ty rizikovější, ale s velice zajímavým celkovým výnosem.



Jelikož Kučerovi plánují spořit peníze na dobu 20 let, nejzajímavější alternativou pro ně bude investice do otevřených podílových fondů, kombinovaná s životním pojištěním, aby využili maximálních výhod obou produktů (tzn. vysoké zhodnocení a zároveň ochrana prostředků v případě nepříznivých životních událostí).



Pokud jim budou zbývat peníze, mohou založit dětem i stavební spoření, ale zde bychom doporučovali spořit jen menší částky. Na tento produkt by se začalo spořit nejdříve až kolem 15 let věku dítěte kvůli vytvoření rezerv na pozdější možný úvěr na bydlení, kdy by využili výnosu z výše uvedených investic a tento produkt by se samofinancoval. Kučerovi by již tedy neplatili žádné další peníze navíc.



Kučerovi budou mít své peníze kdykoliv k dispozici pro případ finanční nouze, případně mohou své platby přerušit či úplně zmrazit, a pokud dodrží investiční horizont 20 let, tak díky pravidelnému investování výrazně omezí možnost výkyvů, které čas od času postihují akciové trhy.



Kučerovi se tedy mohou s velkou pravděpodobností těšit na několikanásobný zisk oproti tradičním formám spoření a také je bude hřát dobrý pocit z toho, že svému synovi umožnili snadnější vstup do života.

Pozn.:

1. Zde navržené řešení není jediné možné, mohli bychom najít i další možnosti.

2. Výpočty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny a není uvažováno s časovou hodnotou peněz.