Nastal nejlepší čas pro úvěry ze stavebního spoření

Peníze jsou tam uloženy stejně bezpečně jako vklady v bankách, ale daří se jim tam obvykle lépe. Kde? 4,5 milionu lidí, kteří mají uzavřeny smlouvy, nemusí o odpovědi příliš přemýšlet: přece ve stavebních spořitelnách. Kdo do nich dosud neukládá a může investovat alespoň 800 korun ročně, měl by to rychle napravit. Už proto, že stavební spořitelny nyní nabízejí nejlevnější úvěry. Navíc stát hodlá v dohledné době podmínky stavebního spoření přitvrdit.

Až třikrát za poslední rok snížily některé stavební spořitelny úroky z překlenovacích úvěrů. Ty jsou nyní levnější než bankovní spotřebitelské půjčky, úrok u řádného úvěru nemusí překročit pět procent. „Úroky klesají kontinuálně, ale letos jsme je snižovali postupně u překlenovacích úvěrů z 6,5 procenta na začátku roku na současných 5,7 procenta. A u řádných úvěrů ze 6 procent na dnešních 4,8 procenta u jedné z variant,“ potvrzuje Pavla Paseková z Českomoravské stavební spořitelny.

Výhody a nevýhody stavebního spoření + bezpečná investice, pojištěné vklady, díky státnímu příspěvku výnosy okolo 13 procent, možnost snížit úroky z úvěrů daňový základ, nízké úročení úvěrů - blokace naspořených peněz po dobu pěti let

Díky těmto změnám začíná mohutně přibývat lidí, kteří nechtějí jen spořit, ale rozhodnou se pro čerpání úvěru. „Nárùst úvěrů oproti loňskému roku je téměř 40 procent, očekáváme další rostoucí zájem o ně,“ vysvětluje Petr Parolek z Hypo stavební spořitelny. Právě tato spořitelna nabízí v jedné z variant nejlevnější úvěr, úročený jen 3,9 procenty.

Výhodné spoření

I ten, kdo jen spoří, může být spokojen. Klient dá ze svého 18 000 korun, stát k nim přiloží 4500 korun a zůročí vklady obvykle dvěma až třemi procenty, takže výnosnost stavebního spoření je i tak okolo 12 procent. Výnosy se nezdaňují, úroky z úvěrů snižují daňový základ. Zájemci mají na výběr šest stavebních spořitelen, většina z nich nabízí několik variant spoření, obvykle s výhodnějšími podmínkami pro mladé klienty. Rozdíl v naspořených částkách je minimální.

Cyklus spoření trvá pět let, dříve se k naspořeným penězům nedostanete. Po pěti letech je možno peníze vyzvednout a použít na cokoli. To by však v budoucnu nemuselo platit. Co by se mělo změnit? Podle vyjádření zástupců ministerstva financí není stát tak bohatý, aby mohl podporovat příspěvkem jakékoliv spoření. A tak by měl být státní příspěvek určen v budoucnu jen těm, kteří budou našetřené peníze investovat do vylepšení svého bydlení. Zatím to tak dost často nebylo. „Našetřila už jsem díky stavebnímu spoření více než 150 000 korun, ale na řešení bytových potřeb, konkrétně rekonstrukci koupelny, jsem využila jen necelou třetinu,“ potvrzuje Dana Hálková z Prahy.

Chcete se dozvědět více informací o stavebním spoření? Pak určitě navštivte speciální přílohu sporeni.idnes.cz Vedle přísnìjších podmínek poskytování státního příspěvku se uvažuje také o prodloužení minimální doby spoření z 5 let na období o rok či dva delší. Tyto změny se nebudou určitě týkat stávajících smluv, a navíc musí být schváleny parlamentem, takže se nedá odhadnout, kdy konkrétně začnou platit.

Vyplatí se vybírat

Mezi šesti stavebními spořitelnami je vhodné vybírat zejména kvůli rozdílnému úročení úvěrů. Zdánlivě malý rozdíl v úročení, napčíklad ve výši 1,5 procenta, znamená u větších úvěrů v případě levnější varianty úsporu hodně peněz. Ještě před výběrem spořitelny by si měl zájemce všímat výše poplatků i podmínek pro přidělení naspořených peněz či úvěru.