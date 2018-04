Nastala pravá doba pro uzavření stavebního spoření

"Uzavření smlouvy o stavebním spoření je jedním z nejbezpečnějších způsobů, jak naložit s penězi. Kromě zajímavého úročení nabízí státní podporu a hlavně možnost v budoucnu čerpat výhodný úvěr ze stavebního spoření na financování bydlení," uvádí Veronika Loosová z odboru komunikace Českomoravské stavební spořitelny.



Potvrzují to i rok od roku stoupající průměrné cílové částky. Loni byla průměrná cílová částka téměř 303 tisíc korun, o víc než 100 tisíc vyšší než v nejsilnějším roce stavebního spoření, tedy v roce 2003.

Smlouvy v roce 2008 V oblasti bydlení můžeme bez nadsázky rok 2008 nazvat rokem stavebního spoření. Bylo uzavřeno více než 705 tisíc nových smluv, což je téměř dvojnásobek roku 2004, kdy začala platit nová pravidla. Proti předchozímu roku 2007 bylo v roce 2008 sjednáno o více než pětinu více nových smluv.

V době ekonomické krize je stavební spoření bezpečným produktem

Ekonomická krize, kterou už přes půl roku v České republice intenzivně vnímáme, má za následek i postoj Čechů k úsporám a investicím.



Jak uvádí Zdenka Blechová se Stavební spořitelny České spořitelny, stavební spoření patří mezi zcela bezpečné depozitní bankovní produkty. "Význam této jistoty roste zvláště v nejistých finančních dobách, a stavební spoření se proto dostává více do hledáčku nejenom konzervativních klientů. Vlivu současné situace lze připisovat chování klientů po skončení vázací doby. Dříve klienti v tento moment vypovídali smlouvy. Nyní ve větší míře, pokud prostředky nepotřebují a ještě nedosáhli cílové částky, pokračují ve spoření nebo ponechávají naspořené prostředky na účtu."

Úvěry od stavebních spořitelen získávají výhodu nad hypotékami



Také v oblasti hypoték má ekonomická krize na svědomí přijetí mnoha pro klienty nepříjemných opatření. Zvyšují se úrokové sazby, banky zpřísňují nároky na bonitu klientů, přestaly nabízet některé rizikovější hypotéky. - o zpřísnění podmínek si přečtěte zde.



Hypotéky se tak postupně stávají méně dostupnými a mnohdy i méně žádanými. - o současném poklesu zájmu o hypotéky si přečtěte zde



Stavební spořitelny, které jsou významnými hráči na poli investic do bydlení, uvádějí, že v souvislosti s krizí nemusely zavádět přísnější podmínky v posuzování žádostí o úvěry. Jejich postoji nahrává i fakt, jak ve svém komentáři k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice zmiňuje ministerstvo financí, "že stavební spořitelny používají k financování úvěrů vklady svých spořících klientů a investování zbývajících finančních prostředků, které nejsou stavební spořitelnou využity na poskytnutí úvěrů, je regulováno přísnými pravidly, které kladou důraz na bezpečnost takto investovaných finančních prostředků".

Vzhledem k rok od roku zvyšující se cílové částce lze usuzovat, že stále více klientů si vedle stavebního spoření bere i úvěry.

Klienti stále častěji refinancují hypotéky úvěry od stavebních spořitelen

Samy stavební spořitelny též zmiňují zájem klientů o refinancování hypoték prostřednictvím jejich úvěrů. Například Českomoravská stavební spořitelna na rostoucí poptávku po přeúvěrování reagovala již v květnu 2008 spuštěním internetového portálu, na jehož stránkách provedou virtuální poradci zájemce o přeúvěrování a poskytnou mu základní informace. Těm, kteří se poté k refinancování hypotéky rozhodnou, nabízí spořitelna výrazné zjednodušení celé procedury.

Velkým plusem pro úvěry od stavebních spořitelen jsou nižší a v případě řádných úvěrů ze stavebního spoření i pevné úrokové sazby, než je tomu u stále se měnících úrokových sazeb u hypoték. Zvýšený zájem o refinancování potvrzují i v Raiffeisen stavební spořitelně. "Souvisí to hlavně s jedinečností našeho úvěru ze stavebního spoření a s fixací úrokové sazby," říká zástupce spořitelny Tomáš Vášáry. "To je proti hypotéce, kde nejsou úrokové sazby zafixované a neustále se mění, velká výhoda. Lidé tak pomalu přicházejí na to, jak důležitou a výjimečnou výhodou je mít zafixovánu sazbu po celou dobu splácení."

Stavební spořitelny vyrazily do boje

Stavební spořitelny se na získání nových klientů náležitě připravily. Prakticky všechny si po tradičně nejnáročnějším období konce roku nedovolily oddych a hned od počátku roku nachystaly pro klienty zajímavé nabídky. Výjimkou je pouze Stavební spořitelna České spořitelny, která pro své stávající i potenciální klienty zatím žádný nový produkt ani časově omezenou akci nepřipravila.

Českomoravská stavební spořitelna: rok 2008 nejlepším v historii

Spořitelna loni velmi výrazně posílila vedoucí postavení na trhu, rok 2008 je nejúspěšnějším rokem v její historii. Pro rok 2009 experti ze spořitelny předpokládají velký růst zájmu o jejich produkty. Klientům vyšli vstříc dvěma časově omezenými akcemi. Novinkou v nabídce spořitelny je možnost získat překlenovací úvěr na bydlení bez poplatku za zpracování a ušetřit tak až 15 tisíc korun. Poplatek nebude účtován u žádostí v období od 23. února do 17. dubna 2009.



Klienti kromě toho mohou až do 31. března 2009 získat prémii 1 500 korun k finančnímu programu Liška plus, který spojuje výhody stavebního spoření a penzijního připojištění.



Modrá pyramida připravila unikátní internetový projekt

Také Modrá pyramida zaznamenala v roce 2008 nárůst zájmu o své produkty. Klienty hned na počátku roku zahrnula zajímavou nabídkou ve svém portfoliu. Do konce února probíhaly dvě časově omezené akce jak v oblasti spoření, tak úvěrů, které klientům ušetřily nemalé částky.



Skutečnou novinkou, kterou Modrá pyramida spustila 12. ledna, je internetový projekt – supermarket "Bydlení na skladě". Klienti procházejí virtuálním supermarketem a v regálech najdou např. střechy, okna, fasády, podlahy a další různorodé zboží, které jim zlepší bydlení. Za každou položkou, kterou si včetně ceny vyberou, se skrývá úvěr. Klienti tak ihned vidí, jaké mají možnosti včetně splátek. Výběr je naprosto nezávazný a v případě zájmu o kontakt ze strany poradce je další jednání usnadněno díky tomu, že zástupce Modré pyramidy má představu o potřebách klienta. Projekt sice funguje teprve druhý měsíc, ale již teď ve spořitelně zaznamenali ohlasy, že klienty zaujal.



Modrá pyramida neponechává nic náhodě a zajímavou novinku chystá i v oblasti úvěrů, rozšíří svůj produkt Rychloúvěr i pro zájemce, kteří dosud nejsou klienty Modré pyramidy. Tento produkt ve spořitelně funguje od konce loňského roku a jeho hlavní předností pro stávající klienty je jeho rychlé vyřízení.



Raiffeisen stavební spořitelna: dohoďte svého známého, dostanete tisícovku

Od 1. ledna do 31. března probíhá ve spořitelně akce "Tisícovka pro vás, sleva pro vaše známé". Předá-li stávající klient svému známému jednu z předtištěných kartiček, na které vyplnil číslo své smlouvy a své telefonní číslo, získá odměnu tisíc korun, a to za předpokladu, že se známý stane klientem stavební spořitelny. Jeho odměnou bude poloviční poplatek za uzavření smlouvy. Od dubna spořitelna chystá speciální akci v oblasti překlenovacích úvěrů.



Wüstenrot stavební spořitelna nově nabízí jednu z nejvyšších současných úrokových sazeb

Od 1. března zvyšuje spořitelna úrokovou sazbu z úspor na 2,2 % ročně. U úroku z úvěru je ročně 4,9 %. Při kombinacích úrokových sazeb u úspor a úroků zůstává i nadále 1% úrok z úspor a 3,7% úrok z úvěru ze stavebního spoření. Naopak spořitelna zrušila kombinaci 2,1% úrok z úspor a 4,8% úrok z úvěru. Nabídka je tedy i nadále zajímavá.



Bankéři jsou optimističtí, rok 2009 vidí pozitivně

Rok 2009 má jednoznačně nakročeno k překonání výborných výsledků roku 2008. Odborníci předpokládají, že se letos v České republice masivně projeví ekonomická krize. Co se však týká stavebního spoření, prognóza vývoje je pozitivní. Vzhledem k tomu, že je velmi stabilním produktem s garantovanými sazbami, jeho atraktivnost vynikne zvláště v době ekonomické krize i postupně klesajících úroků.

Také úvěry od stavebních spořitelen nebudou pravděpodobně mít mezi dalšími úvěry na bydlení příliš vážné konkurenty. Jak uvádí Veronika Loosová z Českomoravské stavební spořitelny: "Snížená dostupnost hypotečních úvěrů a pevný úrok přivedou spořitelnám i ty klienty, kteří do té doby chápali stavební spořitelny jen jako partnery pro zajímavou investici, nikoliv jako partnery k financování bydlení."

I odborník z Raiffeisen stavební spořitelny Tomáš Vášáry vidí rok 2009 jako tu pravou dobu pro založení stavebního spoření. "Zatím totiž mají všechny stavební spořitelny více vkladů než úvěrů, ale tento poměr by se měl pravděpodobně vyrovnat do roku 2012. A potom si budou stavební spořitelny na úvěry pro své klienty také půjčovat na mezibankovním trhu. Podmínky se tak více vyrovnají hypotečním bankám."

Za pravdu mu dává rok od roku stoupající poměr úvěrů celkem k naspořené částce, který k 31. prosinci 2008 činil 56,7 %.