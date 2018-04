Jak správně nastavit životní pojistku krok za krokem. Spočítejte si to

Mnozí lidé si myslí, že když mají pojistku, měla by pojišťovna vyplácet peníze při každém drobném problému. Správně nastavená pojistka by však měla krýt zejména problémy velké.

U životního pojištění je důležité dobře nastavit výši pojistných částek u jednotlivých připojištění. Pokud je zvolíte nízké, nebude vám v případě problému plnění od pojišťovny stačit. Za vysoké částky naopak platíte zbytečně moc peněz. Jak nastavit pojistné částky v životním pojištění, aby byly optimální?

1. krok Sestavte si rozpočet

Před stanovením správných pojistných částek se zamyslete nad svojí individuální finanční situací. Každý člověk nebo rodina má jiné výchozí podmínky.

Finanční bilance Příklad, jak ji sestavit

Jeden může mít finanční rezervu, druhý nemusí mít žádnou. Někdo v případě zdravotních komplikací dokáže omezit výdaje, jiný si chce zachovat standard, další snížit výdaje moc nemůže. Dobrou pomůckou je sestavení finanční bilance, tedy porovnání vašich příjmů a výdajů (příklad najdete zde). Kromě pravidelných měsíčních výdajů se snažte co nejpřesněji určit i výdaje nepravidelné – například výdaje na oblečení, dovolenou, opravy auta.

2. krok Jak řešit výpadek příjmů

Většina lidí uvažuje optimisticky a nechce se jim přemýšlet o životních karambolech. Jestliže vám záleží na správném zabezpečení příjmů, je třeba si čerty na zeď namalovat a zvážit řešení situací, které mohou ohrozit váš příjem. Nejčastěji jde o zdravotní komplikace, ztrátu práce, rodičovskou dovolenou nebo péči o někoho z rodiny. Spočítejte si nejprve, jak dlouho vydržíte splácet všechny nutné výdaje bez příjmu. Pak zvažte, jak tento výpadek nahradit.

První možností je omezit výdaje. U některých to jde snáze (různé koníčky, kultura, cestování aj.), u jiných je to horší (např. splátka hypotéky, potraviny, léky). Jakých výdajů se budete schopní a ochotní vzdát?

je omezit výdaje. U některých to jde snáze (různé koníčky, kultura, cestování aj.), u jiných je to horší (např. splátka hypotéky, potraviny, léky). Jakých výdajů se budete schopní a ochotní vzdát? Druhou možností je finanční rezerva. Je-li dostatečná, nemusíte ani moc omezovat výdaje a rozpočet může fungovat podobně jako před problémem. Nepodceňujte její výši a pravidelně se ji snažte zvyšovat. Ideálně by se měla pohybovat v rozmezí šesti až dvanáctinásobku vašich měsíčních výdajů.

je finanční rezerva. Je-li dostatečná, nemusíte ani moc omezovat výdaje a rozpočet může fungovat podobně jako před problémem. Nepodceňujte její výši a pravidelně se ji snažte zvyšovat. Ideálně by se měla pohybovat v rozmezí šesti až dvanáctinásobku vašich měsíčních výdajů. Třetí alternativa je půjčka – v rodině, u známých, případně u finanční instituce. Otázka je, jak dlouho jste schopní tuto situaci zvládnout a zda vám někdo bude schopen dlouhodobě půjčit.

je půjčka – v rodině, u známých, případně u finanční instituce. Otázka je, jak dlouho jste schopní tuto situaci zvládnout a zda vám někdo bude schopen dlouhodobě půjčit. Čtvrtou cestou, zejména pro zdravotní komplikace, je pojištění.

Příklad – mladá rodina se dvěmi dětmi

Nastavení pojistných částek uvidíte na příkladu mladých rodičů. Manželům je kolem 30 let, mají dvě děti, jedno má pět let, druhé tři roky. Oba rodiče pracují, děti chodí do školky. Rodina splácí hypotéku ve výši 1 500 000 korun. Oba manželé přinášejí do domácího rozpočtu měsíčně celkem 50 813 korun.

Finanční bilance - měsíční příjmy v Kč Příjmy Muž Žena Hrubý příjem – HPP 30 000 23 000 Čistý příjem – HPP 25 174 20 339 Stravenky 1 600 1 600 Pravidelné bonusy, prémie/ 13. plat 2 100 0 Celkem 50 813

Nejvíce by jejich rozpočtem otřásla invalidita, smrt či dlouhodobá pracovní neschopnost jednoho z manželů.

1. případ Invalidita

Invalidita patří mezi problémy, které významně ohrožují finanční rozpočet. Jde často o trvalý a nevratný zásah do života. Invalidita většinou znamená i nárůst pravidelných výdajů - na léčbu, pečovatelskou službu, ale také jednorázové výdaje (například na úpravu bydlení). Pokud by byl muž ve třetím stupni invalidity, rodina by dlouhodobě přišla o 15 360 korun měsíčně. Jestliže by se to stalo v jeho 30 letech, do 65 let by přišel o příjmy ve výši přibližně 6,4 milionu korun (15 360 Kč x 12 měsíců x 35 let).

Invalidní důchod pro příjem 30 tisíc Kč hrubého Invalidní důchod Měsíční propad příjmu 1. stupeň 6 105 Kč -22 769 Kč 2. stupeň 7 957 Kč -20 917 Kč 3. stupeň 13 514 Kč -15 360 Kč

Pro udržení rodinného standardu se u invalidity třetího stupně pohybuje ideální pojistná částka ve výši 6,4 milionu korun. Ta může lineárně klesat, pokud by se stal invalidní například až v 50 letech, přijde již o méně prostředků, přibližně o 2,8 milionu korun.

U invalidity druhého a zejména prvního stupně se předpokládá, že člověk bude schopen najít další pracovní uplatnění. U druhého stupně je však lépe nastavit výši pojistné částky na stejnou hodnotu jako u třetího stupně.

U prvního stupně bychom měli pojistnou částku nastavovat na určitou přechodnou dobu, která je dostatečná na překonání a přizpůsobení se nové životní situaci. Částka je individuální, jako dostatečná může být výše tří až pěti ročních příjmů.

Obecnou invaliditu můžeme doplnit připojištěním trvalých následků úrazu, které kryjí i drobnější následky, které nepošlou člověka do invalidního důchodu.

2. případ Smrt

V případě smrti je dobré nastavit pojistnou částku na aktuální výši dluhů, dále na budoucí cíle, například studium pro děti. Pojistnou částku můžete naopak ponížit o hodnotu majetku a případné sociální dávky od státu - vdovské a sirotčí důchody. V našem příkladě by se finanční bilance po smrti muže dostala o 5 400 korun do minusu.

Propad příjmů rodiny, pokud by zemřel muž Vdovský důchod 8 700 Kč Sirotčí důchod 1 7 400 Kč Sirotčí důchod 2 7 400 Kč Důchody celkem 23 500 Kč Propad příjmu rodiny -5 374 Kč

V případě smrti by se částečně snížily běžné výdaje rodiny – jídlo, oblečení, kultura a výdaje na spoření. Na druhou stranu mohou narůst výdaje na hlídání dětí.

Teoreticky by tedy stačilo nastavit krytí smrti na výši hypotečního úvěru, tedy na částku 1,5 milionu korun. Tu je však dobré navýšit o částku, kterou by rodina využila v době, kdyby se vyrovnávala s nastalou situací. Každá situace je opět je to individuální, uvádí se rozmezí dvou až pěti ročních příjmů zemřelého.

3 Dlouhodobá pracovní neschopnost

V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti muže by jeho nemocenská byla ve výši 15 450 korun. Rozpočet by se tedy měsíčně dostal o 13 424 korun do minusu. Pokud by nemohl pracovat rok, znamená to celkovou sumu 161 088 korun. Optimální pojistná částka pro případ pracovní neschopnosti je přibližně 450 korun na den. Druhou možností je tvorba rezervy.

Příklad: pojištění pro 30 letého muže do 65 let věku Varianta 1 Varianta 2 Smrt s klesající PČ na 30 let 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč Invalidita 3 stupně s klesající PČ 6 400 000 Kč 6 400 000 Kč Invalidita 2 stupně s klesající PČ 6 400 000 Kč 6 400 000 Kč Invalidita 1 stupně s klesající PČ 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč Trvalé následky úrazu 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč Pracovní neschopnost 0 Kč 450 Kč Cena - měsíčně 1 500 Kč 1 750 Kč Pozn: PČ - pojistná částka, propočet je modelový

Pro případ pracovní neschopnosti bývá výsledná pojistka často kompromisem ideálního nastavení a možností každého člověka. Vycházet by se mělo hlavně z rozsahu krytí a cenu řešit až ve druhém kroku.

Univerzální řešení vhodné pro všechny neexistuje. Vždy je třeba vycházet zejména z příjmů a výdajů jedince či rodiny. Pojistné částky na vážná rizika by se měly pohybovat v řádech vyšších statisíců až milionů. Pokud má živitel rodiny smlouvu nastavenou například na 200 tisíc korun smrt úrazem, na 300 tisíc korun trvalé následky úrazu, na 500 korun denní odškodné úrazem a 1 000 korun hospitalizace, měl by se zamyslet nad tím, jakou ochranu mu taková smlouva v případě potíží poskytne.