Nástup do nové práce

Nevyplatí. V prvních dnech nejsou novému zaměstnanci mnohé věci vůbec jasné a někdy ani netuší, o čem se vlastně kolegové mezi sebou baví. Pro rychlejší proniknutí do dějů firmy musí tedy nejen vnímat všemi smysly, ale i položit řadu otázek svým kolegům a nadřízeným. Zajímat by je měly otázky obecnějšího rázu - například jaké společnosti jsou našimi klienty ­ i konkrétní otázky týkající se výkonu práce.Vymstí se to hned dvěma směry. Tím prvním bývá to, že si kolegové nového pracovníka nezapamatují a mají pocit, že se v rámci zkušební doby neprojevil. Druhým negativním rysem je to, že mu chybějí zásadní informace o výkonu práce, a tedy nepracuje tak dobře, jak se od něj vyžaduje. Získávání informací jiným způsobem než přímým dotazem bývá zdlouhavé a často neúspěšné.Je třeba brát v úvahu, že kolegové kromě pomoci novému zaměstnanci mají i svou běžnou práci, kterou musí zvládnout. Je proto lepší ptát se vždy s tužkou v ruce a věnovat odpovědím dostatečnou pozornost. Nikdo se neptá rád dvakrát, ale pokud poprvé něčemu neporozumí, měl by to raději udělat. Pro pokládání otázek je dobré vždy zvolit tu nejvhodnější chvíli, kolega má chvilku času a vyrušení jej příliš neodvede od jeho předchozí práce. Je dobré si dotazy sepsat a zajít s kolegou nebo s nadřízeným, který na ně může také odpovědět, třeba na kávu a problémy probrat.Seznámit se se všemi kolegy a zapamatovat si jejich jména. Za každou radu či pomoc vždy poděkovat. Pokusit se vnímat vše, co kolegové říkají či pouze naznačují. Vyhledávat informace i jiným způsobem než dotazy na kolegy ­ například pomocí internetu, intranetu či tisku. A hlavně ­ dodržujte všechna pravidla stanovená zaměstnavatelem.