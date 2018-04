Nástup do práce: ostražitost je na místě

Už při hledání práce je účinnou obranou proti neserióznosti znalost svých práv a vnímavost k varovným signálům. Například ti, kteří hledají práci přes personální agentury, by měli vědět, že ty seriózní z nich nepřijímají od svých klientů žádné poplatky. Za hledání a výběr nových zaměstnanců je totiž platí firmy, kterým tyto objednané služby poskytují. V nabídkách pracovních míst není nouze o diskriminační inzeráty - nabízejí práci v mladém kolektivu nebo v mladém dynamickém týmu. Nebo je hledán zaměstnanec ochotný pracovat bez ohledu na čas. V čem tyto inzeráty diskriminují? "V prvních dvou případech zaměstnavatel zcela jistě nehledá zaměstnance staršího třiceti let, ve druhém určitě nemá zájem o ženu pečující o dítě," říká právnička z Českého helsinského výboru Jaroslava Štamberková.



Bránit se, nebo vzít, co je k mání?



Nastoupit někam do práce je velmi závažné rozhodnutí a tla

Rady pro ty, kteří nechtějí naletět...



Na co dát pozor: 1) Při hledání zaměstnání...

- Personální agentura od vás požaduje poplatek za své služby? Na to nemá právo!

- Nedoufejte, že zaměstnavatel, který podal inzerát s prokazatelně diskriminačními prvky, nebude nikoho diskriminovat.

2) Během pohovoru se zaměstnavatelem...

- Ověřte si na úřadu práce cenu své profese, ať se při sjednání platu nepodhodnotíte (budete závidět kolegům s vyšším platem za stejnou práci) nebo nepřeceníte (práci nedostanete, protože budete příliš drazí).

- Zaměstnavatel ústně naslibuje ledacos, ale nechce se pod to podepsat? Nevěřte mu!

- Trvejte na podpisu smlouvy ještě před započetím práce a před seznámením se svými právy a povinnostmi.

3) Při podpisu smlouvy...

- Nechte si na prostudování pracovní smlouvy dostatek času, nepodepisujte ji pod časovým tlakem.

- Zkontrolujte, zda má povinné náležitosti (datum nástupu do práce, druh a místo výkonu práce).

- Pracovní smlouva musí být písemná, přičemž vám náleží jeden její výtisk s vaším podpisem a podpisem zaměstnavatele. Pokud nebudete mít smlouvu v písemné formě, sotva se domůžete uplatnění z ní vyplývajících nároků na úřadu práce nebo u soudu.

- Dbejte na uvedení výše mzdy (včetně údajů o způsobu odměňování) ve smlouvě nebo v platovém výměru. Jinak budete odměňováni za práci podle uvážení zaměstnavatele, ne podle konkrétních výsledků.

- Nepřistupujte na nižší mzdu, než činí příslušný mzdový tarif. Nespokojte se ani s doplatkem na ruku k minimální mzdě (minimální mzda se vyplácí obvykle za nejjednodušší činnosti bez potřeby kvalifikace). Z ní se totiž vypočítává nárok na některé dávky (nemocenské, důchodové, podpory v nezaměstnanosti).

- Při ukončení pracovního poměru ve zkušební době nebo po jejím uplynutí trvejte na písemné podobě. Jinak se nebudete moci čím prokázat, když se na úřadu práce budete ucházet o přiznání příspěvku.

k této závažnosti je obvykle silnější tam, kde je vysoká nezaměstnanost. Když se uchazeči o místo pracovní podmínky nelíbí, nemůže hrdě vstát a odejít středem, aniž by riskoval ztrátu existenční jistoty. "Smutné je, že na to někteří zaměstnavatelé spoléhají a podle toho se také chovají," říká Alena Chlumská ze společnosti Billanc Partners. Snaží sezkrátka dostat pracovníka do závislého, pro něj méně výhodného postavení. "Navzdory tomu, že práci opravdu potřebujete, již před svým rozhodnutím pracovat u takového zaměstnavatele se raději ještě jednou zamyslete a zvažte všechna rizika," radí Pavel Beňo z občanského sdružení Práce a vztahy, pomáhajícího lidem, kteří se setkali s neférovým jednáním zaměstnavatele. Podle jeho zkušeností z praxe je důležité odpovědět si v klidu a s rozmyslem na následující otázky: Opravdu vím, jak se v této firmě zachází s lidmi? Jsou pravidla, která tu platí, průhledná? A jak se vlastně dodržují? Jak dopadli ti, co se odvážili otevřeně vyjádřit svůj kritický názor? Jaké je riziko, že takové zacházení nebudu chtít snášet? Smířím se s tím, že v této firmě někdy nejsou peníze na výplatu, nebo budu raději hledat dál?Často se stává, že než vůbec dojde k podpisu nějaké smlouvy, má zaměstnavatel tendenci uměle prodloužit zkušební dobu. Co to znamená? Protože údajně potřebuje vědět, s kým má tu čest, a tříměsíční zkušební doba mu nestačí, přemlouvá budoucího zaměstnance k podepsání například dohody o provedení práce na několikměsíců, nebo dočasně k práci na živnostenský list - místo zkušební doby. Ta je obvykle v pracovní smlouvě nakonec stejně sjednána. "Nevýhodou pro zaměstnance je, že se mu odpracované dny pro výpočet dovolené počítají až od uzavření pracovní smlouvy, ačkoli například pro firmu předtím pracoval pět měsíců," říká právník Libor Hůla.Dalším varujícím signálem pro zaměstnance je někdy již samotné znění pracovní smlouvy. "Je to v případech, že obsahuje takzvané mocensky-výhrůžné signály všechno je tajné a prozrazení se trestá, povinností mraky a práva skoro žádná - nebo jestli jde opravdu o sjednání na partnerské úrovni," říká Pavel Beňo. Velmi citlivým ukazatelem kvality firmy bývá oblast komunikace (například porady a způsoby jejího vedení, způsob komunikace se spolupracovníky). Podle Pavla Beni je třeba také počítat s tím, že když je vedení firmy z hlediska dodržování pravidel či zákoníku práce neférové ke svým zaměstnancům, obvykle mívá problémy i s dodržováním jiných zákonů a norem (předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, daňové úniky, tunelování).