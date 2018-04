Nástup do práce: těžké pro obě strany

První kroky u nového zaměstnavatele obvykle vedou důležitými odděleními firmy. Tam nový pracovník zjišťuje, kde a na koho se obrátit s problémy, seznamuje se s nadřízeným a spolupracovníky. Tím začíná jeho pracovní den - zatím bez přímých pracovních úkolů, ale přesto neobyčejně důležitý. Zaměstnanec totiž vstupuje do etapy orientace a adaptace, na které záleží jeho pozdější spokojenost. V některých firmách je proto pro nového pracovníka určen jakýsi kmotr, který ho nejen doprovází a představuje ostatním, ale stává se jeho poradcem pro celé další období. Úkolem takového patrona je, aby se příchozí co nejrychleji adaptoval na nové místo, zařadil se bez zbytečných stresů a začal podávat očekávaný výkon.



Buďte trpěliví, zvyknete si



Vstup do zaměstnání je zkouškou schopnosti uplatnit získané znalosti a přizpůsobit se nové situaci pracovní i lidské. Zařazení do pracovního týmu klade nároky na "sociální inteligenci", na komunikaci s příslušníky různých generací a zájmů při plnění společných úkolů. Přizpůsobit se nárokům pracovního místa znamená zjistit

Nástup do zaměstnání? Buďte ostražití! Zaměstnavatel, který se snaží tlačit nového pracovníka do nevýhodné pozice. Více....

Rady na start * přijmětě novou situaci jako výzvu, možnost ukázat, co umíte

* nevzdávejte se po případném prvním neúspěchu

* nespěchejte s kategorickými soudy

* přizpůsobte se, ale nevzdávejte se názorů, které považujete za správné

, co se pokládá za správné při plnění pracovních povinností i ve vzájemných vztazích, naučit se hrát v týmu očekávanou roli. Nemá cenu snažit se být už po týdnu uznávanou pracovní a lidskou autoritou, obvykle se to nepovede. Vyplatí se spíš trpělivost, pozorování, jak se chovají ostatní, seznámení se s nepsanými pravidly fungování vzájemné spolupráce - i kdyby se zdálo, že je zastaralá a neefektivní. Čas na opravné návrhy ještě přijde.Příchod nové posily je zkouškou také pro pracoviště, kam je zařazena. Na nadřízených mnohdy záleží, jak nezbytná adaptace proběhne. V týmu, pokud je dobře sehraný, nástup nového hráče příliš nevítají, protože i pro ně je zdrojemnejistoty. Nevědí, jestli "zapadne" a zvládne plnit svou úlohu. Pozitivně působí už výběr vhodných typů na správné pracovní pozice a pečlivé naplánování prvního pracovního dne každého nováčka. Setká-li se s dobrou atmosférou a respektem, přesvědčí se o svém uplatnění a perspektivách, pak je to cesta k získání výkonného a stabilního pracovníka. Přestože si někteří lidé myslí, že práce je ten nejhorší způsob obživy, pro téměř devadesát procent populace je jistota zaměstnání důležitá. Při rostoucí nezaměstnanosti se podle výzkumu přes padesát procent ekonomicky aktivních obyvatel obává ztráty pracovního místa. Ta hrozí nejvíce u okrajových generací - absolventů bez zkušeností a lidí po padesáti letech věku. Získat zaměstnání je při přebytku nabídky na trhu práce úspěch, který je třeba ocenit a využít - není a nebude samozřejmostí.Ten, kdo se chce dočkat pracovního postupu, získat zajímavější pracovní úkoly a vyšší finanční ohodnocení, musí dokázat nadřízeným, že dovede včas a dobře splnit zadanou práci, že umí přijmout i nepopulární příkazy a vyrovnat se s nimi. Očekává se pracovitost, vytrvalost - ale také poctivost a loajalita k firmě. Vhodná míra ctižádosti a průbojnosti může přitom jen pomoci. "Buďte pozitivní!" nabádají všechny příručky nabízející návod, jak dosáhnout úspěchu. Pokud se tím nemyslí jen povrchní úsměv, formální přívětivost a předstírání pohodové nálady, i když se zrovna nedaří, pak to platí jako životní filozofie. Být pozitivní je pohled na svět, schopnost správně zhodnotit své lidské a odborné schopnosti a podívat se na sebe z nadhledu a s humorem. Ačkoliv se mnohým zdá, že jsou jejich osobní problémy středem světa, není to tak. Vědomí vlastní hodnoty a postavení je východiskem pro reálné pochopení mezilidských vztahů a sociálních situací. Nemá cenu předem podezírat spolupracovníky, že se snaží nového kolegu zesměšnit, podrazit, připravit o zasloužené uznání, i když v některých případech tomu tak může být. Podstatně lépe působí přátelské a vstřícné chování - vyvolává totiž pozitivní odezvu a odzbrojuje potenciální nepřátele. S pozitivními postoji se lze snadněji zařadit do pracovního týmu.