Naučí se čeští investoři riskovat?

Na začátku pondělního obchodování to opět vypadalo, že hlavní slovo (samozřejmě negativní) při obchodování s akciemi na amerických trzích bude mít ropa. Dosažení nového rekordu (nad 58 $) vypadalo hrozivě, ještě týž den však nastal obrat a uklidnění a investoři se mohli vrhnout na akcie.

Jelikož cena ropy už v průběhu týdne rostoucí kurz nenabrala, nic nemohlo akciovým trhům bránit v tom, aby se soustředily na začínající výsledkovou sezónu. A když i výsledky prvních společností vyhlašujících svoje výsledky byly vesměs pozitivní, investorům nic nebránilo v nákupních aktivitách. I přes páteční realizaci zisků a s tím spojený mírný pokles si tak všechny indexy mohly připsat sice mírné, ale přeci jen přírůstky (DJIA +0,56 %, Nasdaq +0,71 %, S&P 500 +0,68 %).

Na českém akciovém trhu dělá stále největší neplechu politická nestabilita, i když při pohledu na týdenní výsledky to není na první pohled patrné. Nejvíce odnesly nepříznivou situaci na politické scéně akcie společností Erste Bank (-0,4 %) a Zentiva (-2,6 %). To, že propadů nebylo více, je zásluha zejména vysoké nabídky za 51% podíl v Českém Telekomu (+2,0 %) a také vyšší, než očekávané dividendy společnosti Philip Morris (+1,1 %).

Dobrými zprávami zásobily trh také Orco (+1,7 %), které zvítězilo ve veřejné soutěži na privatizaci společnosti Suncani Hvar v

Investiční kluby - past na důvěřivé? Čtěte ZDE

Chorvatsku a ČEZ (+0,7 %), který po potvrzení koupi rumunského distributora elektřiny podal další nabídku na privatizaci v polských elektrárnách PAK. Největší nárůsty však zaznamenaly Komerční banka (+5,7 %), které pomohlo zvýšené investiční doporučení a Unipetrol (+4,3 %), který se opět dostává do popředí zájmu investorů. I díky jejich výsledkům si oba indexy tento týden polepšily (+1,24 %,+1,97 %).

Roste zájem o rizikovější fondy?

Domácí fondy se v poslední době těší velké přízni investorů, kterým se tento týden opět odvděčily dobrou výkonností. Největší radost dělaly investorům fondy akciové, mezi kterými vyčníval fond ISČS Sporotrend (+3,18 %), za ním se s odstupem držely fondy ČPI Farmacie a biotechnologie (+2,60 %) a ČPI Ropného a energetického průmyslu (+1,87 %).

Dobré výsledky akciových fondů v poslední době se odráží také na jejich rostoucí oblibě a jejich čistých prodejích (+97,0 mil. Kč). I v této statistice nejvíce září Sporotrend (+48,1 mil. Kč), který se po pár nepovedených předešlých týdnech opět dostává do formy (za poslední tři měsíce +453,8 mil. Kč). Určitě by ale neuškodilo, kdyby se investoři odhodlali investovat do podobných fondů ještě více prostředků.

Porovnejte výnosy fondů s ostatními produkty na trhu v našem interaktivním průvodci ZDE Chcete vědět, jaké jsou vaše investiční dovednosti? Otestujte své znalosti ZDE

Dobrými výsledky se prezentovaly také fondy smíšené, mezi nimiž tento týden vede AKRO mezinárodní flexibilní (+1,87 %). I smíšené fondy se tento týden těšily zájmu investorů (+73,1 mil. Kč), dlouhodobé statistiky čistých prodejů jim však kazí občasné vysoké odkupy institucionálních investorů z postkupónových fondů. Tento týden přilákal nejvíce prostředků fond ČSOB Středoevropský s čistými prodeji +38,0 mil. Kč.

Za zmínku ještě stojí dobrá výkonnost fondu fondů ISČS Globaltrend (+1,64 %) a už třetí týden nejlepší umístění fondu IKS Peněžní trh ve statistice čistých prodejů (+283,3 mil. Kč).

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS-SPOROTREND 3,18% AKRO Svět 0,00% ČPI Farm. a biotech. 2,60% ČPI Nové ekonomiky 0,32% ČPI rop. a energet. 1,87% ČPI Globálních značek 0,66% Dluhopisové AIG stredoeurópsky 0,54% IKS Plus bondový -0,12% ČPI Korp. dluhopisů 0,15% Pioneer-obligační -0,07% IKS Dluhopisový 0,10% ISČS-SPOROBOND -0,06% Fondy fondů ISČS-GLOBALTREND 1,64% IKS Fond fondů 1,03% Peněžního trhu IKS Peněžní trh 0,07% ISČS SPOROINVEST 0,01% ČSOB Výnosový 0,03% ČPI Peněžního trhu 0,02% Pioneer Sporokonto 0,03% Smíšené AKRO mezinár. flexibilní 1,87% IKS - MAX 2 -0,42% ČSOB středoevropský 1,31% J&T AM Druhý KSIO -0,01% ČSOB bohatství 1,21% AKRO pravidel. dividend -0,01% Čisté prodeje mil. Kč IKS Peněžní trh 283,3 Pioneer-Sporokonto -11,4 ISČS SPOROINVEST 60,2 Pioneer-Dynamický -7,7 ISČS-SPOROBOND 48,7 ČSOB Bond Mix -3,6

Zdroj: UNIS

U ING a KBC tradiční vůdci

Mnohem déle si svou pozici nejprodávanějšího fondu mezi fondy skupiny ING drží fond ING český akciový, v uplynulém týdnu s čistými prodeji +22,9 mil. Kč. Tento týden byl však jeho náskok před druhým fondem ING český fond obligací (+22,6 mil. Kč) a třetím ING českým fondem peněžního trhu (+22,0 mil. Kč) výjimečně malý. Dohromady si pak fondy ING připsaly čisté prodeje ve výši 77,9 mil. Kč.

Také mezi fondy skupiny ČSOB/KBC vedl v uplynulém týdnu tradiční lídr, fond peněžního trhu KBC MultiCash ČSOB CZK (+75,2 mil. Kč). Dohromady si fondy ČSOB/KBC připsaly čisté prodeje ve výši 176,4 mil. Kč.

Zajištěné novinky od ISČS

Česká spořitelna představila dva nové zajištěné fondy ESPA-ČS zajištěný fond 4 a ESPA ČS zajištěný fond 5, které budou v prodeji od 11.4. do 31.5.2005. Oba fondy mají podobnou konstrukci, nabízejí však různou participaci na vývoji indexu a různou garanci návratnosti. Doba trvání obou fondů je pět let, minimální investice je 5000 Kč a vstupní poplatek v průběhu upisovacího období je nulový. Výpočet výnosu obou fondů je odvozen od vývoje indexu DJ EuroStoxx 50. Výnos se vypočítá jako aritmetický průměr 60-ti hodnot indexu získaných každý měsíc (do úvahy se však berou jenom vyšší, nebo stejné hodnoty, jaké bude mít index dne 1.6.2005). Výsledek se pak vynásobí procentem podílu na růstu indexu (90 % u ZF4, 45 % u ZF 5). Maximální zhodnocení obou fondů se tak liší. ESPA-ČS ZF 4 nabízí maximální zhodnocení 80 % při garanci návratu investované částky, zatímco ESPA-ČS ZF 5 sice garantuje minimální zhodnocení 8 %, to je ale vykoupeno maximálním zhodnocením pouze 40 %.

Co je podle vás příčinou toho, že investoři upřednostňují jen některé vybrané fondy? Těšíme se na vaše názory.