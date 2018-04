Naučíme se investovat, nebo vše promrháme?

Výnosy z úspor totiž v mnoha případech v budoucnu nebudou stačit. Peníze na bankovních účtech a doma totiž ještě pořád tvoří bezmála polovinu celkových úspor obyvatelstva a alternativní formy investování se prosazují jen velmi pomalu.Takové chování je většinou zdůvodňováno špatnými zkušenostmi z minulosti (ztráty investorů v podílových fondech, krachy obchodníků s cennými papíry, krach kampeliček apod.).

Je trochu s podivem, že investory neodradilo také několik krachů malých a středních bank, kterých také nebylo málo (naposledy před dvěma lety Union banka). Vysvětlit se to dá asi jen tím, že vklady v bance jsou pojištěny a klienti tak mají klamný dojem, že jsou jejich peníze v bezpečí a ještě k tomu „vydělávají“.

NENECHTE SI UJÍT Na co se ptát při výběru fondu

Kvalita fondu je pro dlouhodobé investování velmi důležitá a i malý rozdíl ve výnosu, třeba půl procenta ročně, hraje svou roli. Vezměme dva stejně zaměřené fondy, s mírně odlišnými výsledky, průměrně 6 a 5,5 procenta. Šikana - může se to stát i vám

Pomluvy, podceňování pracovních schopností a znevažování práce, někdy i ponižování osobnosti. To jsou nejčastější formy šikany, s nimiž se lidé v práci setkávají. Obrana proti šikaně nebo mobbingu je velmi složitá, ale možnosti existují.

Je třeba si ale uvědomit, že spoléhat se na pomocnou ruku státu nejde donekonečna a zodpovědnost za své peníze musíme vzít do vlastních rukou. Většina z nás už se asi nedočká klasického důchodu v současném pojetí, který vyplácí stát. Stát na to jednoduše prostředky mít nebude a kdo nezačne myslet na své budoucí příjmy dnes, ten se v budoucnu může dostat do vážných problémů.

Struktura úspor se mění

Naštěstí se struktura úspor domácností v České republice v posledních letech výrazně mění (a dalo by se říci, že vzhledem k vyspělým ekonomikám dobrým směrem) a do popředí zájmu se dostávají i jiné formy zhodnocení prostředků, než pouhé vklady v bankách. Největší růst zaznamenalo stavební spoření, které však v uplynulých letech těžilo především ze státní podpory a poslední rok se jeho tempo růstu mírně zpomalilo. Stále jde navíc o jistou formu termínovaného vkladu a likvidita tohoto produktu je diskutabilní (zejména s ohledem na vázanost státní podpory na určité období).

Omezená likvidita je problémem také dalších dvou produktů, kterými jsou životní pojištění a penzijní připojištění. Vzhledem k jejich dlouhodobému charakteru ale není omezená likvidita až takový problém a zejména penzijní připojištění se ukazuje jako nejvýhodnější forma pro vytváření rezervy na dalekou budoucnost.

Zdroj: Český statistický úřad

Oblíbeným zástupcem alternativních investičních nástrojů se stávají také podílové fondy. Ty zaznamenaly vysoký nárůst zájmu investorů zejména v letošním roce, kdy meziroční nárůst prostředků ve fondech činil v první polovině roku 21 %. V porovnání s termínovanými účty se podílové fondy vyznačují velmi dobrým poměrem likvidity, rizika a výnosů.

Zdroj: Český statistický úřad

Podílové fondy táhnou

Doba investice u nich totiž není nijak omezena a investoři mají prostředky prakticky kdykoli po ruce (při prodeji podílových listů investiční společnosti dostane investor

Jak investovat do nemovitostí v malém? Nejvýkonnější realitní fond + 40 % za rok.

Více ZDE .

své prostředky většinou v průběhu pár dnů). V drtivé většině případů také výkonnost podílových fondů výnosy na termínovaných účtech mnohonásobně překonává. Jedinou nevýhodou v porovnání s vklady v bankách je vyšší riziko, jelikož investice do fondů není pojištěna.jsou většinou velké finanční instituce a banky, které jsou zárukou finanční stability pro investory. Ve prospěch fondů hovoří také daňové zvýhodnění, jelikož po půl roce držení jsou výnosy z investice do fondů osvobozeny od daně.

Podílové fondy mohou v určitých případech (například smíšené defenzivní fondy) plnit také funkci dlouhodobých spořících programů, to však platí většinou pro investory s dlouhým investičním horizontem. Velký výběr fondů s různými investičními strategiemi a širokým zaměřením je také jejich velkou výhodou, která se zasloužila o jejich velké rozšíření a rostoucí oblibu v posledních letech.

Porovnání průměrné výkonnosti korunových podílových fondů a úrokových sazeb na termínovaných vkladech Název produktu*/skupina fondů Úroková sazba/výkonnost (v % p.a.) ING Konto Spořící účet 1,44% eBanka - Termínovaný vklad s pevnou úrokovou sazbou 0,34% Fondy peněžního trhu** 1,63% Dluhopisové fondy** 4,73% Smíšené fondy defenzivní** 6,32% Smíšené fondy neutrální** 14,94% Akciové fondy** 21,04% * Termínovaný vklad na 6 měsíců, 100 000 Kč, produkty s nejvyšší a nejnižší úrokovou sazbou, po odečtení 15% daně ** Průměrná roční výkonnost na konci listopadu

Zdroj: Fincentrum, FondShop, UNIS

I zde se však projevuje přílišná konzervativnost a strach podstupovat jen mírné riziko. Polovinu majetku podílových fondů totiž tvoří prostředky investované do fondů peněžního trhu. Ty sice pro investory představují minimální riziko, v delším investičním horizontu však přestávají být efektivní a jejich výnos nejednou ani nepřekoná míru inflace.

Nejen podílové fondy však v současnosti nabízejí při rozumném riziku zajímavé zhodnocení. Zavedené i nové druhy investičních nástrojů nabízejí možnost zhodnotit prostředky mnohem lépe, než vklady v bankách. Čeští investoři se však musí naučit přijímat určité riziko a zbavit se své přílišné a zbytečné konzervativnosti.

Jaké alternativní investiční nástroje využíváte vy? Také bezmezně důvěřujete bankám, nebo se snažíte vydělat maximum? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

reklama