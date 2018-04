Naučíme vás investovat. Jde to i s pár korunami

Je investování jen pro bohaté? Jaká je minimální částka, se kterou se investování vyplatí?

Mnoho lidí si ještě dnes myslí, že investování je výsada boháčů a lidí s nadprůměrnými příjmy. To ovšem dávno není pravda, v současnosti je možné investovat jednorázově několik tisíc korun a při pravidelném investování se minimální částka počítá v řádu stovek korun. Množství produktů umožňujících investovat i malé částky se navíc rychle rozšiřuje. V každém případě je dobré předem vědět, čeho chcete investováním dosáhnout. Investování může sloužit jako dobrý způsob uchování hodnoty peněz, nebo také jako zajímavý způsob výdělku. Pokud však investujete jednorázově 20 000 Kč do fondů peněžního trhu, nemůžete očekávat, že se uživíte jako rentiér.

Je lepší investovat jednorázově vyšší částku, nebo pravidelně menší sumu peněz?

Nedá se říct, že by byl jeden, nebo druhý způsob výhodnější. Pro investory, kteří disponují dostatečně velkým obnosem volných prostředků, je určitě lepší investovat je najednou, s důrazem na dostatečnou diverzifikaci. Málo rizikové nástroje pak poslouží jako rychle dostupné, likvidní prostředky, a rizikovější nástroje může investor držet delší dobu. Nikde samozřejmě není psáno, že pak nelze pravidelně investovat nižší sumy peněz, ale držet hotovost na účtu v bance jen kvůli tomu, že chceme investovat postupně, je zbytečně.

Pokud má potenciální investor k dispozici pouze relativně malou částku, je samozřejmě výhodnější investovat tuto sumu a pokračovat v dalších pravidelných částkách. Nevyplatí se čekat, až se podaří naspořit dostatečnou sumu, která už bude splňovat investorovy představy o sumě vhodné k investování. Pravidelné investování nejenže umožňuje investovat i skutečně malé sumy, ale jeho největší výhodou je snižování rizika tzv. průměrováním. Při kolísání hodnoty investičních nástrojů totiž investor nakupuje jednou za vyšší cenu (nakoupí méně CP), jednou za nižší (nakoupí více CP). V konečném důsledku se cena zprůměrňuje a vliv volatility se snižuje. Důležité je ale dodržet pravidelnost při investování.

VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Do jakých podílových fondů můžete investovat? VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Jaká je ideální doba pro investování?

Při investování obecně platí, že čím delší dobu investor uvažuje, tím rizikovější instrumenty si může dovolit zakomponovat do svého portfolia. Pokud někdo plánuje investici na pět a více let, je zbytečné držet všechny prostředky v nástrojích peněžního trhu, které v dlouhém investičním horizontu zkrátka postrádají smysl. I přes vyšší volatilitu je mnohem pravděpodobnější, že akcie (akciové fondy), certifikáty, nebo ETF budou v delším horizontu vydělají mnohem víc.

To však nemusí platit u vysoce rizikových instrumentů, jako jsou warranty, nebo dokonce futures. Ty se kvůli omezené době splatnosti a vysoké volatilitě způsobené pákovým efektem hodně používají při zajišťovacích operacích a krátkodobých spekulativních obchodech na velmi krátkou dobu (i méně než jeden den) a jsou vhodné pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi vysokého rizika.

Existují produkty, u nichž vydělám hodně peněz při nízkém riziku? Které produkty jsou pro mě nejvýhodnější?

Velké výdělky při malém riziku nečekejte. I když mají investiční společnosti tendenci tvrdit u svých produktů něco jiného (zejména u zajištěných fondů), bez toho, abyste podstoupili určité riziko se hodně peněz vydělávat nedá. Každý investor se při výběru investičních nástrojů musí rozhodovat kromě jiného podle toho, jak je schopen snášet riziko.

Riziko se dá samozřejmě upravit například rozumnou diverzifikací, a i ten nejkonzervativnější investor by se měl v případě dlouhodobější investice odhodlat k zařazení například akciových nástrojů do svého portfolia. Celkové riziko se tak sice mírně zvýší, ale výnosový potenciál naroste také. U konzervativních investorů budou hrát hlavní roli nástroje peněžního trhu, případně státní dluhopisy (nejspíše ve formě podílových fondů), určitě je osloví nabídky zajištěných fondů, v menším množství pak například defenzivní smíšené fondy, akciovou složku budou představovat nástroje zaměřené zejména na vyspělé ekonomiky v podobě indexových nástrojů (certifikáty, nebo ETF). V každém případě není vhodné držet peníze na účtu v bance.

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE

Opět vám pomáháme s daněmi

Dynamičtí investoři, ochotní podstupovat vyšší riziko kvůli dosažení vyšších zhodnocení, mají výběr poněkud širší. Největší zastoupení budou mít samozřejmě akcie, akciové podílové fondy, certifikáty, nebo ETF. Podle rizikového profilu pak mohou investoři kombinovat různé regiony (západní Evropa, USA, nebo Japonsko jsou méně rizikové a výnosné, než například Čína, Rusko, Brazílie a ostatní rozvíjející se ekonomiky v jihovýchodní Asii, východní Evropě apod.), nebo odvětví. Menší, konzervativní část by pak měly tvořit dluhopisy (jak kvalitní, v investičním stupni, tak státní dluhopisy rozvíjejících se zemí a dluhopisy s vysokým výnosem) a peněžní trh je jen krátkodobou rezervou.

Ti, kteří chtějí dosahovat nejvyššího možného výnosu za jakýchkoli podmínek, mohou investovat do již zmiňovaných vysoce rizikových nástrojů, jako jsou warranty, futures kontrakty, knock-out certifikáty, nebo spekulovat na vývoj měn na mezinárodním devizovém trhu (FOREX). Zajímavým zpestřením, fungujícím jako dlouhodobý doplněk v portfoliu všech skupin investorů, mohou být například nové nemovitostní fondy, případně zlato, nebo investiční diamanty apod.

Otázek a odpovědí, které investory zajímají je samozřejmě mnohem více, do jednoho komentáře se ale nevejdou. Dnes jsme zodpověděli jen ty nejzákladnější otázky a v budoucnosti se jim chceme věnovat častěji a pravidelněji. Pokud i vy máte nějaké nezodpovězené dotazy, přispějte do diskuze a my se pokusíme na ně odpovědět.