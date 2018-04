Naučit se dobře anglicky se dá i za málo peněz

Podle čeho vybírat kurz?

Lidé by měli volit kurz podle toho, co se vlastně chtějí naučit. Měli by tomu přizpůsobit typ kurzu. Jiné znalosti budou potřebovat, pokud chtějí jen cestovat a dorozumět se v cizině, jiný, pokud chtějí v zahraničí pracovat.

Jak volit intenzitu kurzu? Intenzivní kurzy jsou vhodné zejména v případě, že se zájemce potřebuje naučit jazyk rychle například kvůli zkoušce, pracovnímu pohovoru nebo kariérnímu postupu. Ale většina studentů si podle našich zkušeností vybírá kurzy v rozsahu tří až čtyř lekcí za týden. Díky nim se postupně zlepšují a studium má také déletrvající výsledky.

Jaké jsou největší výhody individuální výuky?

Hlavní výhodou individuálního kurzu je, že se může zaměřit přímo na potřeby a přání zájemce. Například když se chystá na kurz, který ho má připravit na studijní pobyt v Británii, učitel tomu přizpůsobí výuku. Nevýhodou individuální výuky je samozřejmě ztráta sociálních kontaktů, které se utvoří ve třídě, nemožnost komunikace ve skupině a porovnávání studijních pokroků dalších studentů stejné jazykové úrovně.

Co soudíte o studiu jazyka v zahraničí?

Velmi dobré na pobytu v cizině je, že „chytáte“ řeč z okolí. Tedy nejen ve třídě, ale i v místě bydliště, v obchodech, v ulicích, tedy v běžných životních situacích. Kvalitně se lze naučit jazyk i bez cesty do zahraničí.

Jaké jsou výhody studia s rodilým mluvčím?

Rodilý mluvčí má výhodu v tom, že zná jazyk od narození, a navíc také kulturu dané země. To samo o sobě nestačí ke kvalitní pedagogické práci. Ale když je znalost řeči i kultury země spojena s vysokým stupněm učitelské kvalifikace, na kvalitě výuky je to znát. Výhody mají i lektoři, kteří mluví česky. Sami se totiž učili anglicky, mají tedy pochopení pro drobné problémy nerodilých mluvčích.

Co si myslíte o počítačové výuce?

Počítač je skvělá vyučovací pomůcka, něco jako slovník, kazeťák či video. Určitě napomáhají zlepšení kvality výuky, ale nahradit učitele nemohou.

Jak se zdokonalovat v jazyce za málo peněz?

Cvičit, cvičit, cvičit. Číst anglické knihy a noviny. Poslouchat BBC. Navštěvovat volně přístupné internetové stránky v angličtině. Používat slovník, zaznamenávat si naučená slovíčka. Cvičit mluvení s anglicky mluvícími kolegy a s rodilými mluvčími, pokud nějaké znáte. Mluvit se psem anglicky. Koukat na filmy v originálním znění. Je mnoho zajímavých možností, jak se efektivně učit a zároveň zažít legraci.

Zdají se vám kurzy drahé a raději si své jazykové znalosti zdokonalujete sami? Nebo máte kladné zkušenosti s některou z jazykových škol? Napište nám, těšíme se na vaše zkušenosti a postřehy.