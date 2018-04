Naučte děti hospodařit s kapesným

Bank, které by nabízely konta pro malé klienty, není mnoho a jejich nabídka se týká zejména produktů spořících. Dítěti může zákonný zástupce pořídit většinou spořící účet nebo vkladní knížku. Finanční ústavy tyto vklady úročí lépe než standardní depozitní produkty. Jen dvě banky nabízejí aktivní běžné účty pro děti do 15 let věku. Je to Poštovní spořitelna a nově také Česká spořitelna představila své Xtra konto.

V případě vkladových produktů banky nabízejí nejen výhodněji úročený zůstatek, ale připisují svým klientům roční prémie, pokud splní podmínky, které jim banka uloží. Jde zejména o stanovené a povinné roční vklady, nebo nevybrání vkladu z účtu. Zároveň banky omezují a podmiňují nabízené výhody dětského konta věkem klienta. Všechny vkladové účty lze zřídit již při narození dítěte. Horní věkovou hranici však stanovují různě (viz. tabulka). Asi nejzajímavější vazbu na věk klienta má produkt Poštovní spořitelny – vkladní knížka Čtyřlístek. Pokud bude předčasně zrušena, bude z vybírané částky naúčtován poplatek za každých i započatých vybíraných 1000 korun ve výši 60 Kč.

Banky vycházejí malým klientům v případě vkladu a výběru z účtu vstříc. Např. u Waldviertler Sparkasse von 1842 může dítě od 6 let samo vkládat na účet, nebo z něj i vybírat, a to maximálně částku 200 Kč. Česká spořitelna zase klientům ve věku 15-18 let umožňuje obrat na vkladní knížce ve výši 20 tisíc Kč.

Banka Název produktu Úročení p.a. Pásmo v Kč Výpovědní lhůta Věk dítěte Raiffeisenbank Spořící účet Včelička 0,90 % 0 - 3.600 ne 0-18 let 1,10 % 3.601 - 7.200 ne 1,50 % 7.201-150.000 ne 0,50 % nad 150.000 ne Komerční banka Dětský účet 2,20% 0-20 000 ne 0-15 let Česká spořitelna Vkladní knížka Cvrček 1,05 % do 250 000 1 měsíc 0-18 let 1,15 % 3 měsíce 1,25 % 6 měsíců 1,35 % 12 měsíců 1,65 % 24 měsíců WSPK KNAX Vkladní knížka 2,00 % - ne 0-14 let

Zdroj: banky

Děti ovšem nemusí jen spořit, ale mohou se také učit aktivně používat běžný účet a hospodařit tak s kapesným, které jim rodiče dávají. Výhodou těchto dětských kont jsou skoro nulové poplatky a zvýhodněné úročení zůstatku na účtu, které je ale pásmově omezeno. Česká spořitelna nabízí dětem ve věku 10 – 15 let Xtra konto.

Poplatky spojené se založením, vedením i zrušením konta jsou nulové. Dokonce banka nabízí bezplatně i dva výběry hotovosti z bankomatu zdarma. Pokud však nezletilec využije možnosti nakládat s Xtra kontem na přepážce, jsou k tíži účtu připsány poplatky stejné jako u ostatních klientů, tzn. že za příkaz k úhradě na přepážce zaplatí 45 Kč (nezletilec totiž může zadávat příkazy i na přepážce, pokud mu to zákonný zástupce dovolí a ČS ho může indentifikovat podpisovým vzorem). Dětské konto je omezeno i limity na transakce či výběry z bankomatu. Výše vkladů a výběrů za měsíc je limitována 10 tisíci Kč. Týdenní limit na platební kartě může být nastaven od 200 do 2000 Kč. Vždy po dvou stech korunách.

Poštovní spořitelna nabízí program MINI již delší dobu. Je určen nezletilým klientům od 12 do 15 let. Zdarma v něm děti dostanou vedení účtu, vyhotovení a odeslání měsíčního výpisu z účtu, vydání a vedení Maxkarty majiteli účtu, vybrané poplatky u služeb Max Phone PS a Max Mobil PS, spořící vkladový účet s výpovědní lhůtou, nebo termínovaný vklad. Maxkarta je však vydávána ve spolupráci s asociací VISA, a tak ji může její majitel použít i na jiných místech než v bankomatu Poštovní spořitelny.

Pokud se rozhodnete dítěti zřídit jeho vlastní účet, můžete tak nejen hospodařit se svým kapesným, ale zároveň vy získáte přehled, jak s penězi v měsíci nakládá. Dobře si však rozmyslete, jakou částku dostane k dispozici, abyste se nebyly překvapeni, jak rychle zůstatek zmizel.