Naučte se číst mezi řádky realitních inzerátů

, aktualizováno

Makléři v inzerátech obvykle nešetří superlativy. Není však výjimkou, že to, co se o nemovitosti dočtete, se od skutečnosti může výrazně lišit. Přečtěte si, jak by se daly s trochou nadsázky přeložit ty nejčastější obraty.