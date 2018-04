Naučte se dělit peníze na tři části

, aktualizováno

Už v talmudu, sbírce židovských moudrostí, se píše, že by měl člověk měl své peníze dělit na tři části, jednu vkládat do půdy, druhou do obchodu a třetí si nechat jako rezervu. Převedeno do současné řeči, je dobré mít vedle peněz používaných na každodenní provoz, k dispozici i prostředky, které se rozmnožují na různých účtech, protože nejsou právě potřeba (samozřejmě pokud to výplata dovolí).