Naučte se diskutovat s druhými bez konfliktů, vyplatí se vám to

Sáhnete-li do paměti, určitě si vzpomenete minimálně na jednu diskusi, které jste byli účastníky a která vám byla z nějakého důvodu nepříjemná. Člověk, se kterým jste mluvili, vám skákal do řeči nebo vás kupříkladu ponižoval. Jakou jste pak měli chuť s ním mluvit znovu? Velkou asi ne. Možná pouze za předpokladu, že by vám další rozmluva s ním skýtala nějaký významný přínos.

Když to otočíme, tak stejně tak, jako byly některé atributy nastíněné diskuse nepříjemné vám, mohou být stejným způsobem některé věci v diskusi iniciované z vaší strany nepříjemné tomu druhému. To se pochopitelně odrazí na jeho vnímání vaší osoby a na vnímání společnosti, kterou zastupujete. Výsledky takové diskuse pak pro vás a vaši firmu mohou být v konečném důsledku katastrofální (přijdete o dlouholetého obchodního partnera či dodavatele, o slevy, kterých váš předchůdce u jiné firmy těžce dosáhl atd.).

Abyste se tedy vyvarovali konfliktů v diskusi, je třeba mít na paměti následující poučky. Většinu z nich možná budete dobře znát a již dávno je používáte. Nicméně rozhodně není na škodu si je připomenout a zamyslet se, zda některou z nich byť jen drobně v diskusi nepotlačujete.

Snažte se druhému porozumět

Ať už vedete diskusi s kýmkoliv (obchodním partnerem, šéfem, chybujícím podřízeným atp.), vždycky se snažte vzít v potaz jeho argumenty, jeho názory, jeho postřehy. Teprve když druhého dobře pochopíte, máte možnost mu téma diskuse dobře osvětlit, popřípadě účinně argumentovat.

DOBRÝ PRVNÍ DOJEM

Zvyšte své šance při vyjednávání

Nepochopíte-li jej, počítejte s tím, že závěry z vašeho hovoru nebudou mít valnou hodnotu a člověk, kterému jste nedal příležitost promluvit o tom, co měl na srdci, příště ztratí chuť vůbec něco vysvětlovat. To přeci nechcete. Takže, když mluví druhý, dobře naslouchejte, snažte se pochopit, co vám chce říci. Pokud se vám to nepodaří, položte mu doplňující dotazy tak, aby vám bylo naprosto jasné, co a proč se vám snaží sdělit.

Ten, kdo s vámi nesouhlasí, není nepřítel

Mnoho lidí má problém s tím, že se pokouší obhájit svoji „pravdu“ za každou cenu. Připustit, že se zmýlili, vnímají jako osobní prohru, a tak jsou ochotni se přít, hledat další a další sebemenší argumenty. A to jen proto, aby neztratili tvář. Přitom je to zbytečné. Jste-li manažer, co je pro vás důležitější? Obhájit své tvrzení, svůj postup, své rozhodnutí, a nebo získat názory kolegů, které vám pomohou dosáhnout v rámci projektu lepších výsledků?

Využijte názorů ostatních ve prospěch týmu, celé firmy. Ačkoli přijdou s kritickými názory na vaši práci, berte tyto oponenty spíše jako partnery, díky kterým se máte možnost dostat k ideálnímu řešení.

Nesnižujte důstojnost oponenta

Ačkoli se vám názory oponenta nebudou zdát vůbec rozumné, naopak naprosto irelevantní, nesnižujte se k tomu, abyste se dotkli jeho osobnosti. Nikdy nepoužívejte hrubých slov, neslušných kritických slov, nebo dokonce urážek. Projevili byste se jako slabomyslný člověk, který nedokáže být nad věcí.

Zůstaňte v klidu. Vyslechněte si jeho názory, rozumně mu osvětlete, jak to vidíte vy, a pokuste se z jeho názorů odnést vše (i jen drobnosti), které mohou diskutovanému tématu prospět.

Neutíkejte od tématu

Čas je drahý. Stejně jako pro vás, tak i pro člověka, se kterým diskutujete. Odklánět se proto daleko od předmětu diskuse není vhodné a člověka, se kterým jednáte, může takový přístup popudit. Zvláště, pokud se jedná o top manažera velké společnosti, nebo dokonce jejího majitele. V těchto funkcích skutečně platí tvrzení, že čas jsou peníze.

JAKÝ JSTE ŘEČNÍK

Otestujte se

Ale nejde jen o čas. Diskuse by měla být přehledná a srozumitelná, chýlit se k závěrům v ideálním případě akceptovatelným pro obě strany. Budete-li zabíhat daleko od tématu, přehlednost a srozumitelnost tím jednoznačně utrpí. Budete se muset vracet k místům, kde jste se od tématu odklonili, a vznikne chaos.

Dialog vyžaduje kázeň

Stále se bavíme o dialogu, takže je zřejmé, že zde pro vaše dlouhé monology není prostor. Nemluvíte sám k sobě před zrcadlem. Mluvíte s člověkem, se kterým se chcete na něčem dohodnout, slyšet jeho názory, jeho rady, tipy. Nechte jej vymluvit, teprve ve vhodné okamžiky pokládejte doplňující dotazy. Pouze pokud by se on začal dostávat do zbytečně dlouhých monologů (i s takovými lidmi jste se jistě setkali), velice citlivě zaveďte diskusi na správnou cestu. Například slovy: máte pravdu, ale byl bych velice rád, kdybychom se mohli vrátit k tématu našeho jednání.

Skákání do řeči je nepřípustné

Bude-li vám jiný člověk skákat do řeči, nebojte se jej taktně upozornit, že takový přístup není v pořádku a že byste byli rádi, kdyby vás nechal domluvit (samozřejmě, že si takový výstup nemůžete dovolit s každým, s kým mluvíte, na to buďte opatrní - vašemu nadřízenému by se určitě upozornění na jeho skákání do vašich slov hodně nelíbilo a reakce by mohla být tvrdá). Na druhou stranu, ani vy do řeči neskákejte. Mluvte až v momentu, kdy ten druhý domluvil, nechovejte se jako hulvát.