Naučte se krotit při nakupování. Ušetříte tisíce korun

Finance iDNES.cz sestavily sedm rad, jak nakupovat chytře a odolávat svodům reklamních a marketingových tahů obchodníků.

1. Zmapujte, co doma máte, nakupujte podle seznamu

Předem vždy promýšlejte, co potřebujete nakoupit a co doma ještě máte. Seznam věcí dejte na papír nebo si ho zapište do paměti a nezapomeňte připojit i potřebné množství potravin a dalšího zboží, které skutečně spotřebujete. Předejdete tak situaci, že rychle se kazící potraviny nestihnete včas sníst nebo do zásoby nakoupíte zboží, které může za pár dnů zlevnit v akci.

2. Rozpoznávejte cenové a marketingové pasti

Některé výrobky v krabičkách či sáčcích budí větší dojem a zdají se být levnější. "V obchodě proto vždy sledujte i cenu zboží přepočtenou na váhovou jednotku nebo na jeden kus," doporučuje psycholožka Jana Myšková.

Obchodní řetězce uvádějí jednotkovou cenu v dolní části cenovky, která je umístěna u jednotlivých výrobků. Můžete tak snadno a bez počítání zjistit, že třeba jedno vajíčko stojí tři koruny a u vedlejšího balení vás vyjde na čtyři. Pokud jednotkovou cenu obchodník neuvádí, nestyďte se k propočtu využívat třeba kalkulačku na svém mobilu.

3. Nenechávejte se při nákupu příliš ovlivnit

"Děti jsou při nakupování nejimpulzivnější. Proto se s nimi předem domluvte na tom, že si v obchodě samy vyberou jednu věc z konkrétního sortimentu, například cukrovinku. A stanovte i cenový limit. Pak argumentujte: ale už sis vybral," radí psycholožka. V košíku tak neskončí zbytečnosti, které si děti zpravidla vydupou.

Pokud chcete ušetřit, ve známém obchodě nakupujte svižně a přímočaře, od regálů zamiřte co nejdřív ke kase. "Při hledání zboží je větší sklon k impulzivním nákupům. Snadněji podlehnete svodu koupit, co vidíte. Mnohé obchody proto po čase mění svá uspořádání, abyste museli projít všechny sekce," upozorňuje Myšková.

Kolik korun utratí průměrná česká rodina v obchodech na každého člena za měsíc Potraviny a nealko nápoje 1 851 Alkoholické nápoje, tabák 264 Odívání a obuv 452 Bytové vybavení, zařízení domácnosti a opravy 587 Celkem 3 154 Zdroj: ČSÚ, statistika rodinných účtů, 2. čtvrtletí 2010

4. Pěstujte svůj cenový rozhled, kolik co obvykle stojí

Čas od času se vyplatí vyrazit i do jiných prodejen, než jste běžně zvyklí. Získáte tak přehled, nakolik je v nich výhodné nakupovat. Nízká cena může být ale v některých případech zavádějící, vždy přihlížejte i ke kvalitě výrobků.

Pěstovat cenový rozhled se vyplatí zvláště u spotřebních věcí, jako je elektronika, domácí spotřebiče či potřeby pro domácnost. Opět si všímejte nejen ceny, ale i toho, s jakým servisem prodejce zboží nabízí, jak je kvalitní, jaké má užitné vlastnosti a jak ho lze případně reklamovat (o potížích s reklamacemi čtěte zde).

5. Stanovte si cenový limit, zvlášť u víkendových nákupů

"Při platbách v hotovosti hned vidíte, jak bankovky z peněženky mizí. S platební kartou se utrácí snáz. Zvlášť u velkých víkendových nákupů, které platíte kartou, je dobré si vždy stanovit cenovou hranici. Při nákupu orientačně sčítejte, kolik za zboží vložené do košíku celkově zaplatíte, abyste nebyli u kasy překvapeni, že jste stanovený limit nedodrželi," radí psycholožka.

6. Nevyhazujte slevové letáky, naučí vás nakupovat plánovitě

Pokud letáky obchodních řetězců vyhazujete automaticky do koše, začněte se na ně dívat praktičtěji a věnujte jim přece jen chvilku času. Umožní vám totiž nákupy plánovat, a tím poměrně značně ušetřit. Jestliže potřebný sortiment za pár dnů zlevní, využijte tuto informaci ve svůj prospěch a odložte nákup až na slevovou akci. Z letáků zároveň získáte přehled o cenách na trhu a budete pilovat svůj cenový rozhled.

7. Nepodlehněte svodům levného internetového nakupování

Výhodou internetového nakupování je, že snadno najdete nejlevnější nabídku. "Jsme pak náchylnější nakoupit větší množství zboží." Místo jednoho značkového trička koupíme třeba hned tři, aby se dobírka a účtované poštovné vyplatilo. V konečném důsledku pak utratíme víc. Na internetu proto obzvlášť platí: nakupujte s rozmyslem a nepodlehněte impulzivním nákupům.