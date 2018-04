Naučte se nekřičet a nehanit své podřízené, nezahazujte jejich kvality

Každý křikloun by si měl uvědomit, že křikem ani neslušnými či dokonce sprostými výrazy se žádný nastalý problém nevyřeší. Nepomůže to k nápravě chyby ani ke zvýšení kvalit chybujícího podřízeného.

Aby vám kvalitní lidé neutekli

Jediné, čemu to snad pomůže, jsou křiklounovy nervy – obecně totiž výbuch emocí a neslušná slova pomáhají člověku si ulevit. Takovouto pomůcku k uklidnění lze ovšem použít za volantem auta, nebo při sportu, ne však v kanceláři plné podřízených, kteří si o nás pak udělají svůj obrázek. Jak si mohou vážit, jak mohou následovat někoho a inspirovat se někým, kdo se neumí ovládnout a vybuchuje snadno jako papírový čertík?

Navíc se může stát, že svou citovou explozí buď jen urazíte, a nebo dokonce docela zastavíte profesní vývoj člověka ve vaší firmě, který má velký potenciál a jinak je to vynikající a třeba uznávaný odborník – jen udělal chybu, což se prostě může stát. A následky vašeho jednání pak mohou být takové, že ztratíte jeho loajalitu, protože pocítí naprostý opak než podporu z vaší strany. Přestane vám přinášet své nápady, nebo dokonce odejde z vašeho týmu s tím, že zná svou cenu a nějaký křik na sebe či nadávky nemá zapotřebí. Přitom přijít o kvalitního člověka přece nechce žádný šéf.

Křičet se dnes nebude!

Pokud máte sami podobný problém s řešením problémů kvůli něčí (a snad i vlastní) chybě, měli byste se naučit včas zadržet. Stop! Řekněte si: "Vždyť je zbytečné, abych křičel, spílal nebo nadával. S problémy, jako je tento, si přeci poradíme, svět se nezboří.“ Navíc máte právě nyní prostor pro to, abyste ukázali své manažerské kvality. Sedněte si s podřízeným, který udělal chybu. Nechte ho, ať vám sám vysvětlí, kde se stala chyba a ať vám taky řekne svůj názor na dopad jeho chyby na další kroky projektu, výsledků týmu apod.

Pokud toho není schopen, je zřejmé, že má nějaký problém – ať už komunikační nebo s chápáním chodu firmy, principu a cílů projektu. Problém pak může a nemusí být na jeho straně. Pro plnění svých úkolů může mít nedostatečné schopnosti, ale i nedostatečné zázemí, podporu z vaší strany, ze strany spolupracujících oddělení ve firmě, špatně identifikované cíle atd. atd. Ale to už bychom zabíhali do zcela jiného tématu.

Jeho vlastní návrh se vám vyplatí, a ne jednou

Měli byste po něm dále chtít, aby sám navrhl, jak chybu napraví a co udělá pro to, aby už se příště neopakovala. Získáte tím cennou informaci o jeho orientaci v systému firmy, v problematice. Navíc to, že vymyslí sám nápravu situace, je pro něj motivací. Na nápravě bude pracovat s daleko větším elánem, aby vám dokázal, že to, co vymyslel, bude fungovat.

Jak vidíte, chyba podřízeného nemusí být až tak tragickým problémem, jako naopak možností, jak si prověřit jeho schopnosti, jak podpořit jeho loajalitu k vám a jak jej motivovat pro plnění dalších úkolů. Křikem a nadávkami byste se o tyto cenné aspekty připravili.