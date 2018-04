Naučte se novou daňovou abecedu

Auto

Jestli máte pro podnikatelské účely vyhlídnutý špičkový vůz, nastal nyní čas na jeho koupi. Podle nových pravidel si totiž i auto za víc než milion a půl můžete uplatnit v rámci podnikatelského účtování jako výdaj.

Brát se, nebo ne?

Kvůli daním už se svatba nevyplatí. Tím, že všichni platíme stejnou, 15procentní daň, pozbyl institut takzvaného společného zdanění na zajímavosti. Ještě letos v březnu ho sice budete moci použít (protože budete zúčtovávat daně za rok 2007, kdy ještě reforma neplatila), ale to je skutečně naposledy. Podmínkou ke společnému zdanění je, abyste byli manželé a měli dítě. Vyplatí se tam, kde jeden z manželů vydělává a druhý ne nebo jsou alespoň rozdíly v příjmech veliké.

Cestování, kultura, jídlo

Zboží a služby, u kterých se zvyšuje daň z přidané hodnoty. DPH platíme ve dvou pásmech. U většiny zboží a služeb 19 procent, vybrané věci, které byly donedávna zatíženy daní pět procent, nově platíme v takzvané snížené sazbě devět procent. O necelá čtyři procenta víc. Snížená sazba daně platí pro potraviny, nealkoholické nápoje, ubytování, vstupenky na kulturní a sportovní akce, veřejnou dopravu, vodné a stočné. Za to všechno zaplatíme v následujících měsících o něco víc.

Daňová pásma končí

Nejnižší daně platili lidé, kteří vydělávali kolem 10 000 korun měsíčně – jejich příjem byl zdaněn 12 procenty. Ti, kdo měli víc než 31 200 korun, spadali do nejvyššího, 32procentního daňového pásma. Podnikatelé všechny lednové příjmy zdaní už po novu 15 procenty. Zaměstnanci na lednové výplatní pásce (i na bankovním účtu) ale ještě uvidí staré údaje. Také všichni, kdo budou podávat daňové přiznání sami (například podnikatelé, lidé, kteří uplatní společné zdanění, ti, kdo mají přivýdělek), ještě nemohou na daňová pásma zapomenout.

Ekologická daň

Kvůli této nově zavedené dani domácnosti zaplatí o jedno procento víc za elektřinu a až o 10 procent za uhlí a koks.

Finanční úřad

Budete zde nadále nejen podávat daňové přiznání (pokud ho odevzdáváte sami), ale můžete zde získat i odpovědi na dotazy ohledně svých daní. Výhoda je, že písemná odpověď úřadu je nově závazná – když berňák po posouzení vaší situace odpoví, že můžete jako výdaj z podnikání uplatnit nákup vlka hřivnatého, tak můžete. Každé takové vyjádření vás však stojí 10 000 korun. Vyplatí se proto dobře si rozmyslet, zda a jakou otázku položit.

Honoráře

Výplaty honorářů lidem, kteří pracují pro rozhlas, noviny či televizi, mají nová pravidla. Pokud je váš honorář nižší než 7 000 korun, automaticky ho zaměstnavatel pošle na váš účet zdaněný – daň přitom bude 15 procent. Nevýhodou je, že takové příjmy zdaníte vždy celé, nemůžete uplatnit skutečné ani paušální výdaje. Lepší je proto pokusit se domluvit alespoň o trochu vyšší honorář nebo v případě pravidelné spolupráce požádat o vyplácení honorářů třeba čtvrtletně.

Investování

Až dosud platilo, že kdo investoval peníze do fondů a podíly odkoupil dříve než za půl roku, zaplatil ze zisku 25procentní daň. Od začátku roku bude platit jen 15 procent. Podobné to je, když předčasně ukončíte penzijní připojištění nebo životní pojistku – srážková daň ze zisku je také 15 procent.

Jednotná daň z příjmů

Nově je 15 procent. Platí ji všichni, ať vydělávají měsíčně 10 nebo 100 tisíc korun. Až dosud platila daňová pásma, z prvních 120 000 korun jsme platili daň 12 procent, jak se příjmy zvyšovaly, byla daň 19, 25 až 32 procent. Vzhledem k tomu, že se daň platí ne z hrubé, ale z takzvané superhrubé mzdy, je reálné zdanění vyšší – kolem 20 procent.

Karenční doba

Je nově zavedena v nemocenském pojištění a bude tři dny. Jsou to první tři dny nemoci, kdy už máte vystavenu neschopenku. Během karenční doby však nebudete dostávat žádnou nemocenskou.

Leasing automobilů

Bude až pět let. Tedy pokud si chcete leasingové splátky uplatnit jako podnikatelský výdaj. Vyjde tak vlastně nastejno, jako kdybyste si auto koupili za hotové a použili klasické odpisy.

Minimální daňový základ

Je letos naposled strašákem pro neúspěšné podnikatele. Reforma ho ruší, a tak od roku 2008 nebudou muset drobní živnostníci, kteří si vydělali málo peněz, platit daně tak jako tak.

Nezaměstnaným bude hůř

Tedy těm, kteří nepracují dlouhodobě. Kdo bude bez práce déle než rok, bude muset vystačit s takzvaným existenčním minimem 2 020 korun měsíčně. To však neplatí, pokud je nezaměstnanému víc než 55 let, je zdravotně postižený nebo pečuje o dítě mladší 12 let.

Odpočty

Za životní a penzijní připojištění, úroků z úvěrů na bydlení, darů a darování krve zůstanou. O peníze, které jste během roku zaplatili na uvedené účely, si podle daňových pravidel můžete snížit daňový základ, a pak tudíž spočítat nižší daně. Pro lidi, kteří až dosud byli v nejvyšším daňovém pásmu, to bude o něco méně výhodné než dříve – třeba na penzijním připojištění se dalo ušetřit až 3 840 korun, nově to bude jen 1 800 korun za rok.

Jaké jsou nové slevy na dani se můžete podívat ZDE

Poplatník

Je každý, kdo platí daně. Stát však uznává, že alespoň nějaké peníze si zasloužíme nezdaněné, a proto funguje systém daňových slev. Ty se oproti předchozím letům poměrně radikálně navýšily, kompenzuje to skutečnost, že daníme i peníze zaplacené na sociální a zdravotní pojištění.

Registrační pokladny

Pokud jste podnikatel a zatím nemáte registrační pokladnu, nekupujte ji. Reforma vás této povinnosti zbavuje. Nicméně ti, kdo si už pokladnu pořídili a zprovoznili, budou moci při podávání daňového přiznání za rok 2007 uplatnit slevu až 8 000 korun za každou pokladnu.

Superhrubá mzda

Je nově vzniklý obrat, který popisuje následující situaci: Daně sice budeme platit nižší, ale počítat je budeme z vyššího základu. V takzvané superhrubé mzdě totiž bude zahrnuto i to, co platíme za sociální a zdravotní pojištění. Kompletně – odvody, které platíte vy, i ty, které za vás státu posílá zaměstnavatel. Bezdětný člověk pak najde na výplatní pásce třeba následující údaje: posláno na účet 15 520 hrubá mzda 20 000 superhrubá mzda 27 000

Těhotenství

Nárok na takzvanou peněžitou podporu v mateřství (mateřskou) máte, pokud jste si v předcházejícím období platila nemocenské pojištění. Mateřská se pak počítá stejně jako dávky v pracovní neschopnosti – nejvýše může být měsíčně 11 400 korun. Ženy, které nemocenské pojištění neplatí (některé podnikatelky, nezaměstnané apod.), nemají na mateřskou nárok, ale ihned po porodu mohou požádat o rodičovský příspěvek. Ten si však nemohou vybírat – automaticky jim bude rozpočítán do čtyř let věku dítěte – nejprve 7 600 korun měsíčně, po 21 měsících 3 800 korun měsíčně.

Výhry

Daňová reforma výhrám přeje, nově se z výhry platí daň 15 procent, dosud to bylo 25 procent. Pokud tedy vyhrajete milion, dostanete 850 000 korun, 150 000 připadne státu. Dřív jste museli odevzdat celý čtvrtmilion.

Zdravotní a sociální pojištění si platíme povinně

Podnikatelé zaplatí měsíčně minimálně 23,75 procenta ze svého zisku. Zaměstnanci 12,5 procenta z příjmu, ale zaměstnavatel za ně platí ještě dalších 35 procent ze mzdy. Nově z tohoto povinně zaplaceného pojistného platíme i daň z příjmů, protože pojistné je zahrnuto v takzvané superhrubé mzdě.