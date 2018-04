Naučte se přijímat kritiku

Přiznejte chybu, nechte kritika vymluvit, navrhněte řešení. I ostré konflikty se dají zvládnout správnou komunikací.

1. Vyjasněte si problém

Snad nejhůře lidé reagují při neoprávněné kritice. Ta vyvolává silné emoce. Je několik způsobů, jak jí čelit. Za ten z nejefektivnějších Olga Medlíková považuje, že kritiku přijmete ve čtyřech fázích. V první vyjádříte lítost, rozmrzení či jiné emoce, které zrovna cítíte.

"Pak popíšete situaci, například že jste kritizované práci věnovali dva týdny úsilí a udělali maximum pro to, aby vše dopadlo co nejlépe," vysvětluje. Ve třetí fázi pak mají nastoupit otázky, jako proč je šéf s výsledky vaší práce nespokojen a co jste tedy měli udělat lépe. "Až nakonec navrhněte řešení, jak problém odstranit. Například, že v příštích dvou dnech vše předěláte podle jeho požadavků," dodává profesionální vyjednavačka.

2. Když nemáte náladu konflikt řešit

Jak jednat s rozzuřeným šéfem, který nemá důvod ke zlosti, protože vy jste svou práci odvedli co nejlépe? Využijte takzvaných zastavovacích výroků. Jsou to stručné, neutrální věty nebo jen slova jako: "Rozumím tomu. Dobře. Mám jiný názor."

Podle Olgy Medlíkové je tato varianta dobrá jen pro ty, kdo nechtějí problém řešit. Váš nadřízený se postupně vyřve, neboť mu nebudete svojí obhajobou dávat další podněty ke vzteku.

3. Tak mi řekněte, proč jsem udělal chybu

Mnohem lepší než zastavovací výroky bývají otázky. Proč si myslí šéf, že jste udělali chybu? V čem podle něj vězí? Co jste měli udělat lépe? Vždy chtějte, abyste dostali konkrétní odpověď. "Jenom konstatování, že je něco špatně, nebo odpovědi, že to přece už máte vědět, nejsou správné. Trvejte, aby vám jasně řekli, v čem je problém," vysvětluje Olga Medlíková. "Teprve pak navrhněte, jak situaci řešit," dodává.

4. Pokud to jde, zachovejte klid

Otázkami se přitom dá předejít i konfliktům, kdy se na vás rozzlobená kolegyně oboří, že jste hloupí a k ničemu. Je to ale těžké. Když si totiž na nás někdo začne vylévat zlost, zaujmeme obranný postoj, útok nebo ústup.

Olga Medlíková radí, abyste se zachovali vždy nečekaně: buď začnete klást otázky, nebo uděláte něco, co protivníka překvapí. Můžete se začít smát, poplácat rozzuřenou kolegyni přátelsky po ramenou anebo jí třeba říct: "A to ještě nevíš, že jsem dneska přejela šest koček." I když to zní šíleně, druhou stranu tím zbavíte argumentů nebo převedete hovor do příjemnějšího rozpoložení.

5. Přiznávám, tentokrát se mi to nepovedlo

Jak reagovat, když jste kritizováni oprávněně? V tu chvíli se podle Olgy Medlíkové vyplatí metoda "vzít vítr z plachet". "Když si vás k sobě zavolá šéf, hned ve dveřích přiznejte, že se vám práce tentokrát nepovedla. Nečekejte, až vám něco začne vytýkat, sebekritika občas neškodí. Hned vzápětí navrhněte řešení, jak chybu odstraníte," radí.

6. A teď vám řeknu, co si myslím já

Chyba ale může být i na straně šéfa. Zatímco on vás zkritizuje snadno, vy jste zcela v opačné situaci. Nicméně ani to není důvod, abyste mlčeli. I když je váš nadřízený despota, nebojte se říci svůj názor.

"Využijte k tomu takzvanou sendvičovou metodu. Nejdřív budete chválit, jak se vám ve firmě líbí, jak svou práci máte rádi a co byste ještě rádi pro firmu udělali… teprve pak přednesete kritiku a na závěr zase přijdete s něčím pozitivním," radí profesionální vyjednavačka.

7. Řekněte si o pochvalu

Aby vztahy ve firmě fungovaly dobře, není třeba jen umět kritizovat, ale i chválit a děkovat. A to podle Olgy Medlíkové umíme málo. "Řeknou-li nám kolegové, že máme hezké sako, hned odpovíme, že je staré anebo ze secondhandu, místo toho, abychom chválu přijali."

Nestyďte si o pochvalu říct, pokud si myslíte, že si ji zasloužíte. Jak toho dosáhnout? !Proneste třeba před šéfem: Myslím si, že se mi ten projekt opravdu povedl, co vy na to?" radí lektorka a konzultantka. Stejně tak se třeba můžete přímo zeptat: "Jak se vám líbila moje prezentace? Byl jste s mojí prací spokojen?"