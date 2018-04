Naučte se prosadit svůj názor

V praxi jde o správné využívání komunikačních technik, a to jak v oblasti verbální, tak neverbální. Umění asertivního chování dává jedinci možnost odmítat manipulaci druhých, aniž by byla dotčena práva obou zúčastněných stran. Předpokládá však také schopnost vnímat a orientovat se v sociálních situacích. Podstatná je přitom schopnost jasně a pravdivě vyjadřovat vlastní pocity a myšlenky, být jistý a autentický ve svém projevu.Odpověď je jednoduchá. V podstatě v každé situaci, která vyžaduje styk s druhou osobou či skupinou osob. Počínaje rodinou přes školu, zaměstnání a konče třeba účastí v dobrovolném volnočasovém spolku či sdružení. Přitom nezáleží na tom, jste-li v sociální roli "vedoucího" či "podřízeného". Naučit se vyjadřovat svá stanoviska, nebát se oponovat, umět se naučit prosadit své oprávněné požadavky a říkat ne na nepřijatelné nároky, to vše jsou projevy asertivity v jednání. Lze sem zahrnout i dovednost vyrovnávat se s kritikou (jak oprávněnou, tak neoprávněnou) i s vlastními chybami. Velmi důležité se ukazuje umění požádat druhého o laskavost bez pocitu trapnosti z vlastního jednání. V těchto souvislostech se často dá označit např. schopnost uzavřít kompromis jako jistý typ vítězství. Ten, kdo se naučí jednat asertivně, se dovede dobře ubránit těm, kteří by s ním snad chtěli manipulovat.Dá se tedy říci, že manipulace se může projevovat různými formami podle typu osobnosti. Mohou to být různé způsoby agresivity, nebo naopak různé formy nemohoucnosti a citového vydírání. Jedním z agresivních způsobů je nezdravě autoritativní, panovačné chování. Častým projevem je svalování odpovědnosti a viny na nevinného, jeho morální i profesní deptání neustálou kritikou a vydávání se za jediného spravedlivého. Součástí agresivního chování bývá často vypočítavost, prosazování vlastních výhod na úkor jiných a parazitování na nich. Agresivní člověk bývá hrubý, křičí. Jiným způsobem je snaha citově vydírat dáváním najevo svou nemohoucnost a neschopnost něčemu porozumět či něco vykonat, být k politování. Takovou formou může být také závislost na silnějším jedinci a úmyslné parazitování vůči jeho osobě. Vyhraněnou formou manipulace je bezpodmínečné vyžadování loajality a vynucování si poslušnosti za údajně poskytnutou ochranu a záštitu.Samozřejmě, ostatně jako skoro vše ostatní, a to i v pokročilém věku! Chce to však (kromě jistého množství teoretických vědomostí) dostatečný trénink dovedností v jednání. Pouze z knížek se asertivním technikám v jednání není možné naučit. Je třeba probírat takzvané modelové situace pod vedením zkušeného lektora a pokoušet se je pak aplikovat ve skutečných situacích, které přináší každodenní život. Je jasné, že zažité chování jedince nelze změnit okamžitě - ze dne na den (zvláště ne směrem k lepšímu). Je třeba postupovat krůček po krůčku podle osvědčené pedagogické zásady "od jednoduššího ke složitějšímu". Každý nový postup je třeba nejprve vyzkoušet (tak říkajíc bez následků) a pak použít a hodnotit.