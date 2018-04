Naučte se správně mluvit, nebo si zničíte kariéru

Slýcháte pochvaly typu: "Ten by ukecal i mrtvýho", nebo naopak výtky: "To je ale ňouma, nedostane ze sebe kloudnou větu". Ať patříte k jednomu, či druhému extrému, je to špatně. Protože dnešní profesní svět je nepřetržitý kolotoč dialogů, v němž jede na nejlepším koni ten, kdo umí díky umění mluvit prosadit své myšlenky a nápady. Až osmadevadesát procent názorů a myšlenek předáváte okolí ústně. Proto kdo umí mluvit, vítězí.

Kdy vás řeč zradí

Když se například ucházíte o místo, kdy vás potenciální zaměstnavatel nezná, a musí dát na životopis a "první dojem", může překotné, nebo naopak velmi rozpačité mluvení hodně pokazit. I když jste ve svém oboru velký odborník, své kvality "neprodáte“, způsob komunikace druhou stranu vystraší.

Nezvládnutá technika mluvení je problém i při obchodních jednáních. Své myšlenky a úmylsy musíte vysvětlit mnoha lidem, často i celým týmům. Obvykle je navíc třeba přesvědčovat, že vaše řešení je nejlepší.

Manažer zase potřebuje dobře komunikovat se svými podřízenými i s vedením. Když se nemůže "vymáčknout" a každé druhé slovo prokládá vycpávkami typu že, že ano, jako, tedy, budou se mu nejspíš kolegové za zády posmívat a chystat trefnou přezdívku.

. Jak správně mluvit mluvte stručně, srozumitelně a věcně

předem si sestavte osnovu sdělení a stanovte co nejzajímavěji podanou pointu

nemluvte monotónně, používejte řečnické otázky, odmlky

odhadněte partnera v komunikaci, pochopíte, jak s ním hovořit

přizpůsobte tempo řeči situaci, pomalá řeč uspává, rychlou nestačí partner vnímat

podstatné myšlenky zopakujte

nepoužívejte zbytečně cizí slova

sledujte reakce posluchačů a přizpůsobte se jim

vyvarujte se vycpávkových slov

Jak se naučit správně mluvit?

Pokud věříte, že to zvládnete sami, nechte se inspirovat tímto textem a kupte si příručku správného mluvení. Jestliže chcete ovládnout techniku mluvení dokonale, zaplaťte si kurz techniky mluvení a rétoriky. Je vhodný nejen pro moderátory, politiky nebo herce, ale třeba i pro manažery nebo obchodní cestující, kteří musí často mluvit před mnoha lidmi. Nabídku kurzů najdete kupříkladu na internetu. Cena se pohybuje v tisících korun podle obsahu a rozsahu cvičení. Například v kurzu pod vedením herečky a pedagožky Mileny Steinmasslové můžete absolvovat dvanáct lekcí za 6 999 korun.

Můžete si zaplatit i jednotlivé konzultace, například Renata Bulvová nabízí jednu hodinovou lekci rétoriky a herectví za 460 korun.

Co vás tu naučí?

Mimo jiné správně posadit hlas, vyslovovat, tvořit hlásky, frázovat a zdůrazňovat potřebné pasáže, zvolnit a zase "přidat" i jak komunikovat nonverbálně, tedy tělem.

Zbavte se zlozvyků

Pokud chcete zkusit vylepšovat mluvu svépomocí, začněte tím, že odstraníte z řeči zbytečná slova. Nejspíš je používáte zcela bezděčně a jejich přítomnost si ani neuvědomujete. "Takže prostě vám chci říct, že bychom nyní prostě probrali smlouvu a pak se prostě dohodli, jak budeme dál postupovat, ehm, ehm... Takže, prostě, souhlasíte s takovým postupem, ehm, ehm?" Vidíte ty chyby? Slovo prostě je v celém textu zcela zbytečné. Za větami se skrývá nejistota, nervozita, malé sebevědomí v komunikaci, ale možná i nějaký profesní problém. Jak se zlepšit? Zkuste se nahrát.

Další častou chybou je špatné dýchání a nesprávný důraz na jednotlivá sdělení. Někteří lidé mají před důležitým rozhovorem trému a snaží se vychrlit všechno rychle najednou. Anebo myslí rychleji, než mluví. Začnou mluvit jako kulomet, na začátku věty skoro křičí, aby neztratili myšlenku a nit, a na konci věty se začínají dusit, rudnou a lapají po vzduchu. To také nesvědčí o vyrovnanosti, suverenitě a profesionalitě řečníka.

Jak odstranit tento problém?

Přípravou. Pokud se na rozhovor předem připravíte, budete vědět, "o čem mluvíte", a nezapomenete v průběhu rozhovoru poslouchat sebe i druhou stranu.

Když vás protihráč překvapí otázkou, na kterou nebudete znát pohotovou odpověď, udělejte si čas na rozmyšlenou. Ale nikoli tak, že budete pět minut mlčet a zírat.

Zkuste to jako jeden z mistrů rétoriky, bývalý sovětský politik Michail Gorbačov. Když si potřeboval rozmyslet odpověď na otázku, kterou mu položil novinář, začal zeširoka. Nikoli však od věci, netlachal. I věta typu "pojďme se podívat na probíranou problematiku z následujícího úhlu" vyslovená zřetelně a s rozmyslem, nezní prázdně, ale zároveň dává dostatek času na to, "srovnat si myšlenky" a dobře reagovat na podstatu věci. Musíte vědět, co a jak správně říct.