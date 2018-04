Naučte se správně rozhýbat a přežít každodenní pobyt v kanceláři ve zdraví

Z mnohahodinového sezení před počítačovým monitorem bolí záda, hlava i oči, soustředění polevuje.

Zvládnout celodenní pobyt v kanceláři v dobré kondici je podle odborníků možné, pokud si člověk uzpůsobí pracovní prostředí a tělo ztuhlé od sezení u počítače občas rozhýbe.

Jak nejlépe srovnat záda



Zásadní je správná výška stolu. Deska by měla být 75 centimetrů vysoko, může být i výš, ale pak je třeba upravit také výšku židle. Pracovník by měl mít horní část monitoru ve výšce očí, vzdálenost očí od displeje má být 60 centimetrů.

Problémy s židlí a bolavými zády vyřeší gymnastický míč. Musí se na něm sedět vzpřímeně, páteř se méně namáhá. Drobné pohupování na míči zároveň jemně posiluje břišní i zádové svaly.

Jak předejít nesoustředěnosti



Světla by měl být dostatek, nejlepší je to denní. Umělé osvětlení kanceláře by mělo být rovnoměrné a přiměřeně silné, nesmí oslňovat.

Pracovnímu soustředění pomáhá pití. Již lehká dehydratace může způsobit nesoustředěnost, nepozornost a bolesti hlavy. Je proto dobré mít v práci na stole neustále nějaký nápoj.

Odborníci doporučují udělat si pauzu na pití. Když si jde člověk uvařit čaj nebo kávu, nebo si zajde pro nápoj do automatu, protáhne si tělo, utřídí myšlenky a nabere energii.

Jak rozhýbat svaly a cvičit i mysl



Během dne by si člověk měl v kanceláři zacvičit, stačí dvakrát za den pár jednoduchých cviků. Například cestou do kuchyňky nebo na toaletu je dobré se zastavit ve dveřích, vzpažit a zapřít dlaně o rám dveří nad hlavou. Pak je třeba uvolnit ramena a udělat půl kroku vpřed. V této poloze zhluboka dýchat, až se dostaví uvolnění.

Jíst by se mělo několikrát za den. Kdo dopoledne hladoví a pak si dá v poledne vydatný oběd, není už schopen práce. Krev se kvůli trávení přesouvá z mozku do žaludku a na soustředění nezbývá kapacita. Proto by pracovník měl jíst průběžně - jablko, rajče nebo okurku, müsli tyčinku či oříšky. Stačí mu pak lehký oběd.