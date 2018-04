Naučte se stanovit priority jako mafiánský boss

Naprosto dokonalý stručný recept na stanovení priorit neexistuje. Kdyby ano, tak jej rychle nastudují a použijí postupně všichni nestíhající lidé - a obor "time management" zanikne. Následující řádky vám pomohou stát se dobrými každodenními řemeslníky v dané oblasti.

Minitabulky s výhodami a nevýhodami

Když máte na rozhodování třeba tři varianty A, B a C, udělejte si ke každé z nich malou tabulku o dvou stranách: Strana "plus" a strana "minus". Na ty strany pak vpisujete heslovitě výhody a nevýhody toho, když danou variantu zvolíte.

Učit se dnes v podvečer angličtinu, jít si zaběhat anebo si otevřít láhev a válet se na gauči: To prvé je sice namáhavé, ale přiblíží vás třeba k celoživotnímu cíli práce v cizině. To druhé je také namáhavé, ale upevní vám zdraví. Třetí má v sobě nulovou námahu, ale od ctižádostivých cílů vás nejspíše vzdaluje. I když v některé situaci je vydatný pasivní odpočinek tím nejlepším možným rozhodnutím.

Každý musí danou situaci zvážit individuálně, univerzální recept není. Ty nejstručnější minitabulky děláte jen v duchu bez papíru. Na ty rozsáhlé, na dlouhodobá strategická rozhodnutí, se dělají posudky, expertizy, osobní porady s mnoha chytrými lidmi, studium literatury, dlouhé přemýšlení…

Jak ocenit výhody a nevýhody

Ano, tabulky jsou hezká věc, řeknete si. Ale jak ocenit, jak obodovat přínosy nebo zápory jednotlivých variant. Dnešní podvečerní půlhodinka angličtiny mi přinese dvacet bodů užitku na duševním rozvoji, dnešní běh parkem patnáct bodů na utužení zdraví. Anebo je to naopak?

Na to jeden dobrý recept existuje. A jmenuje se "celoživotní vize". Americký manažerský guru S. Covey radí: Začněte s myšlenkou na svůj vlastní konec. S myšlenkou na to, co by si o vás měli nejbližší lidé povídat na sklonku vašeho života. Co že jste v jejich očích byl za člověka? Měli by ocenit, že jste byl špičkově vzdělaný? Pak se jděte učit angličtinu. Měli by vás charakterizovat jako člověka, pro kterého bylo zdraví nade vše? Jděte si zaběhat. Nebo by měli mínit, že jste se nevyvyšoval, nevybočoval z řady - a díky tomu prožil klidný život bez lidské závisti? Pak zvolte gauč.

"Vize" ve zdejším slova smyslu není představa nějakého konkrétního cíle ke konkrétnímu dni v budoucnu, ale taková časově plošná celoživotní ideální představa sebe sama. Jakou osobností chcete být? Průběžně, celoživotně. Přemýšlejte o své vizi, vracejte se k ní, dejte jí pevné obrysy. A pak v každé rozhodovací situaci poměřujte jednotlivé varianty právě onou vizí.

Priority mafiánského bosse

Ještě malá perlička o tom, jak si stanovuje pořadí činností mafiánský capo. Cíle mafie jsou jistě zrůdné, ale z její organizace práce se můžeme leckdy poučit překvapivě dobře. Firma "mafie" musí totiž formálně fungovat velmi efektivně, jinak nepřežije. Zkuste pochopit jejich rozhodovací principy.

Mafiánský boss si nejprve sepíše na papír různé plány a tipy - a každý oboduje podle výnosnosti. Co mu to může přinést - na penězích, vlivu, prestiži... Do dalšího sloupce píše pravděpodobnosti, zda daná věc vyjde. Například: vyloupení centrální banky: výnos padesát milionů, pravděpodobnost zdaru promile.

A pak tyto dva údaje u každého plánu vynásobí. Z padesáti milionů v bance je rázem padesát tisíc bodů. A náhle je jasné, že je výnosnější oloupit bohatého turistu o platební kartu a vymáčknout z něj PIN. Pravděpodobnost zdaru jeho oloupení je osmdesát procent.