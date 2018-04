Naučte se v práci anglicky

Patříte k těm firmám, které svým zaměstnancům přispívají na kurzy angličtiny, ale stejně nikdo anglicky pořádně neumí? Zkuste pro své pracovníky zajistit méně tradiční výuku cizího jazyka než jen dvě hodiny týdně, které pracovníci prospí povídáním si s lektorem o počasí.

Na netradiční výuku loni přešli i zaměstnanci společnosti Czech Coal. "Řadu let jsme pro ně organizovali kurzy angličtiny, ale ukázalo se, že výsledky nejsou dostatečně dobré," vysvětluje ředitel pro lidské zdroje a komunikaci Radek Stavěl.

K méně tradiční spolupráci s lektory se rozhodl poté, co firma, která doposud působila jen na českém trhu, začala více obchodovat a jednat se zahraničím. V tu chvíli se rychlost a efektivita výuky musely změnit. Radek Stavěl proto zavedl systém, kdy lektoři nejen vyučovali klasické dvě hodiny týdně, ale začali také dvakrát týdně – po půl hodině – řešit se zaměstnanci v angličtině jejich práci.

"Oba lektoři, jejichž mateřským jazykem je angličtina, začali spolu se zaměstnanci detailně rozebírat, jaká je jejich práce, na jaké jsou pozici i co patří mezi jejich hlavní úkoly. Na základě těchto analýz pak zmapovali firmu a vedli zaměstnance k tomu, aby si osvojili základní terminologii své práce. Například recepční musela zvládnout všechny telefonáty v angličtině, včetně přepojování. Dostala k tomu i manuál pro slušné omluvy. Energetičtí obchodníci pro změnu vytvořili spolu s lektory zahraniční obchodní prezentace a manuály," vysvětluje Radek Stavěl s tím, že prezentace, které vytvořili zaměstnanci spolu s lektory, pak firma využívá i při obchodních jednáních.

Celkem bylo do projektu v Czech Coal zapojeno téměř 40 z 80 zaměstnanců. Zatímco ředitel pro lidské zdroje podle svých slov za celých pět let, co ve firmě pracuje, výrazné pokroky v angličtině neviděl, nyní je se studijními výsledky zaměstnanců spokojen. Navíc náklady na spolupráci s lektory nejsou o mnoho vyšší, než kdyby se zaměstnanci učili jen tradičním způsobem.

Obecně zaměřená výuka ustupuje

Rostoucí zájem o specializovanější výuku potvrzuje i jazyková agentura Skřivánek. "Většina firem dnes již ví, co od výuky očekává – aby byli jejich zaměstnanci schopni se dorozumět v oblastech a situacích, se kterými se ve své praxi setkávají. Výuka se více zakládá přímo na materiálech, se kterými se zaměstnanci denně setkávají, více reflektuje individuální potřeby klienta, tedy firem," říká Jana Kadlíková, metodička jazykové školy Skřivánek.

V poslední době jsou podle ní populární různé specializace výuky využívající vlastní terminologii, přičemž důraz se klade především na obchodní slovní zásobu, simulaci prezentací a nácvik obchodních jednání a vyjednávání.

Brněnská lektorka Ludmila Kozáčková, která pracuje pod studiem JADIS, vidí důvod, proč firmy začínají ustupovat od tradiční výuky. "Tradiční výuka, tak jak ji známe třeba ze školy, vychází z mrtvého textu. Po čtyřech letech, kdy neustále doplňují a konverzují o vaření, počasí a podobně, studenti většinou ztrácejí motivaci. Málokdo vydrží učit se jazyk několik let, aniž má zpětnou vazbu – tedy že znalost jazyka může využít v reálném životě.

Ludmila Kozáčková používá svou zážitkovou metodu Jadis, kdy lektor navozuje různé situace a témata a studenti na ně reagují. "Přes vlastní prožitky a emoce se lidé naučí mnohem snáze to, co bych jim vysvětlovala několik hodin," vysvětluje. Přesto lektorka, která na výuce angličtiny s firmami spolupracuje už pět let, soudí, že nejdůležitější je, aby se od samého počátku studentům vytvořil kurz na míru, byl schopen pohotově se přizpůsobit jejich novým potřebám a aby je vedl k samostatnosti.

Za odměnu na Havaj

Nejideálnější je, pokud se řeč učíte v zemi, kde je angličtina rodným jazykem. Toho využívají i některé firmy, které své zaměstnance za dobrou práci odmění či motivují několikadenním či vícetýdenním studiem na jazykovém kurzu třeba v Británii. "Pro své manažery také firmy využívají delší, měsíční pobyty spojené s potápěním či surfem v JAR nebo v Austrálii. A navíc je možné je takovouto investici zahrnout do daní," říká Jana Horáková, ředitelka Agency4study a personálně vzdělávací agentury Perspektiva Praha.

Například šestitýdenní kurzy na Havaji vyjdou na cca 28 000 korun. "Při dlouhodobějším pobytu je cena příznivější,“ vysvětluje, proč jsou i kurzy za oceánem pro firmy stále lákavější.