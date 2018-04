Naučte se vydělávat desítky procent na měnách

Všichni ti, kteří chtějí vydělat na pohybu kurzů světových měn, se scházejí na Forexu - nejvýznamnějším trhu pro globální finanční trh. Denní obraty tu dosahují úrovně 2,7 miliardy USD, tedy trojnásobek obratů dosahovaných americkým akciovým a dluhopisovým trhem. Samotný název “Forex” je zkratkou z anglického “foreign exchange” čili “obchod s cizí měnou”. Nákup a prodej se realizují na měnovém trhu a spočívají ve směně měny jednoho státu za měnu státu druhého.

Na měnovém trhu platí tatáž pravidla jako na trhu s každým jiným zbožím – hodnota dané měny je výslednicí působení nabídky a poptávky. Kotaci měn nejvíce ovlivňují makroekonomické činitele a politické události, které mají vliv na hospodářskou situaci dané země.

Zásadní vliv na dlouhodobé utváření měnového kurzu má stav veřejných financí daného státu (vysoká úroveň zadlužení má za následek pokles důvěry vůči dané měně) a úroveň úrokových sazeb (vyšší úroková sazba znamená vyšší úročení finančních aktiv, což znamená růst zájmu o dané hospodářství a jeho měnu). Důležité jsou také informace, které přicházejí ze světového hospodářství, pokud jde o úroveň zahraničních investic, saldo obchodní bilance daného státu a ukazatele – míry inflace, nezaměstnanosti, maloobchodního prodeje, průměrné platy atd.

Klady a zápory investování na FOREXu Klady Zápory vysoká likvidita vysoké riziko ztrát relativně malá částka potřebná k investici riziko ovlivnění cen ze strany velkých investorů možnost vydělávat na růstu i poklesu pouze pro zkušené investory

Na kolik vlastně takové vydělávání na měnách přijde?

Investoři si mohou vybrat z řady měnových párů, přičemž mezi nejpopulárnější patří EUR/USD, EUR/GBP, USD/JPY, AUD/JPY, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF. Obchody s těmito měnovými páry tvoří drtivou většinu objemu všech obchodů. České forexové firmy navíc nabízejí další páry spojené s místním trhem – kotace dolaru a eura v českých korunách.



Při obchodování na měnovém trhu se provádějí transakce na dvou měnách současně, což znamená, že ve chvíli, kdy investor zaujímá dlouhou pozici na měnovém páru na EUR/USD – získává dané množství eur a současně totéž množství amerických dolarů prodává. Právě z tohoto důvodu se měny kótují současně v systému BID/ASK (kupní cena /prodejní cena). Forex má tu základní vlastnost, že umožňuje dosahovat zisky jak v situaci, kdy měnový kurz stoupá, tak v případě poklesu. Na tomto trhu neexistuje medvědí nebo býčí trh, tady se vydělává každý den – zkušený investor si tu najde způsob jak vydělat nezávisle na tržních podmínkách a hospodářské situaci.

Vývoj měnového páru EUR/USD za poslední měsíc

Zdroj: X-Trade Brokers

Zisk se generuje díky proměnlivosti měnových kurzů. Ceny na trhu Forex se zveřejňují v reálném čase, což znamená, že se směnné kurzy počítají v tzv. „pipsech” (nejmenší hodnota, o niž lze změnit měnový kurz, krok kotace – v závislosti na měnovém páru je to druhé nebo čtvrté místo za desetinnou čárkou), a výhodné transakce tak lze provádět doslova během několika sekund. V případě Forexu se od investora standardně nevybírají poplatky spojené s vedením účtu či uzavíráním obchodů – nákladem je spread čili rozdíl mezi kupní a prodejní cenou dané měny. Spready se liší u jednotlivých měnových párů. U vysoce likvidních párů jako EUR/USD je to například 3 pips, u méně likvidních párů to může být i mnohem více.

Pro Forex je charakteristická skutečnost, že se na něm obchoduje především na základě zúčtování kurzových rozdílů – obchoduje se s deriváty, jejichž základ tvoří měnové kurzy. Zisků lze dosáhnout, aniž by bylo nutné tyto měny skutečně prodávat či kupovat. Není to však nezbytné – existuje i možnost obchodní transakci na vybrané měny vyúčtovat formou fyzické dodávky (převodem na účet).

Na co si dát pozor

Každý začínající investor by si měl dát velký pozor na různé pochybné společnosti, zejména se sídlem v tzv. daňových rájích, které po internetu nabízejí obchodování na devizových trzích. Jejich počet již není tak vysoký, jako tomu bylo v minulosti, ale nebezpečí zde stále existuje. V každém případě je nutné si o brokerské firmě, přes kterou se investor rozhodne obchodovat, zjistit co možná nejvíce informací, jako jsou poplatková struktura, softwarová podpora, kvalita servisu, analýzy zdarma apod. (kromě stránek samotné společnosti jsou neocenitelným zdrojem informací také různá diskusní fóra).

Pro domácí investory, zejména pro ty začínající, může být výhodnější broker, který s klientem komunikuje v češtině. Může jít o firmy, které sídlí v ČR (např. Colosseum, nebo X-Trade Brokers), případně o společnosti sídlící v zahraničí, ale komunikující rovněž v českém jazyce (např. Harpoon, IQ Trade). Nicméně investoři, kterým nedělá problém cizí jazyk, mohou využít také služeb zahraničních společností (Oanda, Saxobank, Refco, atd.).Přístup na měnový trh u nás doma umožňují makléřské domy, které jsou držiteli licence udělené Českou národní bankou a zaměřují se na mimoburzovní trhy. Po založení investičního účtu mohou jejich prostřednictvím investoři vstoupit do světa měnového trhu, který kypí životem 24 hodin denně. Dohled regulačního orgánu zvyšuje bezpečnost prováděných transakcí a důvěryhodnost subjektu v očích zákazníků.

Finanční páka čili leverage aneb jednoduchá finanční matematika

Nejzajímavější vlastností měnových derivátů, s nimiž se na Forexu obchoduje, je finanční páka. Díky té má investor možnost zadat objednávku v hodnotě, která až stokrát překračuje výši prostředků, jež má reálně na účtu. Hlavní výhodu představuje dostupnost – minimální hodnota obchodní transakce, se kterou se na trhu investuje, začíná již na 10 000 jednotkách základní měny (to je 0,1 lotu – hodnoty, která je základní obchodní jednotkou). Díky využití finanční páky se do obchodu s částkou např. 10 000 USD může pustit investor, na jehož účtu je sotva 100 USD. Na trhu se tedy mohou angažovat také osoby s malým kapitálem a dosáhnout zisku na minimálních změnách cen.

Nesmíme ovšem zapomínat, že malý kapitál ve spojení s vysokou finanční pákou značně zvyšuje investiční riziko. Leverage totiž pracuje na obě strany – umožní v krátké době kapitál znásobit, ale zmnoží i utrpěné ztráty. Využití finanční páky lze doporučit investorům psychicky připraveným na možnost ztráty značné části kapitálu.

Vítaným faktem je, že většina forexových platforem nabízí pomocnou ruku při prvních krocích na trhu a poskytuje investorům bezplatné demoúčty, fungující stejně jako skutečné obchodní systémy. Aniž bychom byli nuceni angažovat vlastní kapitál (demoúčty lze vybavit virtuálním vkladem), máme možnost se za pomoci tohoto účtu seznámit se specifiky obchodování na Forexu a ověřit si správnost svých předpokladů týkajících se vývoje měnových kurzů. Podmínky uzavírání obchodních transakcí jsou identické s faktickými podmínkami, za kterých fungují investoři při obchodování na skutečných účtech. Investiční chyby nás tak nic nestojí a zkušenosti můžeme později zúročit na skutečném trhu.

Jak systém funguje

Stranami uzavírajícími obchodní transakci na měnových platformách jsou: osoba podávající příkaz k nákupu/prodeji měny a na straně druhé forexová firma, která plní roli “market makera” čili toho, kdo vytváří trh. Taková firma předkládá kurzovní záznamy měn a vykonává dohled nad likviditou trhu a náležitou realizací příkazů. Ceny nabízené různými brokery se od sebe v zásadě neliší. Sporadické odchylky, jež se vyskytnou, vznikají v důsledku rozdílů v uplatněných spreadech (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou).

Forex je trh OTC (over the counter), tzn. mimoburzovní, decentralizovaný, takže nemá fyzické obchodní místo. Obchoduje se pomocí síťových obchodních systémů a telefonického spojení mezi účastníky trhu, jimiž jsou banky, měnoví brokeři, podniky a individuální investoři. Těžiště trhu představují obchodní transakce probíhající mezi bankami a finančními institucemi, vytvářející mezibankovní trh, na němž se obchoduje 24 hodin denně v různých koutech světa (Tokiem počínaje a New Yorkem konče). Slabou stránkou decentralizace a prakticky nulové regulace je možnost manipulace s kurzem, které se mohou dopouštět velcí hráči na trhu a na niž mohou malí investoři lehce doplatit. Opatrnosti tedy nikdy není dost.