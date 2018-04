Naučte se vyhovět touze po uznání

Zpětná vazba je přitom tak silným motivačním nástrojem, že do velké míry nahrazuje peníze. Stačí si vzpomenout na pocit, když slyšíme: "To byla dobrá práce, kdybychom takhle řídili každý projekt, tak jsme bezkonkurenční!" Kolik vteřin zabere vyslovit tuhle větu? A jaký vyvolá pocit? Většina lidí má po takové pochvale energie a chuti do nové práce na rozdávání.

Aby však taková zpětná vazba nebyla jen prázdnou pochvalou, ze které má člověk sice dobrý pocit, ale nikam ho neposune, měla by být konkrétní a konstruktivní. Místo "Super! Dobrá práce!" dodat ještě: "Během celého projektu se ti podařilo uhlídat termíny a průběžně jsi sledoval náklady i kvalitu subdodávek. To klient obzvlášť oceňoval a počítá s naší spoluprací i do budoucna. Dobrá práce. Díky!"

To dává člověku nejen blahý pocit úspěchu, ale i poučení do budoucna. Ví, proč uspěl. Ví, co příště udělat stejně dobře. A v tom je síla zpětné vazby.

Ne vždy se však věci daří tak, jak bychom si přáli. Častou reakcí manažerů na chyby je kritika, která člověka srazí k zemi. Pokud se chození na kobereček opakuje, v zaměstnanci to ubije jakoukoli snahu o inovace a růst. Lepší je s podřízeným mezi čtyřma očima rozebrat, co se stalo a proč, a odnést si z toho konkrétní poučení do budoucna. Vyhněte se kárání typu: "Prezentace, kolego, není tvá silná stránka. Měl bys s tím něco udělat, jinak se budeme muset bavit o tvé způsobilosti dělat tuhle práci."

Často od vedoucích týmu slyšíme, že na rozebírání každé věci nemají čas. Vedení lidí je však hlavní zodpovědností manažera. Ostatně proto je také manažerem, a ne jen oceňovaným specialistou.