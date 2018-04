Návnada jistých 3,5 procenta není bez rizika

Propagační materiály vypadají velmi lákavě. Pokud investujete do fondů prostřednictvím Citibank, můžete si otevřít jednorázový termínovaný vklad s úrokovou sazbou 3,5 % p.a. Nabídka platí pro investice do fondů denominovaných v Kč a eurech, termínovaný vklad je 6-ti měsíční, ve stejné měně jako investice a maximálně ve výši investovaných prostředků ve fondu. Nabídka neplatí pro nejméně rizikové fondy peněžního trhu.

Výhoda pro klienty (nabídka platí pro stávající i pro nové klienty banky) je jasná, oproti standardní sazbě u korunového termínovaného vkladu v Citibank ve výši 0,6 % p.a. získávají 3,5 %. U eurových vkladů je standardní sazba ještě nižší, na 6 měsíců činí u minimálních objemů v Citibank přibližně 0,3 % p.a., zatímco zvýhodněný úrok je stejný jako u korunového vkladu, tedy 3,5 % p.a. Porovnání sazeb termíovaných vkladů u jednotlivých bank naleznete ZDE.

Nabídka je tedy výhodná pro investory, kteří buď mají mimo prostředků pro investice další dočasně volné finanční prostředky, nebo chtějí částečně diverzifikovat riziko za výhodných podmínek. Prvně zmínění vydělají rozdíl mezi např. úrokem na běžném účtu či standardním termínovaném vkladu, druzí na jedné straně musí oželet potenciálně dosažitelný výnos ve fondu, na straně druhé mají garantovanou návratnost a výnos. Současná situace však hovoří spíše pro jistotu termínovaného vkladu než pro investici na dluhopisovém nebo akciovém trhu. V současné době dosahuje v ročním horizontu výkonnost dluhopisových fondů méně než 3 %, tedy přibližně stejně, kolik získám v termínovaném vkladu: po zdanění dosahuje výnos 2,975 %. Termínovaný vklad má však tu výhodu, že výnos je garantovaný, stejně jako návratnost vložených peněz a navíc je vklad pojištěn. V podmínkách současné nejistoty po teroristických útocích ve Španělsku je akciový trh značně dezorientovaný, takže dočasné (počáteční) vložení části peněz na termínovaný vklad (nabídka platí při investování do konce dubna) bude pro leckteré investory lákavé.

Opačná motivace pro využití zvýhodněné nabídky by měla být vyloučena, neboť investování do rizikových akciových a dluhopisových fondů, zatížených většinou vstupními poplatky, s cílem získat výhodný úrok na termínovaném vkladu, by se

nemuselo vyplatit. Pokles akcií a dluhopisů může dosahovat v půlročním horizontu i desítky procent, což by lehce vymazalo absolutních 1,49 % (po zdanění) získaných za 6 měsíců na termínovaném vkladu.

Výhodou tedy je garantovaný (hrubý) výnos 3,5 % p.a. z termínovaného vkladu. Nevýhod, či aspektů snižujících atraktivnost však není málo. Citibank si od nabídky jistě slibuje získání nových klientů a větší provize z vstupních poplatků. Klient, který bude chtít nabídky využít však zaplatí více než jen vstupní poplatky u fondů. Nutnou podmínkou investování v Citibank je totiž zřízení či existence běžného účtu (minimální měsíční poplatek dosahuje výše 200 Kč a zahrnuje v sobě i elektronickou platební kartu, telefonické a internetové bankovnictví a spořící účet). Citibank nabízí fondy formou tzv. open architecture, kdy nabídku tvoří fondy více investičních společností (Credit Suisse, Janus, MFS a ING) a investor má tak větší přehled o všech svých investicích (např. ze souhrnných výpisů). Pro klienta, který nebude využívat běžný účet v Citibank však souhrnné výpisy a sledování aktuální hodnoty portfolia na internetu budou za 200 Kč měsíčně zbytečným luxusem.

Další nevýhodou pro drobné investory jsou vysoké požadavky na minimální investice. Citibank se sice situuje do pozice banky pro movitější klienty, ale i pro ty může být minimální investice do fondů ve výši 50 000 Kč značně vysoká. Zvýhodněná nabídka sice hovoří o tom, že termínovaný vklad může být maximálně do výše investice do

fondu, avšak nezmiňuje se o jeho minimální výši. Ta je opět stanovena na 50 000 Kč nebo 2 500 EUR. Pro využití nabídky alespoň v minimálních objemech je tedy zapotřebí 100 000 Kč.

Pro koho je tedy výhodné využít této nabídky? Určitě pro investora, který se chystá investovat do akciových a dluhopisových fondů (poplatky u fondů tak jako tak zaplatí – pohybují se na úrovni okolo 3,5 % u dluhopisových fondů a 5 % u akciových fondů), který má dostatek finančních prostředků, aby mohl využít počáteční garantovaný výnos (3,5 % p.a. na 6-ti měsíčním depozitu), a který má nebo bude využívat účet u Citibank. Pro ostatní investory je výhodnost nabídky z velmi příznivě působící reklamy v novinách a na internetu přinejměnším diskutabilní.

