Vlakem levněji: Z Prahy do Ostravy s rozdílem až několika set korun

Jízdní řády Jízdní řády vlaků včetně údajů o zpoždění najdete na jizdnirady.idnes.cz

Platívalo, že nejdražší cestu vlakem má ten, kdo jede sám a pouze jedním směrem. Dnes už to tak nemusí být. I takový cestující totiž může ušetřit, pokud si dá tu práci a bude se zajímat o slevy a akční nabídky. Vůbec nejdražší možnost je přijít na nádraží k pokladně a prostě si koupit lístek.

Když si naopak pořídíte jízdenky s předstihem a na webu Českých drah, ušetříte, a to hned několikrát – můžete dosáhnout na některé ze slev nabízených za včasnou koupi jízdného, navíc se vám z ceny automaticky srazí tři procenta za pořízení přes internet a ještě se přes web dají zadarmo koupit místenky například do rychlíku, za které byste u pokladny platili 35 korun za osobu a cestu.

Ideální je, když si na koupi jízdenky vyhradíte čas, zvláště u delších cest, a vymodelujete si na webu Českých drah několik různých možností, kdy a čím přesně byste jeli. Některé slevy vám tam vyhledávač nabídne automaticky, k jiným se musíte dobrat sami (kalkulačka zde).

Pokud například hledáte cestu z malé obce nebo do ní, můžete zkusit zadat trasu z nejbližšího většího města či do něj. Je dost možné, že v ten moment dosáhnete na nějakou levnou akční jízdenku mezi většími městy a pak už jen stačí za pár korun přikoupit lístek do menší obce. Taky na internetu.

Na jízdence bude vaše jméno a číslo dokladu

Trochu otravné je, že při koupi jízdenky na webu musíte uvést číslo občanského průkazu nebo In-karty, pokud ji máte, a své jméno, bez toho to nejde.

Může na ni pak jet pouze člověk, na jehož jméno byla koupená a je na ní uvedeno. Jestliže chcete jízdenku pro více lidí, mohou být všechny doklady na jedno jméno, jehož nositel musí být mezi cestujícími. To se týká i včasných jízdenek do zahraničí. Průvodčí ve vlacích kontrolují jízdenky i doklady.

Na dráze nicméně nemůžete čekat, že byste se dostali třeba na pětinu nejvyšší ceny, jak se to běžně stává u letenek kupovaných s předstihem, takové slevy se zkrátka jednotlivcům nenabízejí.

S rodinou a o víkendu

Hodně mohou ušetřit rodiny s dětmi, pokud si nechají cestování na víkend. Zatímco ve všední den by si mohli koupit nejvýše skupinovou jízdenku s částečnou slevou, v sobotu a v neděli mohou využít speciální víkendové skupinové jízdné, platné buď po celé republice, nebo v jednotlivých krajích a v jejich nejbližším okolí. Celostátní skupinová jízdenka stojí 600 korun na jeden den a mohou na ni jet dva dospělí a tři děti do 15 let nebo třeba jeden dospělý a čtyři děti do 15 let. Za 700 korun vám bude platit i na MHD v Praze.

Regionální celodenní skupinové víkendové jízdenky stojí podle velikosti kraje od 200 do 275 korun. I ty se dají koupit předem přes internet, v tom případě s uvedením jména. Jejich cena je však stále stejná, neklesá ani se nezvyšuje s ohledem na to, v jakém předstihu je kupujete.

Jakmile se však věk dětí přehoupne přes 15 let, podobné výhody končí. Zatímco na týdenní nebo měsíční časové jízdenky mohou mít studenti slevu až do 26 let, za běžné jízdné platí stejně jako dospělí a mají nárok na totožné slevy. Soukromí dopravci alespoň berou ohledy na ISIC kartu, díky které může být jízdné o něco nižší. České dráhy podle mluvčí Kateřiny Šubové s ničím podobným nepočítají, nicméně do konce září nabízejí lidem do 26 let In-kartu s aplikací IN 50 % za 1 190 místo obvyklých 1 330 korun. Mladí také mohou dosáhnout na zajímavé slevy při cestách do zahraničí.

Se soukromým dopravcem laciněji? Jen někdy

Na trati mezi Prahou a Ostravou, která vede přes Pardubice a Olomouc, můžete vyzkoušet, zda by se vám nevyplatilo jet místo s Českými drahami s Leo Expressem nebo RegioJetem.

Poté, co nové firmy spustily provoz, to bylo časté, poslední dobou už však jejich jízdné tak výhodné není. České dráhy totiž na stejné trase začaly nabízet výrazné akční slevy, a tak může cesta s nimi vyjít nejlevněji.

Porovnejte si tedy na webu nabídky dopravců, ti soukromí někdy na méně vytížené spoje nabízejí jednosměrné jízdenky i pod dvě stě korun, České dráhy vás z Prahy do Ostravy svezou nejméně za 210 korun. Obvyklá cena jednosměrného jízdného se u všech dopravců pohybuje kolem 290 korun.

Jezdíte často vlakem?