Návod na to, jak vydělat

Dobrý den,

dovoluji si Vám nabídnout možnost výdělku pomocí internetu.

Předem se omlouvám za nevyžádaný email, ale tuto skvělou příležitost jsem si nemohl nechat pro sebe a musel jsem ji rozeslat dalším lidem. Jedním z nich jste právě Vy !!! V případě nezájmu o tuto činnost, prosím, neodpovídejte. Už Vám tento email nebudu nikdy zasílat.

Vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli začít vydělávat, je přístup k internetu a emailová schránka, kterou již máte. Můžete pracovat jen 0,5 až 1 hodinu (ale samozřejmě i více) z domova nebo z místa, kde máte přístup na internet. Všechny informace, které potřebujete pro úspěšné vykonávání této činnosti Vám budou zaslány zdarma k objednaným reportům (viz navod.rtf, který máte v příloze tohoto emailu). Výdělek je velmi vysoký a závisí na Vašem pracovním nasazení (viz navod.rtf). Tento systém funguje kdykoliv, na 100% a nemůže se zhroutit. Každý, kdo se zapojí si něco určitě na 100% vydělá !!!!!!!!!!

Nejedná se o placení za shlédnutou reklamu ve wievbaru nebo za přijímání reklamních emailů. Tento způsob vydělávání je úplně nový a jiný.

Tento způsob vydělávání je LEGÁLNÍ. Potvrdila to policie ČR jednomu členovi tohoto systému !!!!

Tento e-mail změní Váš následující život. Toto je Vaše životní šance, která se každý den nenabízí. Méně než za tři měsíce si vyděláte to, co byste si vydělali za x let v práci s průměrným platem. Kdo tento e-mail smaže bez toho, aniž by si přílohu přečetl, tak právě ztratil velký kus svého budoucího života. Nevěříte? Přečtěte si jen kousek přílohy a ...

Pokud Vás tato nabídka zaujala, vytiskněte si prosím a důkladně přečtěte informace obsažené v příloze tohoto emailu (navod.rtf). V žádném případě je nemažte ze svého počítače, vzdáváte se tím vysokých zisků. Další pomůcky a rady, které Vám mnohonásobně usnadní vydělávání dostanete až po připojení se do systému. Rozhodně NIC neriskujete !!! Dostanete i programy, které odpracují kus práce za vás.