Návod na zbohatnutí je jednoduchý: tvrdá práce

Pustit se do projektu, který shledává přitažlivým většina či řada lidí, nemůže skončit jinak než setrváním v oné řadě. Vybírat musíte tedy mezi šancemi, kde většina říká: "Je to neobvyklé, je to podvod, je to hloupost, je to riziko." Přestaňte hledat vzestupnou cestu bez rizika ­ ta neexistuje. Spíše se naučte rozlišovat mezi hazardem (ten ne) a přiměřenou nejistotou (tu ano).

Samozřejmě ne každý riskantní projekt je nadějný. Ale každý nadějný je alespoň zpočátku riskantní a plný mučivé nejistoty. Zcela určitě budete muset dát nějaký počáteční vklad (peníze, čas, energii nebo kombinaci všeho) najisto, a jeho návrat bude opatřen přívlastkem "možná". Jinak nelze. Kdybyste "šli do projektu", do nějž se pustí devět z deseti lidí, nevyniknete. Chcete být jednou v něčem mezi nejúspěšnějším jedním procentem naší domácí populace? Tak zvolte právě takovou akci, kterou devadesát devět lidí ze sta odmítne. A pamatujte, že nikdo si při odmítání něčeho nechce připadat hloupý. Skuteční hlupáci se pak tomuto pocitu brání nejvehementněji. Pamatujte, že vás budou provázet komentáře průměrných, a to nikoliv typu "já se bojím rizika", ale typu "co děláš, je hloupost, nesmysl, hazard".

Příklad z první ruky? Komentáře typu "hloupost, nesmysl, plýtvání" mne provázely v srpnu 1989 na jazykový kurz do Anglie, za nějž jsem dal celoroční tehdejší průměrný plat. "K čemu ti to bude? Na co potřebuješ dobře a rychle anglicky za takovou cenu?" znělo mi do uší nejednou. Dnes pomáhám v dalekém Sydney s aktivizací mobilního telefonu nebo se založením bankovního účtu žákům jazykové školy různých národností ­ od Slováků po Švýcary. Je to dobrý pocit. Další důležitá rada se týká samostatnosti. Počítejte s tím, že cestičku k bohatství vám s největší pravděpodobností nikdo umetat nebude. Naopak, vaše iniciativa, schopnost postarat se, nezaleknout se překážek a neztrácet nadhled, to mohou být důležité vlastnosti, se kterými lze zbohatnout. Zvyká se na to těžko, zvlášť lidem uvyklým praktikám socialistické éry, kdy největším předpokladem na cestě k úspěchu byl dobře postavený strýček či kamarád a stranická knížka.



