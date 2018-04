Návod pro budoucí maturanty - jak si zodpovědně vybrat školu

V minulém čísle jsme vám poradili, jakým způsobem si lze vybrat vysokou školu a jak o ní získat co nejvíce údajů, například ze specializovaných novin nebo studijních oddělení škol. Mnoho informací je také na internetu. Kromě stránek jednotlivých škol (www.vysokeskoly.cz) provozuje Scio, o.p.s. již třetím rokem internetový projekt Kam na vysokou školu? (www.scio.cz), kde je spousta informací o školách, které si můžete interaktivně utřídit. Během listopadu se postupně naplnila novými údaji pro nadcházející školní rok. Na této adrese také najdete názory a komentáře studentů, kteří na dané škole studují, což je jeden z nejcennějších zdrojů. Školství a vůbec vzdělávání se věnuje mnoho dalších internetových serverů, mj. www.vzdelani.cz, www. student.atlas.cz, www.idnes.cz, www.seznam.cz, www.uiv.cz. Zkuste také školu přímo navštívit v době výuky, zejména o atmosféře školy se dozvíte více než ze všech psaných materiálů. Nezapomeňte ani na den otevřených dveří, pokud ho daná škola pořádá. Za zmínku také stojí vyšší odborné školy (www.ssvs.cz, www.vzdelani.cz), i když u nás ještě nemají tak dobrý zvuk jako školy vysoké. Mnohé VOŠ poskytují kvalitnější vzdělání než leckterá univerzita, navíc je obecně snazší se na ně dostat. Brožura s přehledem vyšších odborných škol vyjde začátkem února 2002 a je možné ji zdarma objednat na adrese: Sdružení škol vyššího odborného studia, Rubešova 10, 120 00 Praha 2, tel. 02/24235758, e-mail: kancelar@ssvs.cz. Po získání co největšího množství objektivních informací si můžete někam v klidu sednout a zamyslet se nad tím, které faktory jsou pro vás a vaše budoucí studium nejdůležitější, které jen důležité a které můžete ignorovat. Položte si zejména následující otázky, k jejichž zodpovězení žádné doplňkové informace nepotřebujete. Všechno je už jen na vás.* Proč chci vůbec studovat?* Kolik času hodlám studiu obětovat?* Co moje ostatní důležité koníčky?* Chci se odstěhovat z domova už za studií?* Jsem ochoten(na) hledat práci v jiném městě nebo státě?* Jak si na studium opatřím finanční prostředky?* Co chci po dokončení studia dělat?* Chci po dokončení studia začít vydělávat hodně peněz?* Opravdu mi záleží na tom, abych školu dodělal(a)?* Toužím hlavně po absolutoriu (diplomu), nebo se rád(a) zabývám studováním?* Jsem si opravdu jistý(á), že jsem si vybral(a) pro sebe vhodný obor?* Nakolik si cením příjemné atmosféry při studiu?